ข่าวกีฬาฟุตบอล

ฟุตบอลทีมชาติไทย U-23 เฉือน เวียดนาม หวุดหวิด 1-0

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 16:23 น.
ไทย U23 เฉือนเวียดนาม 1-0 ในศึกซีเอฟเอยูธทัวร์นาเมนต์
ทีมชาติไทย U23 เฉือน เวียดนาม U23 1-0 คว้าชัยศึก CFA Youth Tournament Xi’an นัดที่สอง โดยได้ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่ 20 วินาทีแรกของการแข่งขัน

การแข่งขันฟุตบอลรายการ “CFA Team China International Youth Tournament Xi’an” นัดที่ 2 ซึ่งลงเตะวันนี้ (28 มี.ค.) ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงสนามพบกับ เวียดนาม รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี โดยเกมแรกช้างศึกรุ่นเยาว์เสมอกับจีน 2-2 ส่วนเวียดนาม เสมอกับ เกาหลีเหนือ 1-1

เกมนี้ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนวาง ธนกฤต โชติเมืองปัก ประสานงานกับคคนะ คำยก คอยสร้างสรรค์เกมสนับสนุนสามแดนหน้าอย่าง ชวัลวิทย์ แซ่เล้า, ปริพรรษ์ วงษา และ เจะฮานาฟี มามะ เป็นหน้าเป้า

เริ่มเกมมาเพียง 20 วินาที ไทย มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ชวัลวิทย์ แซ่เล้า วางบอลเข้ากรอบเขตโทษมาให้ ธนกฤต โชติเมืองปัก ตัดเข้าในก่อนยิงด้วยขวาเสียบเสาเข้าไป

นาทีที่ 20 ไทย มีโอกาสได้ลุ้นยิงประตูเพิ่ม คคนะ คำยก วางบอลยาวจากแดนตัวเองมาให้ ชวัลวิทย์ แซ่เล้า ได้พาบอลเข้ากรอบเขตโทษ ก่อนยกบอลด้วยซ้ายข้ามตัวผู้รักษาประตูเวียดนามหลุดกรอบออกไปนิดเดียว ต่อมานาทีที่ 45+2 ไทย ได้จังหวะลุ้นยิงประตูหนีห่างอีกครั้ง คคนะ คำยก จ่ายบอลมาให้ ชวัลวิทย์ แซ่เล้า ได้ยิงไปในกรอบเขตโทษไปติดเซฟผู้รักษาประตูเวียดนามออกหลังไป ทำให้จบครึ่งแรก ไทย ขึ้นนำ เวียดนาม 1-0

ครึ่งหลังไทยเปลี่ยนผู้เล่นคนแรก ส่ง ชานนท์ ทำมา ลงสนามมาเล่นแทน ธีร์กวิน จันทร์ศรี ถัดมานาทีที่ 57 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูที่สอง ธนกฤต โชติเมืองปัก หลุดเข้ากรอบเขตโทษก่อนจ่ายบอลมาให้ เจะฮานาฟี มามะ ได้ยิงด้วยซ้ายไปติดผู้เล่นเวียดนามสกัดออกไปได้

นาทีที่ 60 ไทย เปลี่ยนผู้เล่นพร้อมกันสามคน ส่ง พิชิตชัย เศียรกระโทก, ธีรภัทร ปรือทอง และ วรวุฒิ น้อยศรี ลงมาแทน กษิดิศ กาฬสินธุ์, ปริพรรษ์ วงษา และ เจะฮานาฟี มามะ ต่อมานาทีที่ 72 ไทย ได้โอกาสลุ้นยิงประตูเพิ่ม ชวัลวิทย์ แซ่เล้า พาบอลขึ้นมาเองจากแดนตัวเอง ก่อนหลุดเข้ากรอบเขตโทษไปยิงด้วยขวาติดเซฟผู้รักษาประตูเวียดนามออกหลังไป

นาทีที่ 75 ไทย เปลี่ยนผู้เล่นอีกครั้ง ส่ง สิรภพ วันดี ลงสนามมาเล่นแทน ชวัลวิทย์ แซ่เล้า

นาทีที่ 83 ไทย เปลี่ยนตัวอีกครั้ง ส่ง กฤตภัค แสงสวัสดิ์ ลงสนามมาเล่นแทน ธนกฤต โชติเมืองปัก
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ทีมชาติไทย U23 เฉือนเอาชนะ เวียดนาม U23 ไปด้วยสกอร์ 1-0 คว้าชัยนัดแรก เก็บเพิ่มเป็น 4 คะแนน จากการลงสนาม 2 นัด

โปรแกรมนัดต่อไปของ ทีมชาติไทย U23 พบกับ เกาหลีเหนือ U23 ในเกมที่ 3 ณ เฟิงตง ฟุตบอล พาร์ค อีสต์ สเตเดียม สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, www.thairath.co.th/tv/live, Facebook: ไทยรัฐทีวี www.facebook.com/ThairathTV และไทยรัฐสปอร์ต www.facebook.com/ThairathSport และ YouTube : Thairath Sport

รายชื่อ 11 ตัวจริง – ชนภัช บัวพันธ์ (C), กษิดิศ กาฬสินธุ์, คคนะ คำยก, ชวัลวิทย์ แซ่เล้า, ธนกฤต โชติเมืองปัก, อรรถพล แสงทอง, เจะฮานาฟี มามะ, ธีร์กวิน จันทร์ศรี, ปริพรรษ์ วงษา, พลเอก มณีกร, ชมพัฒน์ บุญเลิศ (GK).

ภาพ @FA Thailand
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

