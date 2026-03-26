การเงินเศรษฐกิจ

เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 11:05 น.
68
เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น

เปิดสเปก-ราคา รถไฟฟ้าคันใหม่ของอนุทิน วิ่งไกล 567 กม./ชาร์จ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากสภาว่าแนะชาวบ้านใช้ EV แต่คนทำมาหากินยังต่อคิวรอเติมน้ำมัน

วันที่ 25 มีนาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวคันใหม่เข้าทำเนียบรัฐบาล เป็นรถยี่ห้อ BYD รุ่น Sealion 7 สีเทาเข้ม (Shark Grey) ป้ายแดง ทะเบียน ฎ 9798 กรุงเทพมหานคร โดยนั่งด้านหน้าข้างคนขับ ไม่มีรถนำขบวนและรถติดตาม

นายกฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนขึ้นรถว่า จองรถมาเกือบเดือนแล้ว ตอนที่มีการออกมาตรการไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมยอมรับว่ายังใช้ไม่ค่อยเป็น ต้องหัดกดปุ่มไปมา

ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่า มีไฟเตือนประตูรถปิดไม่สนิททั้งด้านข้างและด้านหลัง และนายกรัฐมนตรียังมีปัญหากับการปรับกระจกข้าง จนเป็นเรื่องแซวกันอย่างอารมณ์ดี ก่อนขับออกไปพร้อมบอกว่า “จองมาแล้วหลายวัน ประกันซื้อแล้ว”

นายอนุทินยังชวนประชาชนหันมาใช้รถไฟฟ้า โดยให้เหตุผลว่า ประหยัดและไม่พ่นควันพิษ แต่ก็ต้องค่อย ๆ ปรับ

เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น 6 บาท
แฟ้มภาพ

BYD Sealion 7 รถที่นายกฯ เลือก ราคาเท่าไหร่?

BYD Sealion 7 เป็นรถ SUV ไฟฟ้า 100% แบบ C-SUV สไตล์สปอร์ตคูเป้ จากค่ายรถสัญชาติจีน มีจำหน่ายในไทย 2 รุ่นย่อย

รุ่น Premium ขับเคลื่อนล้อหลัง กำลัง 230 กิโลวัตต์ (313 แรงม้า) แรงบิด 380 นิวตันเมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 6.7 วินาที วิ่งได้ไกลสูงสุด 567 กิโลเมตร/ชาร์จ (มาตรฐาน NEDC)

รุ่น AWD Performance ขับเคลื่อน 4 ล้อ มอเตอร์คู่ 530 แรงม้า แรงบิด 690 นิวตันเมตร วิ่งได้ 542 กิโลเมตร/ชาร์จ

ทั้ง 2 รุ่นใช้แบตเตอรี่ BYD Blade Battery (LFP) ความจุ 82.5 kWh รองรับชาร์จเร็ว DC สูงสุด 150 kW

ส่วนราคา ข้อมูลจากเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย ระบุว่า BYD Sealion 7 มีให้เลือก 2 รุ่น ราคา 1,199,900-1,299,900 บาท

จากข้อมูลที่ ส.ส.ดาชัย เอกปฐพี อ้างในสภา ระบุว่ารถคันที่นายกฯ ซื้อ ราคาประมาณ 1.3 ล้านบาท

BYD Sealion 7 รถที่นายกฯ เลือก ราคาเท่าไหร่
BYD ชลบุรี

ประหยัดน้ำมันได้จริงเท่าไหร่? เทียบตัวเลขให้ดู

ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงของ BYD Sealion 7 เทียบกับรถน้ำมัน ต่างกันชัดเจน ข้อมูลต่อไปนี้คำนวณจากสเปกที่ผู้ผลิตเผยแพร่และราคาพลังงาน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2569

[หมายเหตุ ตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านล่างเป็นการประมาณการจากสเปกของผู้ผลิตและราคาพลังงานปัจจุบัน ไม่ใช่ผลทดสอบจริง ค่าใช้จ่ายจริงขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน]

BYD Sealion 7 (รุ่น Premium)

  • แบตเตอรี่ 82.5 kWh วิ่งได้ 567 กม. (NEDC)
  • ค่าไฟชาร์จที่บ้าน (ประมาณ 4 บาท/หน่วย): 82.5 × 4 = ประมาณ 330 บาท ต่อการวิ่ง 567 กม.
  • เท่ากับ ประมาณ 0.58 บาท/กม.

รถ SUV น้ำมันเบนซินขนาดใกล้เคียง (สมมติอัตราสิ้นเปลือง 12 กม./ลิตร)

  • ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 วันที่ 26 มี.ค. 69: 41.05 บาท/ลิตร (ตามที่ ปตท. ประกาศ)
  • ค่าน้ำมัน 567 กม. = 47.25 ลิตร × 41.05 = ประมาณ 1,940 บาท
  • เท่ากับ ประมาณ 3.42 บาท/กม.

หากคิดระยะทางการใช้งาน 20,000 กม./ปี ค่าเชื้อเพลิงรถไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 11,600 บาท/ปี ขณะที่รถน้ำมันเบนซินจะอยู่ที่ประมาณ 68,400 บาท/ปี

ส่วนต่างค่าเชื้อเพลิงประมาณ 56,800 บาท/ปี ถ้าเทียบกับราคารถ 1.3 ล้านบาท ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะคุ้มทุนส่วนต่างราคาตัวรถ

น้ำมันขึ้น 6 บาท/ลิตร เกิดอะไรขึ้น?

วันเดียวกันที่นายกฯ ขับรถไฟฟ้าเข้าทำเนียบฯ (25 มี.ค.) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 6 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2569

สาเหตุมาจาก สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์พุ่งจาก 198.20 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เป็น 242.91 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกภาระชดเชยสูงถึงวันละ 2,592 ล้านบาท หรือประมาณ 80,344 ล้านบาท/เดือน จึงจำเป็นต้องปรับลดการชดเชย

ราคาน้ำมันใหม่ ณ วันที่ 26 มี.ค. 69 (ข้อมูลจากไทยรัฐ) ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.05 บาท/ลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 40.68 บาท/ลิตร, ดีเซล อยู่ที่ 38.94 บาท/ลิตร, เบนซิน อยู่ที่ 49.64 บาท/ลิตร

ประชาชนหลายพื้นที่ออกมาเติมน้ำมันกลางดึก หลังมีการประกาศปรับราคา แต่หลายปั๊มปิดให้บริการไปแล้ว บางปั๊มน้ำมันหมด

อย่างไรก็ตาม การที่นายกฯ ซื้อรถไฟฟ้าป้ายแดงและชวนประชาชนใช้ EV กลายเป็นประเด็นอภิปรายในสภาทันที

นายดาชัย เอกปฐพี ส.ส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรว่า นายกฯ ซื้อรถ BYD Sealion 7 ราคาประมาณ 1.3 ล้านบาท และชวนคนไทยใช้รถไฟฟ้าเยอะ ๆ เพื่อแก้วิกฤตน้ำมัน แต่คนรวยซื้อได้ ส่วนประชาชนยังใช้รถกระบะดีเซลทำมาหากินอยู่

เขายังเล่าถึงสถานการณ์จริงในพื้นที่ว่า ขับรถจากนครสวรรค์กลับลำปาง ไม่มีปั๊มให้เติมแม้แต่ปั๊มเดียว ประชาชนต้องเข้าคิวตั้งแต่เช้ายันเย็น บางคนรอตั้งแต่ 8 โมงเช้า ได้เติม 4 โมงเย็น

นอกจากนี้ยังยกตัวอย่าง อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง ส้วมเต็มทั้งอำเภอ เพราะไม่มีน้ำมันสำหรับรถดูดส้วม กระทบกว่า 1,000 ครัวเรือน

ภาพจาก Facebook Pukkamon Nunarnan – ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์

ด้าน น.ส.ภัคมน หนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายว่า รัฐบาลกับประชาชนอยู่กันคนละโลก นิยามคำว่าวิกฤตไม่เท่ากัน

พร้อมยกตัวอย่างชาวประมงในสงขลาที่จอดเรือเพราะน้ำมันแพง จนคิดจะขายเรือ

ก่อนขับรถออก นายอนุทินให้สัมภาษณ์เรื่องสถานการณ์พลังงานว่า ไทยไม่มีปัญหาน้ำมันขาดแคลน มีปริมาณน้ำมันดิบสำรองยาวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ปัญหาคือการลักลอบกักตุนเพื่อเก็งกำไร จึงสั่งการให้กระทรวงยุติธรรม DSI และตำรวจ ลงพื้นที่จับกุม

นอกจากนี้ ยังกำชับกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ ให้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการลดภาษีสรรพสามิต ภาษีการกลั่น และการควบคุมราคาสินค้า

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน มีการหารือกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถึงผลกระทบด้านพลังงาน

ขณะที่ มีรายงานว่าอาจมีการพิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้ารอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม จากราคา 3.88 บาท/หน่วย ไปอยู่ในช่วง 3.88-4.59 บาท/หน่วย ซึ่งหากค่าไฟขึ้นจริง จะส่งผลต่อต้นทุนการชาร์จรถไฟฟ้าด้วย

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 11:05 น.
68
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button