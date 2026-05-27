ด่วน! เจอแล้ว 5 คนลาวติดถ้ำเหมืองใน สปป.ลาว ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาอีก 2 ราย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 17:34 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 17:35 น.
ภาพจาก : ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย Thailand Rescue Diver.

เจ้าหน้าที่กู้ภัยไทย-ลาวแจ้งความคืบหน้าภารกิจช่วย 7 ชีวิตในถ้ำเหมืองแขวงไซสมบูรณ์ พบแล้ว 5 คน ยังค้นหาอีก 2 ท่ามกลางโคลน น้ำสูง และเส้นทางแคบ

ทีมกู้ภัยไทยรายงานความคืบหน้าล่าสุด พบผู้ติดถ้ำเหมืองใน สปป.ลาว แล้ว 5 คนจากทั้งหมด 7 คน ขณะที่ภารกิจค้นหาอีก 2 รายยังดำเนินต่อเนื่อง

ไทยพีบีเอสนิวส์ รายงานเวลา 16.30 น. ว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยพบผู้ติดถ้ำแล้ว 5 คน และกำลังเร่งค้นหาอีก 2 คนที่เหลือ ทั้งนี้ยังต้องรอข้อมูลยืนยันจากเจ้าหน้าที่หน้างานว่า ทั้ง 5 คนถูกนำออกจากถ้ำอย่างปลอดภัยแล้วหรือไม่

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองล่องแจ้ง แขวงไซสมบูรณ์ สปป.ลาว หลังคนงาน 7 คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองตั้งแต่ช่วงวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เอพีรายงานว่า ฝนตกหนักทำให้น้ำหลากและดินถล่มปิดทางออก

กู้ภัยไทย-ลาวเร่งเปิดทางเข้าถึงผู้ประสบภัย

ก่อนหน้านี้มีการรายงานว่าสภาพภายในถ้ำมีเส้นทางแคบ เต็มไปด้วยโคลน และบางช่วงมีน้ำสูง เจ้าหน้าที่ต้องสูบน้ำและเคลียร์โคลนก่อนเข้าถึงจุดที่คาดว่าผู้ติดถ้ำรออยู่

ทีมกู้ภัยประเมินว่าจุดเป้าหมายอยู่ไม่ไกล หลังสามารถเคลียร์สิ่งกีดขวางได้เพิ่มขึ้น และมีการสำรวจช่องทางด้านบนของถ้ำเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการช่วยเหลือ

ฝนที่ตกต่อเนื่อง ระดับน้ำในถ้ำ และช่องทางที่แคบมาก ยังเป็นอุปสรรคหลัก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประเมินความปลอดภัยเป็นระยะตลอดภารกิจ

แม้พบผู้ติดถ้ำแล้ว 5 คน แต่ภารกิจยังไม่สิ้นสุด เพราะยังมีอีก 2 รายที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาอยู่

ขณะนี้ยืนยันได้แค่ว่า “พบแล้ว 5 คน” ไม่ใช่ “ช่วยออกมาแล้ว 5 คน” จนกว่าจะมีข้อมูลชัดเจนว่าทั้งหมดถูกนำออกจากถ้ำปลอดภัยแล้ว ยังไม่สามารถสรุปว่าทุกคนปลอดภัยได้

ด่วน! เจอแล้ว 5 คนลาวติดถ้ำเหมืองใน สปป.ลาว ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาอีก 2 ราย

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

