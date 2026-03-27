ปปง. ลุยขายทรัพย์ 1.4 พันล้าน “พระธัมมชโย” เยียวยาผู้เสียหาย แม้ DSI ยุติคดีอาญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์ ปิดแฟ้มคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมกันฟอกเงิน ขณะที่หน่วยงานรัฐเดินหน้าประมูลทรัพย์สินเพื่อชดเชยเงินให้ประชาชน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แจ้งความคืบหน้าคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือคำสั่งยุติการดำเนินคดีกับ พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ สุทธิผล) หรือ พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
คดีนี้สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประมวลกฎหมายอาญา DSI ได้รับเรื่องไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 27/2559
นายธรรมนูญ อัตโชติ พร้อมกลุ่มผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พระธัมมชโย และผู้ต้องหาอื่นรวม 5 คน สาเหตุที่อัยการสั่งยุติการดำเนินคดีในครั้งนี้เกิดจากคดีหมดอายุความ
DSI ออกหนังสือลงวันที่ 20 มีนาคม 2569 เพื่อแจ้งคำสั่งยุติการดำเนินคดีถึงนายธรรมนูญและกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดอย่างเป็นทางการ
แม้คดีอาญาจะสิ้นสุดลง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยังคงเดินหน้ากระบวนการทางแพ่ง เจ้าหน้าที่เตรียมนำทรัพย์สินที่ยึดได้มูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาทออกขายทอดตลาด ปปง. จะนำเงินส่วนนี้ไปเฉลี่ยคืนให้แก่กลุ่มผู้เสียหายจากคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นต่อไป
วัดพระธรรมกายไม่เคยออกมาชี้แจงสถานะของพระธัมมชโย พระธัมมชโยปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปัจจุบันหากเขายังมีชีวิตอยู่จะมีอายุ 82 ปี
ข้อมูลจาก : THE STANDARD
