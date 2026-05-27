ข่าวต่างประเทศ

มาเลย์ทลายปาร์ตี้ชาวเกย์ มั่วยาในโรงแรมหรู สลด พบชายเสียชีวิตปริศนา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 17:22 น.
ตำรวจมาเลเซียทลายปาร์ตี้มั่วยา รวบชาย 51 คนในโรงแรมกลางกัวลาลัมเปอร์

ตำรวจมาเลเซียบุกทลายปาร์ตี้เกย์ลักลอบใช้ยาเสพติดในโรงแรมหรู รวบตัวชาย 51 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนมาก พบชายหมดสติ ก่อนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียเข้ากวาดล้างและจับกุมชาย 51 คน หลังสืบทราบว่ามีการจัดปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดภายในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์

ฮุสเซน โอมาร์ ข่าน ผู้อำนวยการแผนกสืบสวนยาเสพติด เปิดเผยผ่านแถลงการณ์เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ระบุว่า การจับกุมเกิดขึ้นจากการบุกค้นแยกเป็น 4 จุด ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมมีอายุระหว่าง 21 ถึง 52 ปี ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติถึง 28 คน

เจ้าหน้าที่ยึดของกลางยาเสพติดหลากหลายชนิด ทั้งยาอีชนิดเม็ดและผง รวมถึงเคตามีน รวมมูลค่าประมาณ 103,070 ริงกิต (หรือประมาณ 26,000 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นเงินไทยประมาณ 8 แสนบาท จากการตรวจร่างกายพบว่าผู้ต้องหา 36 คนมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวก ทั้งหมดจะถูกนำตัวไปคุมขังเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ถึง 6 วัน

รายงานล่าสุด เผยว่า คนกลุ่มนี้ใช้ห้องพักในโรงแรมหรูเพื่อความบันเทิงและมั่วสุมยาเสพติด โดยมีการสืบสวนดำเนินคดีภายใต้กฎหมายยาเสพติดอันตราย

ก่อนการบุกค้นจะเริ่มขึ้น มีรายงานว่าพบชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นผู้ร่วมปาร์ตี้หมดสติอยู่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกัวลาลัมเปอร์ แต่ชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต

อย่างไรก็ดี มาเลเซียเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม มีกฎหมายอิสลามบังคับใช้ควบคู่ไปกับกฎหมายแพ่ง ซึ่งพฤติกรรมรักร่วมเพศถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่ห้ามการกระทำระหว่างเพศเดียวกันและการแต่งกายข้ามเพศ

สื่อท้องถิ่นรายงานว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าการจับกุมครั้งนี้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งมีการจับกุมชาย 8 คนในโรงแรมอีกแห่งหนึ่ง โดยในกลุ่มนั้นมีชาวสิงคโปร์รวมอยู่ด้วย 2 คน

ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรู้สึกกังวลว่า บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในมาเลเซียกำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักและไม่เป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้น เมื่อปีที่แล้ว ตำรวจกัวลาลัมเปอร์เคยระบุว่าจะทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลังจากมีการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม 171 คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเรื่องกิจกรรมทางเพศเดียวกัน เนื่องจากไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดี ซึ่งกลุ่มรณรงค์สิทธิ LGBT เคยกล่าวหาตำรวจว่าควบคุมตัวผู้ต้องหาบางส่วนโดยมิชอบนานเกือบสองวัน แม้จะมีคำสั่งศาลให้ปล่อยตัวแล้วก็ตาม

ข้อมูลจาก : channelnewsasia

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

