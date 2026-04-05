“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก
โดนัลด์ ทรัมป์ แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบิน F-15 ถูกอิหร่านยิงตก เผยบาดเจ็บแต่ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิต
เมื่อวันที่ 5 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อัปเดตความคืบหน้าภารกิจตามหานักบินคนที่สอง หลังจากที่เครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯ ถูกยิงตกที่ทางตอนใต้ของประเทศอิหร่าน เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา
โดยนายทรัมป์ยืนยันว่าพวกเขาพบนักบินคนที่สองแล้วและเขาปลอดภัยดี ซึ่งนักบินคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่เป็นอะไรถึงแก่ชีวิตแต่อย่างใด พร้อมย้ำว่าสหรัฐฯจะไม่มีทางทอดทิ้งนักสู้ไว้เบื้องหลังเป็นอันขาด
นายทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าไม่มีทีมค้นหาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือนักบินคนที่สองนี้ ซึ่งผู้นำสหรัฐฯระบุว่าเขาได้ส่งเครื่องบินหลายลำในการค้นหาและพบนักบินคนที่สองอยู่ “หลังแนวข้าศึกในเทือกเขาอันอันตรายของอิหร่าน”
แม้ว่านายทรัมป์จะไม่ได้ระบุจุดที่พบนักบินคนที่สองอย่างชัดเจน แต่สำนักข่าว BBC คาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดโคห์กิลูเยห์และโบเยอร์-อาหมัด -ของประเทศอิหร่าน
