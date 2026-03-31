เบนซ์ พริกไทย อัดคลิปฝากถึง แม่แตงโม หลังถูกถามทำไมต้องแต่งตัวโป๊ร้องเพลง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 09:37 น.
รับเรื่องแล้ว! เบนซ์ พริกไทย ควงสามี ปอ ตนุภัทร อัดคลิปฝากถึง แม่แตงโม หลังถูกถามกลางวงสื่อ “ทำไมต้องแต่งตัวโป๊ร้องเพลง”

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (30 มี.ค. 69) คุณแม่พนิดา หรือ แม่แตงโม แม่ของนางเอกผู้ล่วงลับ แตงโม นิดา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยฝากคำถามไปถึง ปอ ตนุภัทร หนึ่งในคนบนเรือคดีแตงโม เกี่ยวกับเรื่องของนักร้องสาวสุดแซ่บ เบนซ์ พริกไทย ภรรยาของปอ ว่า “ทำไมต้องแต่งตัวโป๊ขนาดนั้นไปร้องเพลง จะถามปอก็โทรไปรับสาย”

ล่าสุดคืนวันเดียวกัน เบนซ์ พริกไทย ได้โพสต์คลิปคู่สามี ปอ ตนุภัทร ตอบกลับ แม่แตงโม หลังถูกถามทำไมต้องแต่งตัวโป๊ไปร้องเพลง โดยเบนซ์ เผยว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยที่ติดตามและเป็นห่วงเบนซ์ จะดีกว่าด้วยนะคะถ้า 25 เม.ย.นี้เรียนเชิญคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตเบนซ์นะคะ เดี๋ยวเบนซ์จะจัดที่นั่ง VVIP ให้คุณแม่เลย ฝากพี่ ๆ นักข่าวไปบอกคุณแม่ด้วยนะคะ เบนซ์เรียนเชิญคุณแม่มาดูคอนเสิร์ตแล้วก็มาฟังเพลงเพราะ ๆ กันค่ะ”อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง”

ภาพจาก : IG khunmaebenze
ภาพจาก : IG khunmaebenze
ภาพจาก : IG khunmaebenze
ก่อนอื่นขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะ ที่ติดตามและเป็นห่วงเบนซ์🙏🏻🤍😘 Cr.ไทยรัฐ #เบนซ์พริกไทย #queenscelebrationconcert #benzeprikthaiqueenscelebrationconcert

อ้างอิงจาก : TikTok benzeprikthai

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

