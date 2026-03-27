เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง
อัปเดตราคาเบียร์ช้างล่าสุด ปรับขึ้นเพียงขวดละ 50 สตางค์ สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทยเผยเอเยนต์เปลี่ยนแผนกะทันหัน เริ่ม 28 มีนาคมนี้ ปรับเพิ่ม 5 บาทต่อลัง หลังประชาชนไม่แห่กักตุนสินค้า ขณะที่เครื่องดื่มค่ายอื่นยังขายเรตเดิม
วันที่ 27 มีนาคม 2569 นายสมชาย พรรัตนเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย ให้ข้อมูลอัปเดตเรื่องราคาเบียร์ช้าง
ก่อนหน้านี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเบียร์ช้าง ส่งหนังสือแจ้งร้านค้าเรื่องการปรับราคาขายส่งแบบบรรจุขวด บริษัทเตรียมขึ้นราคา 20 บาทต่อลัง (12 ขวด) หรือตกขวดละเกือบ 2 บาท ในวันที่ 28 มีนาคม 2569 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น
ล่าสุด เอเยนต์เบียร์ช้างแจ้งเปลี่ยนแผนการปรับราคาใหม่ เบียร์ช้างจะปรับราคาขึ้นเพียง 5 บาทต่อลัง หรือขวดละ 50 สตางค์ สาเหตุของการเปลี่ยนแผนเกิดจากประชาชนไม่กักตุนสินค้าตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม เอเยนต์ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม หากราคาน้ำมันในตลาดยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจกลับไปใช้แผนเดิม คือการปรับราคาขึ้น 20 บาทต่อลัง
ส่วนเบียร์ยี่ห้ออื่นในตลาดยังคงจำหน่ายในราคาเดิม และบริษัทยี่ห้ออื่นๆ ยังไม่มีการประกาศปรับราคาเพิ่มเติมในขณะนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจาก : ข่าวสด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: