เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด

เปรียบเทียบราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และดีเซล ในยุค 5 นายกรัฐมนตรีไทย จากการรวบรวมข้อมูลราคาขายปลีกน้ำมันต่อลิตร มีรายละเอียดดังนี้
วิเคราะห์จุดสูงสุดของราคาน้ำมัน
เมื่อพิจารณาตัวเลขรายยุคพบว่า ยุคของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีสถิติราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 สูงที่สุด พุ่งไปถึง 42.15 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลสูงสุด อยุ่ในยุคของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ราคา 38.94 บาทต่อลิตร
สำหรับยุคของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับผู้นำท่านอื่นที่ 36.55 บาทต่อลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถือเป็นระดับราคาที่ต่ำที่สุด ควบคุมไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
