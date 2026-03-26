การเงินเศรษฐกิจ

ด่วน! เรือเฟอร์รี่ดอนสัก-สมุย-พะงัน ขึ้นค่าโดยสาร 30 บาท จองออนไลน์ เริ่มใช้อัตราใหม่วันนี้ 2 ทุ่ม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 15:53 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 16:06 น.
68

ค่าตั๋วเรือข้ามฟากปรับขึ้น ค่าโดยสาร 30 บาท ท่ามกลางวิกฤตน้ำมันดีเซลทะลุ 38 บาท/ลิตร กระทบต้นทุนเดินเรือหนัก เช็กอัตราใหม่ทุกเส้นทาง

น้ำมันขึ้น ค่าเรือก็ขึ้น แล้วค่าครองชีพคนเกาะจะไปทางไหน? เรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเส้นทาง ดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสาร 30 บาททุกเส้นทาง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ตามรายงานจากเฟซบุ๊ก เพจ Seatran Ferry

อัตราค่าโดยสารใหม่

  • เส้นทาง ดอนสัก – เกาะสมุย – ดอนสัก ค่าตั๋วผู้โดยสารปรับจาก 180 บาท เป็น 210 บาท
  • เส้นทาง ดอนสัก – เกาะพะงัน – ดอนสัก ค่าตั๋วผู้โดยสารปรับจาก 250 บาท เป็น 280 บาท

สำหรับการจองตั๋วออนไลน์ เริ่มใช้อัตราใหม่ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

การปรับขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ เพิ่งปรับค่าโดยสารไปแล้วรอบหนึ่ง โดยเส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย ขึ้นจาก 170 บาท เป็น 180 บาท และเส้นทางดอนสัก-เกาะพะงัน ขึ้นจาก 240 บาท เป็น 250 บาท อ้างเหตุต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น

นั่นหมายความว่า ภายในเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ ค่าตั๋วเรือเส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย พุ่งขึ้นรวม 40 บาท จาก 170 บาท เป็น 210 บาท และเส้นทางดอนสัก-เกาะพะงัน พุ่งขึ้นรวม 40 บาท จาก 240 บาท เป็น 280 บาท

วิกฤตน้ำมัน ต้นตอที่ฉุดทุกอย่างขึ้นราคา

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิดในประเทศไทยปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2569 หลัง กบน. มีมติลดอัตราชดเชยราคาน้ำมัน เนื่องจากราคาน้ำมันโลกพุ่งจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ราคาน้ำมันดีเซล (ไฮดีเซล S) อยู่ที่ 38.94 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำแบกรับต้นทุนไม่ไหว ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2565

ไม่ใช่แค่เรือเฟอร์รี่ข้ามฟากที่ได้รับผลกระทบ เรือด่วนเจ้าพระยาก็ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารทุกประเภทอีก 2 บาท เริ่มวันที่ 30 มีนาคม 2569 หลังราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2569 อยู่ที่ 38.99 บาทต่อลิตร

สำหรับคนที่อาศัยอยู่บนเกาะสมุยและเกาะพะงัน เรือเฟอร์รี่ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือ “ทางเดียว” ที่ต้องใช้เดินทางเข้าฝั่ง ไม่ว่าจะไปทำธุระ พบแพทย์ หรือขนส่งสินค้า ทุกครั้งที่ค่าเรือขึ้น ค่าใช้จ่ายรายเดือนก็เพิ่มตามทันที

คนที่ต้องเดินทางไป-กลับดอนสัก-สมุย เดือนละ 10 เที่ยว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 300 บาทต่อเดือนจากการปรับราคาครั้งนี้ และหากนับรวมการปรับครั้งแรกเมื่อ 14 มีนาคม จะเพิ่มขึ้นรวม 400 บาทต่อเดือน

สรุปอัตราค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ ดอนสัก-สมุย-พะงัน

เส้นทาง ราคาเดิม (ก่อน 14 มี.ค.) ราคาหลัง 14 มี.ค. ราคาใหม่ 27 มี.ค. ขึ้นรวม
ดอนสัก – เกาะสมุย – ดอนสัก 170 บาท 180 บาท 210 บาท +40 บาท
ดอนสัก – เกาะพะงัน – ดอนสัก 240 บาท 250 บาท 280 บาท +40 บาท

(หมายเหตุ ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 300 และ 400 บาทต่อเดือน เป็นการคำนวณจากข้อสมมติ (เดินทาง 10 เที่ยว/เดือน) เพื่อให้เห็นภาพ ไม่ใช่ตัวเลขจากแหล่งข่าว)

อัตราค่าโดยสารแบบขั้นบันได เส้นทาง ดอนสัก – เกาะสมุย – ดอนสัก (อ้างอิงช่วงราคาน้ำมัน 40.00-42.49 บาท/ลิตร) บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด

  1. คนโดยสาร 210 บาท
  2. ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ 105 บาท
  3. เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 105 บาท
  4. รถจักรยาน (ถือ/จูง/ปั่นลงเรือ) 250 บาท
  5. รถจักรยานยนต์ 270 บาท
  6. รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) 400 บาท
  7. รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัพ รถตู้ 670 บาท
  8. รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 1,250 บาท
  9. รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก (ความยาวไม่เกิน 7 เมตร) 1,300 บาท
  10. รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ (ความยาวไม่เกิน 12 เมตร) 1,700 บาท
  11. รถบรรทุก 6 ล้อ (ความยาวไม่เกิน 8 เมตร) 1,880 บาท
  12. รถบรรทุก 10 ล้อ (ความยาวไม่เกิน 9 เมตร) 2,700 บาท
  13. รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง รถผสมปูน (มีหางปลายาวเกิน 1 เมตร) 3,500 บาท
  14. รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 3,700 บาท
  15. รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 4,300 บาท
  16. รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป 4,800 บาท
  17. รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกรถแทรกเตอร์ 6,100 บาท
  18. รถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน 6,200 บาท
  19. รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง เช่าเหมาเที่ยวเรือ
อัตราค่าโดยสารแบบขั้นบันได เส้นทาง ดอนสัก – เกาะพะงัน – ดอนสัก (อ้างอิงช่วงราคาน้ำมัน 40.00-42.49 บาท/ลิตร) บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด

  • คนโดยสาร 280 บาท
  • ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ 140 บาท
  • เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 140 บาท
  • รถจักรยาน (ถือ/จูง/ปั่นลงเรือ) 400 บาท
  • รถจักรยานยนต์ 435 บาท
  • รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) 780 บาท
  • รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัพ รถตู้ 1,040 บาท
  • รถทัศนาจรขนาดกลาง 2,150 บาท
  • รถทัศนาจรขนาดใหญ่ 2,350 บาท
  • รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร (กรณีเกิน 7 เมตรคิดเพิ่ม 200 บาท) 2,150 บาท
  • รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาวไม่เกิน 8 เมตร (กรณีเกิน 8 เมตรคิดเพิ่ม 300 บาท) 2,350 บาท
  • รถบรรทุก 10 ล้อ ความยาวไม่เกิน 9 เมตร (กรณีเกิน 9 เมตรคิดเพิ่ม 300 บาท) 3,620 บาท
  • รถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกปูนซิเมนต์ผง รถผสมปูน มีหางปลายาวเกิน 1 เมตร 4,200 บาท
  • รถ 10 ล้อบรรทุกรถแทคเตอร์ 8,450 บาท
  • รถเครน ยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 6,950 บาท
  • รถเครน ยกได้เกิน 10 ตัน ขึ้นไป 7,950 บาท
  • รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 6,950 บาท
  • รถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน 7,950 บาท
  • รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง เช่าเหมาเที่ยวเรือ

หมายเหตุอ้างอิงท้ายประกาศ ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงราคาอัตราค่าโดยสารเรือเดินประจำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

