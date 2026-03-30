ข่าวการเมือง

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 11:45 น.
54
ขอบคุณภาพจาก : Khaosod

ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก อนุทิน ขอความเป็นธรรม เรียกร้องเงินเยียวยา ล่าสุดเจ้าหน้าที่คุมตัวไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรายงานว่า มีชายสูงวัยสวมเสื้อสีฟ้าคล้ายคนขับรถแท็กซี่ สวมหมวกนิรภัยติดสัญลักษณ์คนพิการ ขี่รถจักรยานยนต์ ขึ้นไปยังหน้าเชิงบันไดหน้าตึกไทยคู่ฟ้า โดยบีบสัญญาณแตรยาวเข้ามา พร้อมตะโกนเรียกนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีหลายครั้ง

จากการตรวจสอบทำให้ทราบชื่อว่านายพงศ์พิชาญ ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเข้ามาทางประตูสะพานชมัยมรุเชฐ และเข้ามาที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนบีบแตรตะโกนเรียกหานายกรัฐมนตรี เรียกร้องเงินเยียวยา กรณีถูกตำรวจ จับปรับ 500 บาท โดยตำรวจประจำทำเนียบรัฐบาล ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมา และสกัดอยู่หน้าบริเวณบันไดทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า

นายพงศ์พิชาญ เรียกร้องว่า ตนเป็นผู้พิการไม่ได้รับความเป็นธรรมมา 18 วันแล้ว พร้อมอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตลอดชีพ เป็นคนบ้านเดียวกับนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด กับนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และยังระบุว่า “ขอให้เห็นใจคนบุรีรัมย์ด้วยกัน ผมเลือกพรรคภูมิใจไทย เสร็จศึกจะฆ่าขุนพลหรือ”

ระหว่างนั้น ตำรวจประจำทำเนียบรัฐบาล 4 นาย เข้ามาเกลี้ยกล่อม จากนั้นจึงนำตัวนายพงศ์พิชาญขึ้นรถมอเตอร์ไซต์ โดยมีตำรวจเป็นผู้ขับ และมีเจ้าหน้าที่อีกรายหนึ่งนั่งซ้อนประกบอยู่ข้างหลัง ก่อนจะพาไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน กพ. เพื่อดำเนินการรับเรื่องตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้น เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล เพื่อไปปฏิบัติภารกิจภายนอก

สำหรับชายคนดังกล่าว เคยเดินทางไปร้องเรียนตามพรรคการเมืองหลายพรรค และสถานที่ราชการหลายที่ โดยมักจะพูดถึงเรื่องราวที่เคยได้รับอุบัติเหตุ เพื่อเรียกร้องขอเงินเยียวยา และเคยก่อเหตุขับรถแท็กซี่เข้ามาจอดที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และที่อาคารรัฐสภาหลังเก่า ถนนอู่ทองใน รวมถึงยังเคยไปแสดงพฤติกรรมดังกล่าวที่กระทรวงวัฒนธรรม ในสมัยรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

