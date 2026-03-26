ไอ้ต้อม สำนึกผิดขาดสติ ฆ่าหั่นศพ น้องแรม แฟนสาวลาว ลั่น อยากบวชตลอดชีวิต หากพ้นโทษ
พี่เขยรุดเยี่ยม ไอ้ต้อม สำนึกผิดคาคุก รับขาดสติ ฆ่าหั่นศพ น้องแรม แฟนสาวลาว ลั่น อยากบวชตลอดชีวิต หากพ้นโทษ
ช่วงบ่ายวันนี้ (26 มี.ค. 69) ทีมข่าวสด มีรายงานว่า พี่เขยของ ไอ้ต้อม ผู้ต้องหาคดีฆ่าหั่นศพ น้องแรม แฟนสาวชาวลาว เดินทางมาเยี่ยมถึงห้องควบคุม โดยนำข้าวกล่องมา 2 ชุด พร้อมด้วยน้ำเปล่า 2 ขวด สำหรับมื้อเที่ยงและมื้อเย็นมาให้
พี่เขย ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ปักหลักรออยู่บริเวณนั้นหลังจากเข้าเยี่ยม ไอ้ต้อม เสร็จสิ้น ระบุว่า นายต้อมเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ตัดสินใจในวันนั้น คือ ไปรับแฟนมาจากชลบุรี เมื่อกลับมาถึงหอพักทั้งสองก็ทะเลาะมีปากเสียงกัน เพราะตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ ปี 68 แฟนสาวพยายามขอเลิกและตีตัวออกห่างมาตลอด แต่ต้อมเองไม่อยากเลิก เลยพยายามรั้งเอาไว้ แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอม ทำให้ขาดสติทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอน้องแรม นานกว่า 15 นาที โดยใช้มืออีกข้างจับล็อกแขนเอาไว้ไม่ให้ต่อสู้ จนสุดท้ายน้องแรมเสียชีวิต
พี่เขย เล่าต่อว่า นายต้อมอ้างด้วยว่าตอนที่เกิดเหตุไม่มีสติ ไม่รู้ว่าทำอะไรลงไป พอรู้ตัวว่าแฟนตัวเองเสียชีวิตก็ทำอะไรไม่ถูก กลัวความผิด หาทางออกไม่ได้เลยตัดสินใจหั่นร่างแฟนออกเป็นชิ้น ๆ หลังจากเกิดเรื่อง นายต้อม มีสติแล้วพร้อมบอกว่า ‘คิดถึงแฟนมาก สำนึกผิด ถ้าหากพ้นโทษออกมา อยากจะบวชให้แฟนตลอดชีวิต แต่ถ้าโทษถึงประหารชีวิต ก็พร้อมที่จะยอมรับผล’
นอกจากนี้ พี่เขย ยังเผยว่า นายต้อมฝากขอขมา น้องแรมและครอบครัว ด้วย โดยยืนยันอีกครั้งว่า ตอนเกิดเหตุไม่มีสติ ถ้ามีสติคงไม่ทำแบบนี้
