สื่อเหงียนตีข่าว เวียดนาม ทุบศักดิ์ศรี “ช้างศึก” คาบ้าน สถิติครองบอลเหนือชั้น คว้าทองซีเกมส์ 2025

สื่อเหงียนตีข่าว “ตัวเลขไม่โกหก” U22 เวียดนาม บุกทุบศักดิ์ศรี “ช้างศึก” คาบ้าน คว้าทองซีเกมส์ 2025 ด้วยสถิติครองบอลเหนือชั้น

ควันหลงหลังเกมฟุตบอลชายซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นัดชิงชนะเลิศ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน จบลงด้วยชัยชนะของ U22 เวียดนาม เหนือ U22 ไทย ไปด้วยสกอร์ 3-2 ทั้งที่ถูกนำไปก่อนถึง 2 ประตู ล่าสุดสื่อเวียดนามได้ออกมาเปิดเผยสถิติหลังเกมที่ตอกย้ำว่า ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการ “พังทลายความภาคภูมิใจ” ของทีมชาติไทยลงอย่างสิ้นเชิง

แม้ในช่วงครึ่งแรก ทัพดาวทองจะมีช่วงเวลาที่ระส่ำระสายจนเสียเปตูก่อนถึง 2 ลูก แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ คิม ซัง-ซิก เฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้ ตัดสินใจแก้เกมด้วยการส่ง ไท ซอน ลงสนามในช่วงท้ายครึ่งแรก การปรับทัพครั้งนี้ส่งผลให้รูปเกมของเวียดนามเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง พวกเขากลับมาครองเกมเหนือกว่าไทยได้ตลอดครึ่งหลังไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ

U22 เวียดนาม คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ด้วยการเอาชนะ U22 ไทย 3-2

สิ่งที่น่าเจ็บปวดสำหรับแฟนบอลไทยคือสถิติจาก Sofascore ที่ระบุว่า U22 เวียดนาม มีเปอร์เซ็นต์การครองบอลสูงถึง 60% ตบหน้าบอลไทย

โดยปกติแล้ว ทีมชาติไทยมักมีความภูมิใจในสไตล์การเล่นที่เน้นการครองบอลและคุมจังหวะเกมแดนกลาง โดยเฉพาะยามลงเล่นใน “นรกทีมเยือน” อย่างราชมังคลากีฬาสถาน แม้แต่ในศึก AFF Cup 2024 รอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมา ถึงแม้ผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไร แต่ไทยก็ยังครองบอลเหนือกว่าเวียดนามที่ 61-64% เสมอมา

แต่ในนัดชิงซีเกมส์ครั้งนี้ U22 ไทยกลับสูญเสียตัวตน เมื่อถูกเวียดนามเพรสซิ่งหนักจนไม่สามารถต่อบอลสั้นตามถนัดได้ เกมรุกของไทยกลายเป็นต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะในการพาบอลขึ้นไป ซึ่งขาดประสิทธิภาพ ต่างจากเวียดนามที่เล่นอย่างมีแบบแผนชัดเจน ทั้งจังหวะเข้าทำกับจังหวะดึงช้าเร็วตามสั่ง

U22 เวียดนาม แสดงให้เห็นถึงการเล่นที่มีแบบแผนชัดเจน

นอกจาก 3 ประตูที่ทำได้ เวียดนามยังสร้างโอกาสทองเน้นๆ ได้อีกอย่างน้อย 4 ครั้ง ทั้งลูกยิงของ ซวน บัค กับ ทันห์ นาน ที่ติดเซฟผู้รักษาประตูไทย และลูกโหม่งชนเสาของ เฮียว มินห์

ชัยชนะ 3-2 ครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่การคว้าเหรียญทองซีเกมส์ แต่เป็นการประกาศศักดาของ U22 เวียดนาม ว่าสามารถบุกมาเอาชนะไทยได้ถึงถิ่น ด้วยรูปแบบการเล่นที่เหนือกว่าทั้งแท็กติกกับสถิติ เป็นการ “หักด่าน” ความภูมิใจของบอลไทยลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เกมนี้เป็นการหักด่านความภูมิใจของฟุตบอลไทยอย่างสมบูรณ์แบบ

