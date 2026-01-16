นโยบายใหม่ “เต้ มงคลกิตต์” ลั่นพร้อมสนับสนุนบอลไทย เปย์ 2พันล้าน/ปี ดัน “บอลไทย ไปบอลโลก”
“เต้ มงคลกิตติ์” ผุดนโยบายใหม่ ใช้หาเสียงสำหรับ เลือกตั้ง 2569 พร้อมดันฟุตบอลไทย เปย์เงินปีละ 2 พันล้านบาท ดัน “บอลไทย ไปบอลโลก”
วันนี้ (16 มกราคม) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคทางเลือกใหม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก พร้อมชูนโยบายใหม่ว่า จะสนับสนุนฟุตบอลไทย ให้ได้ไปแข้งเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าง “ฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย” โดยระบุว่า “#พรรคทางเลือกใหม่#เบอร์10# รัฐบาลอัดฉีดทุ่มเงินสนับสนุนฟุตบอลไทย ให้เข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปีละ 2 พันล้านบาทใน 2-4 ปี ต้องเข้าชิงแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้”
และเมือ่เจ้าตัวถูกชาวเน็ตถามว่าจะเอางบประมาณ 2 พันล้านบาทมาจากไหน “พี่เต้” ก็ได้ตอบกลับว่า “เงินรัฐส่วนหนึ่ง เงินเอกชน ลงขัน ส่วนหนึ่ง”
นี่ถือว่าเป็นยโยบายหาเสียงล่าสุดของ มงคลกิตติ์ ในการเลือกตั้ง 2569 โดยโพสต์นโยบายต่างๆของเขามักได้รับความสนใจจากชาวเน็ต จนเป็นไวรัล รวมไปถึงมีการตั้งคำถามว่าทำได้จริงหรือไม่ เช่น
- มีลูกได้งดภาษี ภ.ง.ด. 90-91
- ถ้าตั้งครรภ์รับ 10,000 บาท + ดูแลครรภ์ 10,000 บาท/เดือน
- วัยทำงานวิดพื้น 40-100 ครั้ง/วัน เพิ่มเงินเดือนให้ 10%
- ให้ อีลอน มัสก์ เป็นที่ปรึกษานายกฯ ด้านเทคโนโลยีอวกาศไทย
- สร้างเซ็นทรัลสาขาดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดวงจันทร์
- จัดทริปพาคนไทยไปอวกาศ
- จัดตั้งกองทัพอวกาศและตั้งฐานทัพอวกาศ
- ใครขายหวยเกิน 80 บาทติดคุก 5 ปี/ใบ
- ประเทศไทยจะมีนิวเคลียร์ 10 ลูก
- ส่งเสริมความเท่าเทียม เสนอให้ “หญิงมีสามีได้ 4 คน”
อ้างอิง : Facebook มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: