ไอซ์ ถลัชนันท์ ฝันถึง เหน่ง เหม่งจ๋าย พาไปซื้อเฟรนช์ฟรายส์เจ้าดัง พ้อ “คิดถึง”

ไอซ์ ถลัชนันท์ เล่าความฝันถึง เหน่ง เหม่งจ๋าย พาไปซื้อเฟรนช์ฟรายส์เจ้าดัง พ้อเศร้า “ไม่อยากตื่น หนูคิดถึง”
ผ่านมาร่วม 2 เดือนแล้วที่นักแสดงตลกชื่อดัง เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว หลังเข้ารับการรักษาด้วยโรคตับแข็งและมะเร็งตับระยะสุดท้าย ล่าสุดทางด้านภรรยาสาวของตลกดัง “ไอซ์ ถลัชนันท์” ได้ออกมาโพสต์ข้อความเล่าเรื่องความฝันที่เกิดขึ้น หลังฝันถึงสามี เหน่ง เหม่งจ๋าย ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับและคนรู้จักของทั้งคู่เข้ามาส่งกำลังใจกันที่ใต้โพสต์กันอย่างมากมาย
“ปกติชอบกินเฟรชฟราย McDonald พี่เหน่งก็จะซื้อไซส์จัมโบ้ให้ประจำ เมื่อคืนฝันว่าไป McDonald กับเขา แต่เขาซื้อไซส์เล็กให้ เราก็ความเอาแต่ใจ งอนเขาเฉย ด้วยความน่ารักของพี่เหน่ง เขาบอกเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่ แล้วเขาก็เดินไปซื้อให้ใหม่พร้อมหัวเราะที่ได้แกล้งเรา ไม่อยากตื่นจากฝันเลย #หนูคิดถึงที่รักนะ”
อ้างอิงจาก : Talatchanan Wilatworayot
