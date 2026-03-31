ทีมผู้สร้างแนนโน๊ะ จ่อดำเนินคดีคนด่าแรง บิดเบือน-ทำลายชื่อเสียง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 09:28 น.
ต้นสังกัด เบคกี้ แนนโน๊ะคนใหม่ประกาศฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด

ทีมผู้สร้างแนนโน๊ะ และต้นสังกัด ‘เบคกี้ รีเบคก้า’ เตรียมดำเนินคดีชาวเน็ตด่าแรงเกินขอบเขต ย้ำเปิดรับคำติชมงานอย่างสร้างสรรค์

หลังรีเซตความหลอนเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในซีรีส์เด็กใหม่ (GIRL FROM NOWHERE THE RESET) นำแสดงโดยแนนโน๊ะลูกสาวซาตานคนใหม่อย่าง เบคกี รีเบคก้า แพทริเซีย อาร์มสตรอง จนกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ แต่มีคำวิจารณ์ที่รุนแรงและไม่สร้างสรรค์ ล่าสุด บริษัท จิงเจอร์ สตูดิโอ และ Becky Entertainment ออกแถลงการณ์เตรียมดําเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับผู้ที่แสดงความคิดเห็นบิดเบือนและทําลายชื่อเสียงของนักแสดง

บริษัท จิงเจอร์ สตูดิโอ (GingerX Studio) บริษัทผลิตคอนเทนต์ในเครือ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONEE) ออกแถลงการณ์เรื่องการแสดงความคิดเห็นและการดําเนินการต่อเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ์และทําลายชื่อเสียง

ทางทีมงานเคารพและเปิดรับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และมีจรรยาบรรณ เพราะเราเชื่อว่าความเห็นที่หลากหลายคือส่วนหนึ่งของการพัฒนางานและวงการ

อย่างไรก็ตาม การแสดงความคิดเห็นใดๆ ควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความ เคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล การบิดเบือนข้อมูล การกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐาน หรือการกระทําใดที่ เข้าข่ายละเมิดสิทธิ์และทําลายชื่อเสียงของนักแสดง ทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทฯ จะ พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

เราขอขอบคุณทุกเสียงสะท้อนที่มีเจตนาดี และขอยืนยันว่าจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไป

บริษัท จิงเจอร์ สตูดิโอ 30 มีนาคม 2569

ภาพจาก Facebook : GingerX Studio

ขณะที่ Becky Entertainment เผยแพร่ประกาศการดําเนินการทางกฎหมายต่อเนื้อหาที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทเกี่ยวกับเบคกี รีเบคก้า แพทริเซีย อาร์มสตรอง ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าข้อความใด ๆ ที่เป็นเท็จ ทําให้เข้าใจผิด หรือเข้าข่ายหมิ่นประมาท ซึ่งก่อให้เกิดหรือมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อชื่อเสียงของ เบคกี้ รีเบคก้า แพทริเซีย อาร์มสตรอง จะถูกดําเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

โดยจะมีการดําเนินมาตรการที่จําเป็นทั้งหมดเพื่อ รักษาสิทธิและชื่อเสียงของเบคกี้ เพื่อให้บุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายดังกล่าวรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากแฟนคลับทุกท่าน หากพบเห็นการกระทํา ลักษณะดังกล่าว กรุณารายงานมาที่ report@beckyentertainment.co โดยงดการตอบโต้หรือเผยแพร่ต่อ เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินการทางกฎหมาย

Becky Entertainment 29 มีนาคม 2569

บริษัทเบ็คกี้เตรียมกำเนินคดีคนปล่อยความเท็จ
ภาพจาก Facebook : Becky Entertainment

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

