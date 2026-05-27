คลินิกดัง ขอโทษดรามา พนง.ขายคอร์ส ยืนดักบันไดเลื่อน สั่งปลดยกทีม-ยกเลิกบูธก่อนกำหนด
คลินิกดัง โร่ขอโทษ ปมดรามา พนง.เชียร์ขายคอร์ส ยืนดักทางขึ้นลงบันไดเลื่อน ล่าสุด สั่งปลดทีมดูแลงาน-ยกเลิกบูธสาขาห้างดังพระราม 9 แล้ว
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพกลุ่มพนักงานขายคอร์สของคลินิกดังที่มีออกบูธจัดกิจกรรมเสริมการขายที่่ห้างใหญ่แห่งหนึ่งย่าน พระราม 9 เผยให้เห็นกลุ่มพนักงานเกือบ 10 คน ยืนดักอยู่ที่บริเวณทางขึ้น-ลงบันไดเลื่อนแบบจงใจจะรวบตัวลูกค้าที่ขึ้นลงบันไดเลื่อนตรงนั้นได้ในทันที
เจ้าของโพสต์ยังได้ระบุข้อความประกอบเอาไว้ว่า “เป็นการดักที่อุบาทมาก ตื้อๆ ยัดๆ อันนี้ยังน้อยนะ ตอนไปอีกทางคือดักตรงบันไดเลื่อนแทบเดินไม่ได้ ดูแลหน่อยจ้า” ท่ามกลางคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของชาวเน็ตที่มีประสบการณ์ไม่ดีโดยตรงกับพนักงานขายคอร์สของคลินิกเสริมความงามหลาย ๆ แบรนด์ยื่นดักและตื๊อให้ซื้อคอร์ส
ล่าสุด 26 พฤษภาคม 2569 ทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของคลินิกดังกล่าวได้ออกมาโพสต์จดหมายแถลงการณ์ขอโทษกับเหตุการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งปลดทีมงานที่ดูแลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ออกจากพื้นที่ทั้งหมด ทั้งยังยกเลิกงานที่จัดอยู่ในสาขาห้างดังพระราม 9 ก่อนกำหนด เพื่อเป็นการรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
“ประกาศชี้แจงและขออภัยกรณีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9
ตามที่มีการจัดกิจกรรมออกบูธของ Infinity Medical Clinic สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 ณ ลานกิจกรรม Work & Play ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
คณะผู้บริหารและทีมงานได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานบางส่วน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกและสร้างความรำคาญใจแก่ผู้ใช้บริการภายในศูนย์การค้า
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า พนักงานบางส่วนที่ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์แนะนำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ที่มีจำนวนมากจนเกินความเหมาะสม รวมถึงอาจมีการใช้กิริยาและวาจาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบริการของคลินิก
ทาง Infinity Medical Clinic รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยลูกค้าทุกท่านอย่างสุดซึ้ง โดยทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด ดังนี้
1. พิจารณาปลดทีมงานที่ดูแลการจัดงานครั้งนี้ทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันที
2. ยกเลิกกิจกรรมออกบูธ ของสาขาเซ็นทรัล พระราม 9 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทางทีมผู้บริหารขอน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำกลับไปปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรทั้งหมดให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราเสมอมา
ประกาศโดย ทีมผู้บริหาร Infinity Medical Clinic สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569″
อ้างอิงจาก : FB ฝ้ายยยยย เอ็นเจ, Infinity Medical Clinic สาขาเซ็นทรัล พระราม 9
ติดตาม The Thaiger บน Google News: