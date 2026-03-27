“ต๊ะ นรากร” เตือนสติคนซื้อรถ EV เช็กบริษัทแม่ให้มั่นใจก่อน หวั่นซ้ำรอยแบรนด์ทิ้งลูกค้า
ต๊ะ นรากร โพสต์เตือนคนไทยอยากซื้อ รถไฟฟ้า (EV) หลังราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาท/ลิตร ลั่น เช็กรายละเอียดบริษัทแม่ให้ดี หวั่นเกิดเหตุแบรนด์ลอยแพลูกค้า
จากกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ตัดสินใจควักเงินในกระเป๋าถอยรถไฟฟ้าคันใหม่ป้ายแดง เพื่อหวังประหยัดค่าใช้จ่าย หลังจากนั้นก็มีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกประเภท ลิตรละ 6 บาท ทำเอาคนไทยทั้งประเทศวุ่นวายขับรถออกไปต่อคิวรอเติมน้ำมันกันกลางดึก โดย นายากฯ หนู เชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้รถ EV ในยุคน้ำมันแพงแทน
ล่าสุด ต๊ะ นรากร ผู้ประกาศข่าวคนดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อต้องการเตือนพี่น้องประชาชนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถ EV ควรระวังและเช็กข้อมูลของแบรนด์รถนั้น ๆ ให้ดีเสียก่อนว่ามีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วหรือยัง
“ขอเตือนคนจะซื้อรถไฟฟ้าดูให้ดีว่าบริษัทแม่มาตั้งโรงงานผลิตรถในไทยหรือยัง? เจ็บกันมาเยอะกับแบรนด์ที่ปิดบริษัทหนีกลับประเทศไป ทิ้งผู้ประกอบการและเจ้าของรถเดียวดาย
ฉันใช้รถ EV มา 5 ปีกว่าแล้ว ชอบมาก พอใจทุกอย่าง ไม่เคยพบปัญหาจุกจิกกวนใจ แต่ต้องบอกก่อนนะว่าฉันใช้วิธีเช่าทำสัญญาระยะยาว จ่ายค่าเช่ารายเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกัน ค่าต่อทะเบียน ค่าซ่อมบำรุง เปลี่ยนยาง บริษัทผู้ให้เช่ารับผิดชอบทั้งหมด ฉันมีหน้าที่ขับ และจ่ายค่าเช่าทุกเดือน
ช่วงนี้คนหันมาสนใจรถไฟฟ้ามากขึ้น ฉันสนับสนุนนะ มันดีจริงๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันไปเยอะ ชาร์จไฟที่บ้านค่าไฟก็เพิ่มมานิดหน่อย (น้อยกว่าค่าน้ำมัน) แถมยังลดมลพิษทางอากาศด้วย”
อ้างอิงจาก : FB นารากร ติยายน
