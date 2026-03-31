ข่าวอาชญากรรม

รุมชี้เป้า หลังเพจดังเปิดข้อมูลกลิ่นศพโชยเข้ารร. เหตุยังหาชิ้นส่วนไม่ครบ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 14:35 น.
71
คดีสาวลาว นนทบุรี กลิ่นศพ
ภาพ @Facebook

Drama Addict ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ปกครองส่งเรื่องเข้ามาแจ้ง สืบเนื่องจากคดีฆ่าหั่นศพสาวลาว แต่เจ้าหน้าที่ยังหาชิ้นส่วนไไม่ครบทั้งหมด ย้ำตตอนนี้เจอปัญหาหนักเรื่องกลิ่น !

จากกรณีสุดสะเทือนขวัญซึ่งเกิดตั้งแต่ 24 มี.ค. คดีที่หญิงสาวชาวลาวถูกฆาตกรรมสยองหั่นศพเป็นชิ้นส่วนใส่ถุงดำทิ้งบริเวณริมถนนเลียบคลองประปา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 6 ถุง ตามคำให้การของนายต้อม แฟนหนุ่มสัญชาติลาว อายุ 24 ปี ที่อ้างทิ้งไว้บริเวณอพาร์ตเมนต์ โดยชุดสืบสวนพร้อมกู้ภัยได้กระจายกำลังค้นหากระทั่งพบถุงดำ 5 ถุง ถูกโยนทิ้งเรียงรายตามแนวถนนในรัศมีราว 300 เมตร

ล่าสุดเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Drama Addict” เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ (31 มี.ค.) หลังจากมีการร้องเรียนด้วยการส่งข้อมูลเข้ามาแจ้งว่า ตอนนี้กลิ่นศพกระจายคลุ้งมาถึงสถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจและสุขอนามัยของคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

“ลูกเพจฝากมาครับ สืบเนื่องจากข่าวหั่นศพสาวลาวตรงคลองประปาเมืองทอง แล้วตำรวจยังหาศพ ได้ไม่ครบทุกชิ้นส่วน ทุกวันนี้กลิ่นโชยเข้าโรงเรียนอยู่เลยครับ ไม่มีหน่วยงานมาดำเนินการต่อ เงียบหายไปหมดเหลือแต่กลิ่น”

“ฝากหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยครับเห็นว่าตอนนี้กลิ่นแรงมาก”

ต่อมาใต้โพสต์มีคนให้ข้อมูลว่า “ตรงวงกลมสีเหลืองจุดที่พบศพมีชายเร่ร่อน พักอาศัยอยู่ 1 คนนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงทุกวันนี้ลองไปถามเขาดู เอาจริงๆ ตรงนั้นไม่ใช่ซอยเปลี่ยวนะครับ ถ้ามาจากถนนแจ้งวัฒนะซอยแรกคือซอยโรงไฟฟ้า ซอยกลางคือซอยที่เข้าเมืองทองนั่นแหละ เป็นเส้นทางที่ผู้ปกครอง โรงเรียนและคนทั่วไป ก็ใช้เส้นทางนั้นจุดนั้นมีร้านค้าหลายร้านทางด้านซ้ายมือถัดไปจะเป็นซอย 5 บาทซึ่งเข้าเมืองทองเหมือนกัน”

อีกรายระบุ หลังจากมีข่าวตอนกลางคืน เช้ามาก็ไม่ได้มีอะไรปิดกั้นแถวนั้นเลย หรือแม้ตำรวจที่คอยเดินตระเวน เหตุการณ์ปกติ เด็กและผู้ปกครองก็ไปเรียนซัมเมอร์ตามปกติ

เมื่อมีคนที่สงสัยพิมพ์สอบถามว่า “คือยังไงอะ ยังเก็บชิ้นส่วนไม่หมดหรอ” เวลาไม่นานก็มีผู้เคลียร์ข้อสงัสยัดังกล่าวทันที ด้วยการยืนยันว่า ตำรวจเก็บหลักฐานไปแค่ตรวจสอบว่า เป็นใครได้แล้วก็เหมือนจะหยุดเลย ซึ่งตรงี้คงต้องรอทางด้านของเจ้าหน้าที่ในส่วนความรับผิดชอบดังกล่าวออกมาอัปเดตความคืบหน้าอีกครั้ง.

แผนที่ จุดกลิ่นโชยเข้าโรงเรียน คดีหั่นสพสาวลาว
ภาพ Facebook @Drama-addict

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

