“พิพัฒน์” รับดีเซลอาจพุ่งแตะ 50 บาท ยันมีโอกาสเซอร์ไพรส์ ขึ้นราคาน้ำมันอีก

Suriyen J. เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 15:05 น.
“พิพัฒน์” ยอมรับ ดีเซลมีสิทธิ์แตะ 50 บาท หากสงครามไม่จบ ชี้ต้องลอยตัวตามกลไกตลาดโลก ยันมีโอกาสเซอร์ไพรส์ทุกวัน

วันที่ 27 มี.ค. 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) เปิดเผยในรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” โดยตอนหนึ่ง นายสรยุทธ ถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดเซอร์ไพรส์ตอน 4 ทุ่มหรือไม่

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า มีโอกาสทุกวัน ตราบใดที่สงครามยังไม่ยุติ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ นี่คือวิกฤตการณ์ของพลังงาน ตนไม่สามารถตอบใครได้ ตนมีหน้าที่อย่างเดียวคือท่านจะว่าอะไร ตนก็มีหน้าที่อธิบายให้ฟังเท่านั้นเอง

ต่อข้อคำถามที่ว่าราคาน้ำมันดีเซลจะแตะที่ 50 บาทหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ต้องบอกว่าเรื่องพลังงานเป็นเรื่องของการค้าเสรี เป็นเรื่องของกลไกตลาด เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกพี่น้องคนไทยทุกคนว่าราคาเมื่อลอยไปของสภาวการณ์โลก ราคาน้ำมันก็ต้องลอยต่อแน่นอน แต่จะลอยต่ออีกเมื่อใด ต้องให้ กบน. เป็นผู้เสนอ

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ตนไม่ได้เลี่ยงบาลี แต่นั่นเป็นหน้าที่ของเขา ตนไม่ไปรบกวนเขา แต่มีหน้าที่อย่างเดียวคือคุยกับทาง กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน ว่าวันนี้เหตุการณ์โหดร้ายไปขนาดไหน เราควรจะขยับอย่างไร แต่บอกได้เลยว่า ถ้าสงครามยังอยู่แบบนี้ราคาต้องลอยตัวขึ้นไปเรื่อย ๆ แน่นอน

แต่ถามว่าจะลอยตัวครั้งละบาท 2 บาท 3 บาท 5 บาท 10 บาท ไม่สามารถตอบได้ ต้องดูว่าในแต่ละวันราคาขยับอย่างไร แล้วก็ต้องดูเพื่อนบ้านเช่นกัน ในขณะเดียวกัน นายพิพัฒน์ เผยว่าราคาอาจไปถึง 50 บาท ถ้าเหตุการณ์ยังไม่ยุติ

ในกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า “รวยไม่ไหวแล้ว” นายพิพัฒน์ กล่าวว่า อยากจะให้ดูถึงสิ้นปีนี้เพื่อรอพิสูจน์ หรือผลประกอบการในไตรมาส 1 ว่า ผลประกอบการยังกำไรเหมือนปกติที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะตนพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อ สังคมกำลังประณามตนว่าเอาพ่อค้าน้ำมันมาบริหาร ศบก. ได้อย่างไร แต่ตนไม่สามารถชี้นำกระทรวงพลังงานได้ ตนเป็นแค่ผู้อำนวยการ ศบก. ในสภาวะที่เกิดวิกฤตตะวันออกกลางเท่านั้น

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

