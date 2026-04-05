ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 12:09 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 12:09 น.
92

โดนัลด์ ทรัมป์ แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบิน F-15 ถูกอิหร่านยิงตก เผยบาดเจ็บแต่ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิต

เมื่อวันที่ 5 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อัปเดตความคืบหน้าภารกิจตามหานักบินคนที่สอง หลังจากที่เครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯ ถูกยิงตกที่ทางตอนใต้ของประเทศอิหร่าน เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา

โดยนายทรัมป์ยืนยันว่าพวกเขาพบนักบินคนที่สองแล้วและเขาปลอดภัยดี ซึ่งนักบินคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่เป็นอะไรถึงแก่ชีวิตแต่อย่างใด พร้อมย้ำว่าสหรัฐฯจะไม่มีทางทอดทิ้งนักสู้ไว้เบื้องหลังเป็นอันขาด

นายทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าไม่มีทีมค้นหาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือนักบินคนที่สองนี้ ซึ่งผู้นำสหรัฐฯระบุว่าเขาได้ส่งเครื่องบินหลายลำในการค้นหาและพบนักบินคนที่สองอยู่ “หลังแนวข้าศึกในเทือกเขาอันอันตรายของอิหร่าน”

แม้ว่านายทรัมป์จะไม่ได้ระบุจุดที่พบนักบินคนที่สองอย่างชัดเจน แต่สำนักข่าว BBC คาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดโคห์กิลูเยห์และโบเยอร์-อาหมัด -ของประเทศอิหร่าน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 12:09 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 12:09 น.
92
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button