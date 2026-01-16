ข่าวกีฬา

นโยบายใหม่ “เต้ มงคลกิตต์” ลั่นพร้อมสนับสนุนบอลไทย เปย์ 2พันล้าน/ปี ดัน “บอลไทย ไปบอลโลก”

Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 15:27 น.
67

“เต้ มงคลกิตติ์” ผุดนโยบายใหม่ ใช้หาเสียงสำหรับ เลือกตั้ง 2569 พร้อมดันฟุตบอลไทย เปย์เงินปีละ 2 พันล้านบาท ดัน “บอลไทย ไปบอลโลก”

วันนี้ (16 มกราคม) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคทางเลือกใหม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก พร้อมชูนโยบายใหม่ว่า จะสนับสนุนฟุตบอลไทย ให้ได้ไปแข้งเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าง “ฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย” โดยระบุว่า “#พรรคทางเลือกใหม่#เบอร์10# รัฐบาลอัดฉีดทุ่มเงินสนับสนุนฟุตบอลไทย ให้เข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปีละ 2 พันล้านบาทใน 2-4 ปี ต้องเข้าชิงแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้”

และเมือ่เจ้าตัวถูกชาวเน็ตถามว่าจะเอางบประมาณ 2 พันล้านบาทมาจากไหน “พี่เต้” ก็ได้ตอบกลับว่า “เงินรัฐส่วนหนึ่ง เงินเอกชน ลงขัน ส่วนหนึ่ง”

นี่ถือว่าเป็นยโยบายหาเสียงล่าสุดของ มงคลกิตติ์ ในการเลือกตั้ง 2569 โดยโพสต์นโยบายต่างๆของเขามักได้รับความสนใจจากชาวเน็ต จนเป็นไวรัล รวมไปถึงมีการตั้งคำถามว่าทำได้จริงหรือไม่ เช่น

  • มีลูกได้งดภาษี ภ.ง.ด. 90-91
  • ถ้าตั้งครรภ์รับ 10,000 บาท + ดูแลครรภ์ 10,000 บาท/เดือน
  • วัยทำงานวิดพื้น 40-100 ครั้ง/วัน เพิ่มเงินเดือนให้ 10%
  • ให้ อีลอน มัสก์ เป็นที่ปรึกษานายกฯ ด้านเทคโนโลยีอวกาศไทย
  • สร้างเซ็นทรัลสาขาดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดวงจันทร์
  • จัดทริปพาคนไทยไปอวกาศ
  • จัดตั้งกองทัพอวกาศและตั้งฐานทัพอวกาศ
  • ใครขายหวยเกิน 80 บาทติดคุก 5 ปี/ใบ
  • ประเทศไทยจะมีนิวเคลียร์ 10 ลูก
  • ส่งเสริมความเท่าเทียม เสนอให้ “หญิงมีสามีได้ 4 คน”

อ้างอิง : Facebook มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร สส. นครสวรรค์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ ครบ 6 เขต 43 คน ใครเบอร์ไหนดูเลย เลือกตั้ง 2569

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 16 ม.ค. 69

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นโยบายใหม่ “เต้ มงคลกิตต์” ลั่นพร้อมสนับสนุนบอลไทย เปย์ 2พันล้าน/ปี ดัน “บอลไทย ไปบอลโลก”

37 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง งวด 17 มกราคม 69 ให้มาครบทั้งเด่น-รอง คัดเน้น ๆ ชุดเลขท้ายน่าจับตา รีบหาซื้อด่วนก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงพ่อปากแดง 17 ม.ค. 69 วิเคราะห์แนวทาง เลขเด่น-เลขรอง

48 นาที ที่แล้ว
ประวัติ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิปวัฒน์ บันเทิง

เปิดวาร์ป หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ สวยสง่าชุดไทยจักรี ทายาทธุรกิจหรู

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดเมนูคุกคืนแรก ปอนด์ รัชต์พงศ์ กินอิ่มนอนหลับ ไร้เงาเพื่อนพรรคประสานเยี่ยม

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.น่าน รวม 3 เขต เบอร์พรรคอะไร เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Grab ประกาศรางวัล “GrabAds Trailblazer Awards 2026” ชูแคมเปญสุดเจ๋ง ฉีกกรอบการใช้สื่อโฆษณา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ยุน ซอกยอล” อดีต ปธน.เกาหลีใต้ ถูกพิพากษาจำคุก 5 ปี คดีกฎอัยการศึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานวีนลูกค้ามองหน้าตอนรอของเวฟ ล่าสุด CP ALL แจงแล้ว ข่าว

ถกสนั่น พนักงานหัวร้อน อ้างถูกลูกค้าจ้องหน้า รอของเวฟ CP ALL แจงแล้ว-สั่งลงโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. อุดรธานี 2569 พร้อมหมายเลขและพรรคการเมือง ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุดรธานี 10 เขต 94 คน : เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ เผยรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผบ.หมู่ ข่าว

ด่วน! เช็กรายชื่อ คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ ระดับ “รอง สว.-ผบ.หมู่”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.อิตาเลียนไทย วอนอย่าพิจารณายกเลิกสัญญา กระทบความเป็นอยู่ลูกจ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ออมสินแจก 1,000 บาท เริ่มโอน ก.พ. นี้ เช็กด่วน ใครเข้าเกณฑ์บ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยังไง? อิตาเลียนไทย แจ้ง ตลท. ยังไม่โดนยกเลิก 2 โครงการเครน แม้นายกสั่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ย้อนถามทำไมไม่ถาม สส. ถูกจับเมื่อวาน โดนจี้เรื่อง “ชนนพัฒฐ์”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุบลราชธานี 11 เขต 86 คน : เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องแนวทาง เลขอ่างน้ำมนต์ 17 1 69 ส่งตรงจาก อาศรมฤาษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 17/1/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 17 ม.ค. 69 ใบ้เลขเด่นสะดุดตา โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่อยู่ที่ไหน! เช็กผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ล่าสุด รางวัลที่ 1 รับ 10 ล้านบาท เลขท้าย 4 ตัวออก &quot;1983&quot; ส่วนเลขท้าย 3 ตัว &quot;566&quot; รับทรัพย์ตามงวด ตรวจหวย

ตรวจสลากออมสิน 16 ม.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 มกราคม 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต 80 คน เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต 80 คน เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ เปิดเหตุผล ทำไมต้องล้ม “เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” แฉงบแอปฯ 700 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อิตาเลียนไทย มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ ผู้เสียชีวิตเครนถล่มพระรามสอง 1.5 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ เตรียมขึ้นศาลกุมภาพันธ์นี้ ลุยฟ้องอดีตเพื่อนรัก หมอดูคนดัง แอบอ้างชื่อทำเสียหาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โพลสหรัฐฯ เผย ปชช. ส่วนใหญ่ค้าน “ทรัมป์” เข้าครอบครองกรีนแลนด์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 15:27 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 15:27 น.
67
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร สส. นครสวรรค์ เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ ครบ 6 เขต 43 คน ใครเบอร์ไหนดูเลย เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง งวด 17 มกราคม 69 ให้มาครบทั้งเด่น-รอง คัดเน้น ๆ ชุดเลขท้ายน่าจับตา รีบหาซื้อด่วนก่อนเกลี้ยงแผง

เลขเด็ด หลวงพ่อปากแดง 17 ม.ค. 69 วิเคราะห์แนวทาง เลขเด่น-เลขรอง

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
ประวัติ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิปวัฒน์

เปิดวาร์ป หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ สวยสง่าชุดไทยจักรี ทายาทธุรกิจหรู

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569

เปิดเมนูคุกคืนแรก ปอนด์ รัชต์พงศ์ กินอิ่มนอนหลับ ไร้เงาเพื่อนพรรคประสานเยี่ยม

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
Back to top button