โฆษกสำนักงานประกันสังคม ขอโทษซ้ำ ระบบไอทีขัดข้อง เร่งแก้ไขแล้ว
โฆษกสำนักงานประกันสังคม ขอโทษซ้ำ หลังระบบไอทีขัดข้อง เร่งแก้ไขอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มความเสถียรภาพแล้ว
นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ของสำนักงานประกันสังคม ว่า ขณะนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบให้มีเสถียรภาพมากขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้เกิดปัญหาขัดข้อง ส่งผลให้การพิจารณาและการโอนเงินสิทธิประโยชน์บางรายการเกิดความล่าช้า กระทบต่อ ผู้ประกันตนในหลายพื้นที่
โดยยอมรับว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่สะดวกให้แก่ ผู้ประกันตน พร้อมกล่าวขออภัยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ และยืนยันว่า สำนักงานประกันสังคม ได้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ ทั้งในเชิงเทคนิคของระบบ และการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้การให้บริการกลับมาเป็นปกติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“ต้องขออภัย ผู้ประกันตน ทุกท่าน กับข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ขณะนี้เรากำลังเร่งแก้ไขระบบอย่างเต็มที่ หากระบบมีเสถียรภาพแล้ว กระบวนการยื่นรับสิทธิประโยชน์ และการพิจารณาจะรวดเร็วขึ้นอย่างมาก” นางนิยดากล่าว
นางนิยดา กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด พบว่า มีผู้ประกันตนจำนวนหนึ่ง เข้าใจว่า เงินสิทธิประโยชน์ยังไม่ถูกโอนเข้าบัญชี แต่ในข้อเท็จจริง สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนเป็นหลัก จึงขอให้ผู้ประกันตนตรวจสอบบัญชีดังกล่าวอย่างละเอียด
ทั้งนี้ มีกรณีตัวอย่าง ที่ผู้ประกันตนแจ้งว่า ยังไม่ได้รับเงิน แต่เมื่อสำนักงานตรวจสอบพบว่า เงินได้โอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผู้รับสิทธิ ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับ เลขที่บัตรประชาชน เอาไว้ ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
นางนิยดา กล่าวว่า สำหรับกำหนดรอบการจ่ายเงินในสิทธิประโยชน์แต่ละกรณี โดยกรณีชราภาพจะโอนเงินทุกวันที่ 25 ของเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด จะเลื่อนจ่ายเป็นวันทำการก่อนหน้า ส่วนกรณีสงเคราะห์บุตรจะโอนในช่วงสิ้นเดือน
ขณะที่ กรณีทุพพลภาพ จะโอนในช่วงวันที่ 4-5 ของเดือน ขึ้นอยู่กับรอบการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ส่วนกรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินภายในประมาณ 7 วันทำการ หลังจากรายงานตัวตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบสิทธิ และสถานะการจ่ายเงินได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น
นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ “SSO Plus” ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบหลัก หรือ SSO Core เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ ผู้ประกันตน จะสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ได้แบบเรียลไทม์ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับคำขอ การพิจารณา ไปจนถึงการโอนเงิน ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในส่วนของช่องทางการติดต่อประสานงาน
หากผู้ประกันตนยังพบปัญหา หรือเห็นว่าได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ครบถ้วน สามารถติดต่อผ่านสายด่วน 1506 หรือช่องทางไลน์ “SSO Thailand” ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบข้อมูลและประสานงานกลับอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถามถึงข้อเสนอที่มีการเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายดอกเบี้ยชดเชยแก่ผู้ประกันตนในกรณีที่มีการจ่ายเงินล่าช้า นางนิยดา กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคมยังไม่ได้กำหนดในเรื่องดังกล่าว หากจะดำเนินการจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายในอนาคต
ถามต่อถึงการดำเนินการกับผู้ให้บริการระบบ (เวนเดอร์) ที่ส่งมอบงานล่าช้า ว่ามีการคุยเรื่องค่าปรับอย่างไร นางนิยดา กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาเรื่องค่าปรับตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลขค่าปรับ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมย้ำว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาระบบไอทีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกันตน และยกระดับคุณภาพการให้บริการในระยะยาว โดยมุ่งเน้นให้ระบบมีความเสถียร รวดเร็ว และสามารถรองรับการใช้งานของผู้ประกันตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
“ในส่วนของเวนเดอร์ หากมีการส่งงานล่าช้า ก็ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายและเงื่อนไขสัญญา ซึ่งมีบทลงโทษอยู่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียด” นางนิยดากล่าว
