สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 14:37 น.
พิชญ์ โพธารามิก แจ้งข่าวเศร้าพ่อ อดิศัย โพธารามิก เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อเช้าวันที่ 28 มีนาคม เตรียมจัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดพุทธพรหมยาน จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ตามคำสั่งเสีย

นายพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มโมโนกับกลุ่มจัสมิน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pete Bodharamik เพื่อแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว นายอดิศัย โพธารามิก ผู้เป็นพ่อ เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อเวลา 07.28 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2569 ด้วยวัย 85 ปี นายพิชญ์ระบุข้อความว่า “คุณพ่อ จากไป อย่างสงบ ทุกคำสอน ทุกคำสั่งเสีย จะนำไปดำเนินการ ให้เรียบร้อยครับ”

นายอดิศัยเกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2483 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อจนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮาวาย จบปริญญาเอกด้านเดียวกันจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา อดิศัยแต่งงานกับรองศาสตราจารย์พิชนี โพธารามิก มีลูกชาย 1 คนคือนายพิชญ์ โพธารามิก

เส้นทางการทำงานของนายอดิศัยเริ่มต้นจากการรับราชการที่กระทรวงคมนาคม โอนย้ายไปสังกัดองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนาน 15 ปี ก่อนตัดสินใจออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวในปี 2521

อดิศัย ก่อตั้งบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในปี 2525 เขาร่วมก่อตั้งบริษัท ทีทีแอนด์ที ในปี 2535 เขาวางมือจากธุรกิจทั้งสองแห่งในปี 2540 เพื่อเปิดทางให้บุคลากรมืออาชีพเข้ามาบริหารงานแทน

บทบาททางการเมืองของนายอดิศัยมีความโดดเด่นไม่แพ้กัน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายวาระ เริ่มงานการเมืองจากการเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในปี 2519 ทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาในปี 2539 นายชวน หลีกภัย แต่งตั้งเขาให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2543 รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร มอบหมายให้เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในปี 2544 เขาสลับไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปี 2546

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งให้นายอดิศัยเป็นคนไร้ความสามารถในปี 2563 ภรรยาของเขาเป็นผู้อนุบาลดูแลมาตั้งแต่นั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่ 30 มีนาคม ครอบครัวตั้งศพสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมถึงวันที่ 4 เมษายน ณ ศาลาพระครูวิหารกิจจานุการ วัดพุทธพรหมยาน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน ที่วัดเดียวกัน

ข่าวล่าสุด
คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง เศรษฐกิจ

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

UNGC ร่วมกับ Grab – Kantar เผยงานวิจัยคนขับหญิงทั่วภูมิภาค สร้างมูลค่า 2.8 หมื่นล้าน

9 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รอง ผบ.ตร. ตกใจเจอชื่อ “ไชน่าเรลเวย์” ร่วมก่อสร้างตึกใหม่ สน.สุทธิสาร

31 นาที ที่แล้ว
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ ข่าว

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เสนอรัฐบาล 4 ด้าน แผนรับมือวิฤกติราคาน้ำมันแพง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย ข่าวการเมือง

สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ เตรียมตั้ง &quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ ข่าวการเมือง

นายกฯ เตรียมตั้ง “โบว์ ณัฏฐา” นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น ข่าวการเมือง

ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำแล้ว ยัน &quot;แตงโม&quot; ไม่ได้จมน้ำ พร้อมจ่อเปิดตัวละครลับ คนสนิทกระติก บันเทิง

แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำ “แตงโม” แล้ว เชื่อตัวละครลับ คนสนิท “กระติก” พลิกคดีได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผยอยากยึดน้ำมันอิหร่าน อวดสามารถยึดเกาะคาร์กได้ง่ายๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 &quot;อันตราย&quot; วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี ข่าว

ปอดพังหมดแล้ว! ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 “อันตราย” วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม็อบ No Kings ประชาชน 8 ล้านคนลงถนน ประท้วงต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์ ข่าวต่างประเทศ

ม็อบ No Kings ประชาชน 8 ล้านคนลงถนน ประท้วงต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พินทองทา” เผย “ทักษิณ” ตาแดง คาดเกิดจากความดัน แต่ไม่มีอะไรน่าห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ครั้งที่ 17 ทองรูปพรรณพุ่ง 71,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ครั้งที่ 17 รูปพรรณขายออก 71,100 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกซ้ำสอง! เมียน้อยบุกกราบเท้า &quot;แม่ตั๊ก&quot; สารภาพ แอบแซ่บฝ่ายชายถึงเรือนหอ บันเทิง

ช็อกซ้ำสอง! เมียน้อยบุกกราบเท้า “แม่ตั๊ก” สารภาพ แอบแซ่บอดีตสามีถึงเรือนหอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชนระทึก ป.ป.ช. เตรียมยื่นศาล กรณี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาร้อน คลิปร้านค้าแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล อ้างถ่ายในเวียดนาม ใส่ร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ บันเทิง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติ 10 ล้าน เงินเยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร ข่าว

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานศาล รธน. ขอให้เข้าใจ บินไปดูงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นการไปพักผ่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

UNGC ร่วมกับ Grab – Kantar เผยงานวิจัยคนขับหญิงทั่วภูมิภาค สร้างมูลค่า 2.8 หมื่นล้าน

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

รอง ผบ.ตร. ตกใจเจอชื่อ “ไชน่าเรลเวย์” ร่วมก่อสร้างตึกใหม่ สน.สุทธิสาร

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
Back to top button