ด่วน! เรือเฟอร์รี่ดอนสัก-สมุย-พะงัน ขึ้นค่าโดยสาร 30 บาท จองออนไลน์ เริ่มใช้อัตราใหม่วันนี้ 2 ทุ่ม

ค่าตั๋วเรือข้ามฟากปรับขึ้น ค่าโดยสาร 30 บาท ท่ามกลางวิกฤตน้ำมันดีเซลทะลุ 38 บาท/ลิตร กระทบต้นทุนเดินเรือหนัก เช็กอัตราใหม่ทุกเส้นทาง
น้ำมันขึ้น ค่าเรือก็ขึ้น แล้วค่าครองชีพคนเกาะจะไปทางไหน? เรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเส้นทาง ดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสาร 30 บาททุกเส้นทาง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ตามรายงานจากเฟซบุ๊ก เพจ Seatran Ferry
อัตราค่าโดยสารใหม่
- เส้นทาง ดอนสัก – เกาะสมุย – ดอนสัก ค่าตั๋วผู้โดยสารปรับจาก 180 บาท เป็น 210 บาท
- เส้นทาง ดอนสัก – เกาะพะงัน – ดอนสัก ค่าตั๋วผู้โดยสารปรับจาก 250 บาท เป็น 280 บาท
สำหรับการจองตั๋วออนไลน์ เริ่มใช้อัตราใหม่ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
การปรับขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ เพิ่งปรับค่าโดยสารไปแล้วรอบหนึ่ง โดยเส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย ขึ้นจาก 170 บาท เป็น 180 บาท และเส้นทางดอนสัก-เกาะพะงัน ขึ้นจาก 240 บาท เป็น 250 บาท อ้างเหตุต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น
นั่นหมายความว่า ภายในเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ ค่าตั๋วเรือเส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย พุ่งขึ้นรวม 40 บาท จาก 170 บาท เป็น 210 บาท และเส้นทางดอนสัก-เกาะพะงัน พุ่งขึ้นรวม 40 บาท จาก 240 บาท เป็น 280 บาท
วิกฤตน้ำมัน ต้นตอที่ฉุดทุกอย่างขึ้นราคา
ราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิดในประเทศไทยปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2569 หลัง กบน. มีมติลดอัตราชดเชยราคาน้ำมัน เนื่องจากราคาน้ำมันโลกพุ่งจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ราคาน้ำมันดีเซล (ไฮดีเซล S) อยู่ที่ 38.94 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำแบกรับต้นทุนไม่ไหว ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2565
ไม่ใช่แค่เรือเฟอร์รี่ข้ามฟากที่ได้รับผลกระทบ เรือด่วนเจ้าพระยาก็ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารทุกประเภทอีก 2 บาท เริ่มวันที่ 30 มีนาคม 2569 หลังราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2569 อยู่ที่ 38.99 บาทต่อลิตร
สำหรับคนที่อาศัยอยู่บนเกาะสมุยและเกาะพะงัน เรือเฟอร์รี่ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือ “ทางเดียว” ที่ต้องใช้เดินทางเข้าฝั่ง ไม่ว่าจะไปทำธุระ พบแพทย์ หรือขนส่งสินค้า ทุกครั้งที่ค่าเรือขึ้น ค่าใช้จ่ายรายเดือนก็เพิ่มตามทันที
คนที่ต้องเดินทางไป-กลับดอนสัก-สมุย เดือนละ 10 เที่ยว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 300 บาทต่อเดือนจากการปรับราคาครั้งนี้ และหากนับรวมการปรับครั้งแรกเมื่อ 14 มีนาคม จะเพิ่มขึ้นรวม 400 บาทต่อเดือน
สรุปอัตราค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ ดอนสัก-สมุย-พะงัน
|เส้นทาง
|ราคาเดิม (ก่อน 14 มี.ค.)
|ราคาหลัง 14 มี.ค.
|ราคาใหม่ 27 มี.ค.
|ขึ้นรวม
|ดอนสัก – เกาะสมุย – ดอนสัก
|170 บาท
|180 บาท
|210 บาท
|+40 บาท
|ดอนสัก – เกาะพะงัน – ดอนสัก
|240 บาท
|250 บาท
|280 บาท
|+40 บาท
(หมายเหตุ ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 300 และ 400 บาทต่อเดือน เป็นการคำนวณจากข้อสมมติ (เดินทาง 10 เที่ยว/เดือน) เพื่อให้เห็นภาพ ไม่ใช่ตัวเลขจากแหล่งข่าว)
อัตราค่าโดยสารแบบขั้นบันได เส้นทาง ดอนสัก – เกาะสมุย – ดอนสัก (อ้างอิงช่วงราคาน้ำมัน 40.00-42.49 บาท/ลิตร) บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด
- คนโดยสาร 210 บาท
- ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ 105 บาท
- เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 105 บาท
- รถจักรยาน (ถือ/จูง/ปั่นลงเรือ) 250 บาท
- รถจักรยานยนต์ 270 บาท
- รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) 400 บาท
- รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัพ รถตู้ 670 บาท
- รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 1,250 บาท
- รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก (ความยาวไม่เกิน 7 เมตร) 1,300 บาท
- รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ (ความยาวไม่เกิน 12 เมตร) 1,700 บาท
- รถบรรทุก 6 ล้อ (ความยาวไม่เกิน 8 เมตร) 1,880 บาท
- รถบรรทุก 10 ล้อ (ความยาวไม่เกิน 9 เมตร) 2,700 บาท
- รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง รถผสมปูน (มีหางปลายาวเกิน 1 เมตร) 3,500 บาท
- รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 3,700 บาท
- รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 4,300 บาท
- รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป 4,800 บาท
- รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกรถแทรกเตอร์ 6,100 บาท
- รถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน 6,200 บาท
- รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง เช่าเหมาเที่ยวเรือ
อัตราค่าโดยสารแบบขั้นบันได เส้นทาง ดอนสัก – เกาะพะงัน – ดอนสัก (อ้างอิงช่วงราคาน้ำมัน 40.00-42.49 บาท/ลิตร) บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด
- คนโดยสาร 280 บาท
- ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ 140 บาท
- เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 140 บาท
- รถจักรยาน (ถือ/จูง/ปั่นลงเรือ) 400 บาท
- รถจักรยานยนต์ 435 บาท
- รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) 780 บาท
- รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัพ รถตู้ 1,040 บาท
- รถทัศนาจรขนาดกลาง 2,150 บาท
- รถทัศนาจรขนาดใหญ่ 2,350 บาท
- รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร (กรณีเกิน 7 เมตรคิดเพิ่ม 200 บาท) 2,150 บาท
- รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาวไม่เกิน 8 เมตร (กรณีเกิน 8 เมตรคิดเพิ่ม 300 บาท) 2,350 บาท
- รถบรรทุก 10 ล้อ ความยาวไม่เกิน 9 เมตร (กรณีเกิน 9 เมตรคิดเพิ่ม 300 บาท) 3,620 บาท
- รถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกปูนซิเมนต์ผง รถผสมปูน มีหางปลายาวเกิน 1 เมตร 4,200 บาท
- รถ 10 ล้อบรรทุกรถแทคเตอร์ 8,450 บาท
- รถเครน ยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 6,950 บาท
- รถเครน ยกได้เกิน 10 ตัน ขึ้นไป 7,950 บาท
- รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 6,950 บาท
- รถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน 7,950 บาท
- รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง เช่าเหมาเที่ยวเรือ
หมายเหตุอ้างอิงท้ายประกาศ ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงราคาอัตราค่าโดยสารเรือเดินประจำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565
ติดตาม The Thaiger บน Google News: