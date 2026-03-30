ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น
กลุ่ม ส.ก.พรรคเพื่อไทยแสดงความไม่พอใจ หลังแกนนำพรรคมีแนวคิดไม่ส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ ส.ก. ในเดือนพฤษภาคมนี้ ระบุความพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้ง ส.ส. เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของพรรค ไม่ใช่คนลงพื้นที่
วันที่ 30 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ ข่าวสด รายงานความเคลื่อนไหวภายในพรรคเพื่อไทย แกนนำพรรคมีแนวคิดที่จะไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคมนี้
แนวคิดนี้สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่ม ส.ก. พรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน สมาชิก ส.ก. มองว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ พรรคไม่ควรมองข้ามพื้นที่นี้ กลุ่ม ส.ก. ชี้แจงว่าสาเหตุที่พรรคพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งที่ผ่านมา เกิดจากการตัดสินใจของพรรคที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ใช่เพราะคนทำงานในพื้นที่บกพร่องต่อหน้าที่
กลุ่ม ส.ก. ระบุเพิ่มเติมว่าทีมงาน ส.ก. คือกลุ่มที่มีฐานเสียงเข้มแข็งที่สุดในกรุงเทพฯ มีโครงสร้างการทำงานชัดเจน มีผลงาน และทำงานใกล้ชิดประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง การที่พรรคเลือกไม่ส่งผู้สมัครเพราะกังวลเรื่องกระแสการเลือกตั้ง ถือเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด หากพรรคทิ้งสนามเลือกตั้งกรุงเทพฯ พรรคจะสูญเสียทั้งคะแนนเสียงและความเชื่อมั่นจากประชาชนในระยะยาว
อ่านข่าวการเมืองเพิ่มเติม
- “มนพร” ปัดลือ สส.เพื่อไทย ไม่พอใจรายชื่อรัฐมนตรี
- “พนม โพธิ์แก้ว” สส.เพื่อไทย นอนโรงพยาบาล ลั่นต้องไปให้ทันโหวตนายก
- ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”
