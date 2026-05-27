มาเลย์ทลายปาร์ตี้ชาวเกย์ มั่วยาในโรงแรมหรู สลด พบชายเสียชีวิตปริศนา
ตำรวจมาเลเซียบุกทลายปาร์ตี้เกย์ลักลอบใช้ยาเสพติดในโรงแรมหรู รวบตัวชาย 51 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนมาก พบชายหมดสติ ก่อนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียเข้ากวาดล้างและจับกุมชาย 51 คน หลังสืบทราบว่ามีการจัดปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดภายในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์
ฮุสเซน โอมาร์ ข่าน ผู้อำนวยการแผนกสืบสวนยาเสพติด เปิดเผยผ่านแถลงการณ์เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ระบุว่า การจับกุมเกิดขึ้นจากการบุกค้นแยกเป็น 4 จุด ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมมีอายุระหว่าง 21 ถึง 52 ปี ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติถึง 28 คน
เจ้าหน้าที่ยึดของกลางยาเสพติดหลากหลายชนิด ทั้งยาอีชนิดเม็ดและผง รวมถึงเคตามีน รวมมูลค่าประมาณ 103,070 ริงกิต (หรือประมาณ 26,000 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นเงินไทยประมาณ 8 แสนบาท จากการตรวจร่างกายพบว่าผู้ต้องหา 36 คนมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวก ทั้งหมดจะถูกนำตัวไปคุมขังเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ถึง 6 วัน
รายงานล่าสุด เผยว่า คนกลุ่มนี้ใช้ห้องพักในโรงแรมหรูเพื่อความบันเทิงและมั่วสุมยาเสพติด โดยมีการสืบสวนดำเนินคดีภายใต้กฎหมายยาเสพติดอันตราย
ก่อนการบุกค้นจะเริ่มขึ้น มีรายงานว่าพบชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นผู้ร่วมปาร์ตี้หมดสติอยู่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกัวลาลัมเปอร์ แต่ชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต
อย่างไรก็ดี มาเลเซียเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม มีกฎหมายอิสลามบังคับใช้ควบคู่ไปกับกฎหมายแพ่ง ซึ่งพฤติกรรมรักร่วมเพศถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่ห้ามการกระทำระหว่างเพศเดียวกันและการแต่งกายข้ามเพศ
สื่อท้องถิ่นรายงานว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าการจับกุมครั้งนี้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งมีการจับกุมชาย 8 คนในโรงแรมอีกแห่งหนึ่ง โดยในกลุ่มนั้นมีชาวสิงคโปร์รวมอยู่ด้วย 2 คน
ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรู้สึกกังวลว่า บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในมาเลเซียกำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักและไม่เป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้น เมื่อปีที่แล้ว ตำรวจกัวลาลัมเปอร์เคยระบุว่าจะทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลังจากมีการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม 171 คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเรื่องกิจกรรมทางเพศเดียวกัน เนื่องจากไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดี ซึ่งกลุ่มรณรงค์สิทธิ LGBT เคยกล่าวหาตำรวจว่าควบคุมตัวผู้ต้องหาบางส่วนโดยมิชอบนานเกือบสองวัน แม้จะมีคำสั่งศาลให้ปล่อยตัวแล้วก็ตาม
ข้อมูลจาก : channelnewsasia
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปตร.มาเลเซีย “ทลายปาร์ตี้เกย์” ส่งตัว 80 มุสลิม ช็อกหมอ-อัยการพัวพัน
- เปิดคำใบ้ ดาราซีรีย์ดัง ปาร์ตี้เกย์ กกน. จนถูกจับยาเสพติด
- ผลตรวจปาร์ตี้เกย์ ทองหล่อ หมอ-ดารา-อาจารย์ นุ่งกกน. ฉี่ม่วงเกือบร้อยคน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: