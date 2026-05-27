การเงินเศรษฐกิจ

ข่าวดี! BTS-MRT เข้าร่วม ไทยช่วยไทย พลัส เริ่มวันไหน? เช็กวิธีซื้อตั๋วที่นี่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 09:29 น.
BTS-MRT เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส เริ่ม 1 มิ.ย. 2569

BTS และ MRT เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เช็กเงื่อนไขและวิธีซื้อตั๋วผ่าน G-Wallet แอปฯ เป๋าตัง เริ่ม 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 69

ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเตรียมเฮกันได้เลย ระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) รถไฟฟ้าสายสีทอง รวมถึงรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (MRT) สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วเตรียมใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ที่ห้องจำหน่ายตั๋วสารของสถานีรถไฟฟ้าตามขั้นตอนและเงื่อนไขของแต่ละระบบ ดังนี้

ขั้นตอนการใช้สิทธิรถไฟฟ้า BTS และสายสีทอง

โครงการนี้สามารถใช้ร่วมกับการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) เท่านั้น ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2569 เวลา 06.00 – 23.00 น. จำกัดการใช้สิทธิไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน ตามขั้นตอน ดังนี้

1. เติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในช่อง G-Wallet

2. กดที่แถบโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” และกดสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ

3. สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่เจ้าหน้าที่ประจำสถานี เพื่อชำระค่าโดยสาร

4. กดปุ่มยืนยันการชำระเงินและใส่รหัส PIN ของแอปพลิเคชัน

5. เมื่อทำรายการสำเร็จ จะได้รับสลิปจากแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อยืนยันการชำระเงิน

ทั้งนี้ บัตรโดยสารที่ซื้อผ่านโครงการไม่สามารถนำมาคืนเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้สิทธินี้ในการเติมเงิน หรือเติมเที่ยวเดินทางลงในบัตรแรบบิท (Rabbit Card) ได้

รถไฟฟ้าบีทีเอส และสายสีทอง ร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส
ภาพจาก Facebook : รถไฟฟ้าบีทีเอส

วิธีรับสิทธิสำหรับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง

ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. เช่นเดียวกัน

เงื่อนไขการใช้สิทธิของ MRT

  • ต้องติดต่อใช้สิทธิที่ห้องออกบัตรโดยสาร ทุกสถานี โดยทำรายการผ่านแอปฯ เป๋าตัง
  • สามารถใช้สิทธิซื้อเหรียญโดยสาร (Token) ได้ทั้งประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทผู้สูงอายุ
  • สามารถใช้สิทธิได้สูงสุดตามวงเงินสิทธิที่คงเหลืออยู่ภายในวันนั้น ๆ

หมายเหตุ

  • ไม่สามารถใช้สิทธิในการซื้อหรือเติมเงินเข้าบัตรแมงมุม และบัตร EMV ได้
  • ไม่สามารถซื้อเหรียญโดยสารเก็บไว้ใช้ข้ามวันได้ ต้องใช้เดินทางภายในวันที่ซื้อเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ซื้อเหรียญเดินทางแบบไป-กลับ จากสถานีต้นทางได้
  • เหรียญโดยสารที่ซื้อผ่านโครงการไม่สามารถนำมาแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส
ภาพจาก Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro

ข้อมูลจาก : รถไฟฟ้าบีทีเอส และ BEM Bangkok Expressway and Metro

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

