“อนุทิน” เผยรายชื่อ ครม. เรียบร้อยดี นำขึ้นทูลเกล้าฯได้เลย
อนุทิน เผยรายชื่อ ครม. เรียบร้อยดี 35 รายชื่ออยู่ที่ตนแล้ว นำขึ้นทูลเกล้าฯได้เลย โดยจะรีบพิจารณาเอกสาร ดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ให้เร็วที่สุด
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เรียบร้อยดี สามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯได้เลย โดยต้องรีบพิจารณาเอกสาร และดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ให้เร็วที่สุด”
ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าขณะนี้ไม่มีรายชื่อใดมีปัญหาแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า หากมีปัญหาก็ต้องตัดออก และ 35 รายชื่อก็อยู่ที่ตนหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามรับรอง จึงต้องมาประชุมให้เกิดความชัดเจน
เมื่อถามถึงความพร้อมด้านนโยบายของรัฐบาล นายกฯ พยักหน้ารับว่า มีความพร้อมแล้ว หากมีการโปรดเกล้าฯ และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อย สามารถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาได้ทันที
เมื่อถามย้ำว่าวางกรอบไว้ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย.ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตอนนี้ยังระบุวันไม่ได้ ต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯ ลงมา และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ก่อน
