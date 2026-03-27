การเงินเศรษฐกิจ

เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 15:54 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 15:54 น.
52
เปรียบเทียบราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และดีเซล ในยุค 5 นายกรัฐมนตรีไทย จากการรวบรวมข้อมูลราคาขายปลีกน้ำมันต่อลิตร มีรายละเอียดดังนี้

รายนามนายกรัฐมนตรี แก๊สโซฮอล์ 95 (บาท/ลิตร) ดีเซล (บาท/ลิตร)
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 41.13 29.99
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 42.15 34.94
เศรษฐา ทวีสิน 40.45 32.94
แพทองธาร ชินวัตร 36.55 32.94
อนุทิน ชาญวีรกูล 41.05 38.94
วิเคราะห์จุดสูงสุดของราคาน้ำมัน

เมื่อพิจารณาตัวเลขรายยุคพบว่า ยุคของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีสถิติราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 สูงที่สุด พุ่งไปถึง 42.15 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลสูงสุด อยุ่ในยุคของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ราคา 38.94 บาทต่อลิตร

สำหรับยุคของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับผู้นำท่านอื่นที่ 36.55 บาทต่อลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถือเป็นระดับราคาที่ต่ำที่สุด ควบคุมไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
52
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

Back to top button