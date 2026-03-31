กัน จอมพลัง ออกโรงป้อง ผู้กองโทนี่ ยืนยันไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องเขมรก่อน ฝากถึงผู้ใหญ่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดไม่ได้เริ่มจากฝั่งไทย
พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) มีคำสั่งพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน นายทหารในสังกัด 17 นาย โดยหนึ่งในนั้น มี น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.ฉก.นย.ตราด ย้ายไปหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ (นปท.ทร.) รวมอยู่ด้วย โดยการโยกย้ายครั้งนี้ถูกตั้งคำถามว่าเป็นเพราะผู้กองโทนี่ ซึ่งเป็นขุนพลคนสนิทเผชิญหน้ากับเขมรที่ทมอดาหรือไม่
ล่าสุด นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์เพิ่มเติมว่า “ผมได้ข่าวว่าผู้ใหญ่บางท่านเข้าใจว่าผู้กองโทนี่ไปหาเรื่องเขมรก่อน ซึ่งได้ดูคลิปเพียงแค่ผู้กองพูดแต่ไม่เห็นคลิปเหตุการณ์ตั้งแต่แรก ผมจึงขอเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังเพราะอยู่ในเหตุการเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้กองและผู้การไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องเขมรก่อน
เหตุการณ์วันนั้นเริ่มจากพลจัตวานั่งรถทหารมาที่หน้ารั้วตู้คอนเทนเนอร์ ลงรถมาแล้วโวยวายด่าผู้กองโทนี่ห้ามเราตั้งตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มในที่เรา พร้อมกับนำกำลังติดอาวุธเข้ามาในพื้นที่ล้อมบริเวณตู้คอนเทนเนอร์และลงไปอยู่ในคูเลต จากที่เห็นมีมากกว่า 40 คน ซึ่งผู้กองก็เตรียมตัวป้องกันเพราะทหารไทยมีน้อยกว่ามากๆ
หลังจากนั้นพลจัตวาก็ถอยไปเดินไปเดินมาอยู่แถวร้านค้าฝั่งเขมรคุยโทรศัพท์ ซักพักทหารเขมรก็ถือกล้อง ถ่ายคลิปพร้อมกับติดอาวุธมาประชิดรั้วตู้คอนเทนเนอร์ ประมาน 10 กว่าคน ระหว่างทางมีบางคนในกลุ่มเขมรด่าเรามาตลอดทาง ซึ่งผู้กองก็ต่อว่ากลับเพื่อให้ถอยไป สถานะการตึงเครียดตรงนี้ไม่ใช่ฝั่งเรายั่วยุก่อน แต่เป็นที่ฝั่งเขมรพยามเข้าติดอาวุธมาหาเราถึง 2 ครั้งคนที่สร้างแรงกดดันผมยืนยันว่าไม่ใช่ฝั่งผู้กองและท่านผู้การ
ที่ผมต้องเล่าเพื่อความแฟร์ ไม่อยากให้มีความรู้สึกเหมือนมีคนมาด่าคนของเรา คนของเราด่ากลับแต่กลับด่าคนของเราขวัญกำลังใจมันจะเสีย อยู่หน้างานมีทั้งแรงกดดันทั้งเสี่ยงผมเชื่อผู้กองผู้การทำดีแล้ว เราหงอให้เขมรมาด่ามารังแกกดขี่เรามันก็ทำเรื่อยๆ ลองถามว่าเป็นตัวเรา เราโอเคไหมอย่าง”
