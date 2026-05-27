ปู มัณฑนา น้อมรับคำตัดสิน หลังแพ้คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 17:16 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 17:17 น.
ปู มัณฑนา น้อมรับคำตัดสิน หลังแพ้คดีหมิ่นประมาท ทนายกุ้ง ขอบคุณศาลพิจารณายกฟ้อง 14 กรรม ลั่น ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แม้ต้องเจ็บปวดแสนสาหัส

หลังจากที่ศาลอาญา รัชดา มีคำพิพากษาตัดสินให้ ทนายกุ้ง ชนะคดีที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ปู มัณฑนา ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ส่งผลให้ ปู มัณฑนา ถูกพิพากษาจำคุก 2 ปี ปรับ 80,000 บาท จ่ายชดใช้ค่าเสียหายและค่าทนายรวม 110,000 บาท พร้อมลงประกาศในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ 7 วัน ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด ปู มัณฑนา ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านการโพสต์ข้อความแถลงการณ์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทที่แพ้ในวันนี้ ระบุว่า

“แถลงการณ์จากใจ “ปู มัณฑนา” หลังได้รับความชอบธรรมจากศาลสถิตยุติธรรม

กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชน และแฟนๆ ทุกท่านค่ะ

ในวันนี้ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) ศาลได้มีคำพิพากษาในคดีที่คู่กรณีได้ยื่นฟ้องปูรวมทั้งสิ้น ๑๕กรรม (๑๕ กระทงความผิด) ซึ่งปูขอประทานกราบขอบพระคุณศาลที่เคารพเป็นอย่างสูง ที่ประทานความเมตตาและพิจารณาพยานหลักฐานอย่างเที่ยงธรรม จนนำมาซึ่งการคืนความยุติธรรมให้แก่ปูในวันนี้ค่ะ

สรุปผลคำพิพากษาด้วยความสัตย์จริง

มีคำสั่ง “ยกฟ้อง” รวมทั้งสิ้น ๑๔ กรรม: ศาลท่านได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายอย่างละเอียดถี่ถ้วน และมีคำพิพากษายกฟ้องปูในส่วนที่ปูไม่ได้กระทำความผิดจริงเกือบทั้งหมด ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของปูให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

น้อมรับส่วนที่เหลือ ๑ กรรม: ในส่วนอีก ๑ กรรมที่ศาลวินิจฉัยว่ามีความผิดนั้น ปูเคารพในดุลพินิจของศาลและพร้อมน้อมรับการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมทุกประการอย่างตรงไปตรงมาค่ะ

บาดแผลและความจริงที่ตระหนักในใจ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปูและครอบครัวต้องเผชิญกับมรสุมชีวิต แรงกดดันจากสังคม คำวิจารณ์ และความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสที่ยากจะอธิบาย การถูกฟ้องร้องด้วยข้อหาจำนวนมากมายสร้างความบอบช้ำให้กับศักดิ์ศรีของผู้หญิงและแม่คนหนึ่งอย่างที่สุด แต่สิ่งเดียวที่ทำให้ปูยังคงยืนหยัดและมีลมหายใจสู้ต่อมาได้ คือความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความถูกต้องของกระบวนการยุติธรรมไทย ซึ่งผลในวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”

กราบขอบพระคุณจากส่วนลึกของหัวใจ

ปูขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์มานะ วันดี และ ทีมงานมาดามสามพี (Madam 3P) ที่ร่วมต่อสู้เคียงข้างด้วยความรู้และความถูกต้องมาโดยตลอด

ที่สำคัญที่สุด ปูขอกราบขอบพระคุณกราบแทบเท้าคุณพ่อคุณแม่ กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากสามีและลูก ๆ ทั้งสามคน เพื่อนพ้องในวงการบันเทิง พี่น้องสื่อมวลชนทุกสำนักที่ช่วยนำเสนอข่าวสารตามข้อเท็จจริง และกัลยาณมิตรทุกคนที่ไม่เคยปล่อยมือปูในวันที่มืดมิดที่สุด ทุกความเมตตาและทุก ๆ กำลังใจในวันนี้ ปูจะจดจำไว้ในใจตลอดไปค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงค่ะ

มัณฑนา หิมะทองคำ (ปู) ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙”

อ้างอิงจาก : FB Pou Mantana

