สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย
พิชญ์ โพธารามิก แจ้งข่าวเศร้าพ่อ อดิศัย โพธารามิก เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อเช้าวันที่ 28 มีนาคม เตรียมจัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดพุทธพรหมยาน จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ตามคำสั่งเสีย
นายพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มโมโนกับกลุ่มจัสมิน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pete Bodharamik เพื่อแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว นายอดิศัย โพธารามิก ผู้เป็นพ่อ เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อเวลา 07.28 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2569 ด้วยวัย 85 ปี นายพิชญ์ระบุข้อความว่า “คุณพ่อ จากไป อย่างสงบ ทุกคำสอน ทุกคำสั่งเสีย จะนำไปดำเนินการ ให้เรียบร้อยครับ”
นายอดิศัยเกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2483 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อจนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮาวาย จบปริญญาเอกด้านเดียวกันจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา อดิศัยแต่งงานกับรองศาสตราจารย์พิชนี โพธารามิก มีลูกชาย 1 คนคือนายพิชญ์ โพธารามิก
เส้นทางการทำงานของนายอดิศัยเริ่มต้นจากการรับราชการที่กระทรวงคมนาคม โอนย้ายไปสังกัดองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนาน 15 ปี ก่อนตัดสินใจออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวในปี 2521
อดิศัย ก่อตั้งบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในปี 2525 เขาร่วมก่อตั้งบริษัท ทีทีแอนด์ที ในปี 2535 เขาวางมือจากธุรกิจทั้งสองแห่งในปี 2540 เพื่อเปิดทางให้บุคลากรมืออาชีพเข้ามาบริหารงานแทน
บทบาททางการเมืองของนายอดิศัยมีความโดดเด่นไม่แพ้กัน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายวาระ เริ่มงานการเมืองจากการเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในปี 2519 ทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาในปี 2539 นายชวน หลีกภัย แต่งตั้งเขาให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2543 รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร มอบหมายให้เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในปี 2544 เขาสลับไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปี 2546
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งให้นายอดิศัยเป็นคนไร้ความสามารถในปี 2563 ภรรยาของเขาเป็นผู้อนุบาลดูแลมาตั้งแต่นั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่ 30 มีนาคม ครอบครัวตั้งศพสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมถึงวันที่ 4 เมษายน ณ ศาลาพระครูวิหารกิจจานุการ วัดพุทธพรหมยาน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน ที่วัดเดียวกัน
