ตร.โชว์กร่างใส่ร้อยเวร ป้องเพื่อนเมาแล้วขับ ชนดะรถชาวบ้าน ผู้การฯ ศรีสะเกษ จ่อฟันวินัย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 16:59 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 16:59 น.
ถูกวิจารณ์หนักทั่วโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ชื่อบัญชี Siriyakorn Wt ออกมาโพสต์คลิปลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่า

“#ชนแล้วหนี #เมาแล้วขับ คู่กรณีมีแค่1คนนะคะ คือคนเสื้อสีกรม กางเกงสีดำแถบขาว สะพายกระเป๋า #ส่วนท่านตำรวจเมืองศรีสะเกษที่ใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นคือเพื่อนของคู่กรณี ***เมาแล้วขับแต่มีแบล็คใหญ่*** รถทางเราคือรถกระบะจอดอยู่เฉยๆนะคะ ถ้าพูดคุยกันดีๆคนเรามันให้อภัยกันได้ แต่!!!! มาฟังปากตำรวจเมืองศรีสะเกษกันค่ะ ปล.ท่านตำรวจเสื้อขาว ในคลิปท่านบอกว่าลงคลิปได้นะคะ”

คลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 1.4 ล้านครั้ง เนื้อหาในคลิปปรากฎภาพชายเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน เป็นผู้ขับรถเก๋งสีขาว ซึ่งก่อเหตุเฉี่ยวชนรถยนต์ของสาวเจ้าของโพสต์ รวมถึงรถของชาวบ้านคนอื่นด้วย ก่อนจะขับหลบหนี เมื่อพูดคุยก็มีพฤติกรรมคล้ายคนมึนเมาสุรา

ในคลิปยังเผยให้เห็น ชายสวมเสื้อยืดสีขาวแขนสั้น มีโลโก้ลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบภายหลังทราบว่า เป็นข้าราชการตำรวจสังกัดหน่วยหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อน โดยพยายามพูดปกป้องไม่ให้เพื่อนตัวเองซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเมาแล้วขับรถชนส่งบัตรประชาชนให้กับร้อยเวร สภ.เมืองศรีสะเกษ ทั้งยังสั่งให้ผู้ก่อเหตุไม่ต้องไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจ “เอาตัวไปทำอะไร แจ้งข้อหาหรือยัง ไม่ต้องไป นั่งลงตรงนี้”

นอกจากนั้น ชายคล้ายตำรวจแต่งตัวครึ่งท่อน ก็พูดใส่ร้อยเวรหญิงที่เดินทางมาลงบันทึกเหตุ ณ จุกเกิดเหตุว่า “ทำไมถึงใส่ชุดแบบนี้ ไม่แต่งตัวเครื่องแบบให้เรียบร้อยมาทำงานได้ยังไง จบอะไรมา” ทำให้เกิดเป็นการปะทะปากเสียงระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วย และได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถเก๋ง พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ พบว่ามีสูงถึง 257 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ด้าน พล.ต.ต.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ได้เห็นคลิปเหตุการณ์และพฤติกรรมดาบตำรวจคนดังกล่าวแล้ว พร้อมเปิดเผยว่า นายตำรวจรายดังกล่าวสังกัด กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ เบื้องต้นได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมดำเนินการทางวินัยหากพบมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม แม้จะไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุขับรถชนรถของประชาชน แต่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ ซึ่งถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนจะมีการลงโทษถึงขั้นสั่งขังหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม พยานหลักฐานสำคัญคือคลิปวิดีโอที่ปรากฏอย่างชัดเจนในขณะนี้ จึงมีแนวโน้มว่า จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการต่อไป

อ้างอิงจาก : FB Siriyakorn Wt

