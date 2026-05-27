ฟ้องปิดปาก SLAPP คืออะไร คนพูดความจริงต้องขึ้นศาล กฎหมายกลายเป็นอาวุธ
รู้จัก ฟ้องปิดปาก SLAPP คืออะไร เมื่อกฎหมายกลายเป็นอาวุธ คนพูดความจริงถึงต้องขึ้นศาล ทำไมประเทศเสรีภาพต่ำถึงชอบฟ้องปิดปาก
รู้หรือไม่ว่า ในประเทศไทย หลายครั้งที่คุณโพสต์วิจารณ์รัฐบาล หรือหน่วยงานสาธารณะ แม้แต่อยู่ในขอบเขตกฎหมาย ไม่มีคำหยาบ ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง แต่ไม่ไม่กี่อาทิตย์ให้หลัง ก็มีหมายศาลมาแปะหน้าบ้าน ฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท
คุณรู้ว่าสิ่งที่พูดไปเป็นความจริง มีหลักฐาน มีเอกสาร ต่อให้สู้คดีศาลก็มีโอกาสยกฟ้องสูง แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น ที่อีกฝ่ายฟ้อง เพราะเงิน 50 ล้านคุณไม่มี คุณต้องเสียเวลา เสียเงินจ้างทนายความ คดีอาจลากยาวหลายปี นั่นคือสิ่งที่คนฟ้องต้องการจากคุณ
กระบวนการนี้ เรียกว่าฟ้องปิดปาก หรือภาษาอังกฤษเรียก SLAPP
SLAPP คืออะไร
SLAPP ย่อมาจาก Strategic Lawsuit Against Public Participation ถ้าแปลตรงๆ คือ “คดีความเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมของสาธารณะ” ชื่อที่คนไทยรู้จักกันดีกว่าคือ ฟ้องปิดปาก
หลักการง่ายๆ ผู้มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท นักการเมือง หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ใช้กระบวนการทางกฎหมายฟ้องร้องนักข่าว นักเคลื่อนไหว หรือประชาชนธรรมดา ไม่ใช่เพราะคาดหวังจะชนะคดี แต่เพื่อทำให้อีกฝ่ายต้องเสียเวลา เสียเงิน และเสียขวัญ จนไม่อยากพูดอะไรอีกต่อไป
เป้าหมายที่แท้จริงของคดี SLAPP ไม่ใช่ความยุติธรรม แต่คือ ความเงียบ
วิธีสังเกตว่าคดีไหนคือ SLAPP
ไม่ใช่ทุกคดีหมิ่นประมาทจะเป็น SLAPP แต่มีข้อสังเกตบางอย่างที่นักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชนมักใช้ดูกัน
จำเลยมักเป็นคนตัวเล็ก โจทก์มักเป็นองค์กรหรือผู้มีอำนาจ คนมีอำนาจไม่ได้ต้องการชนะคดี แต่ทำให้อีกฝ่ายล้มละลายหรือหมดแรง
ยอดเรียกค่าเสียหายสูงเกินจริงอย่างชัดเจน ตัวเลขหลักร้อยล้านสำหรับโพสต์เฟซบุ๊กบทความเดียว ไม่ใช่เรื่องความเสียหายที่แท้จริง แต่เป็นการส่งสัญญาณว่า “คิดให้ดีก่อนจะพูดอีก”
เนื้อหาที่ถูกฟ้องเป็นเรื่องที่สาธารณะมีสิทธิรู้ การรายงานการคอร์รัปชัน การวิจารณ์นโยบาย การแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ใช่การโจมตีส่วนตัวที่ไม่มีเหตุผล
คดีถูกยื่นในหลายศาลพร้อมกัน หรือยื่นในศาลที่อยู่ห่างไกลจำเลยโดยไม่มีเหตุผล เพื่อเพิ่มภาระทางการเงินและเวลา ให้ต้องวิ่งรอกหลายที่พร้อมกัน
ทำไมฟ้องปิดปากถึงได้ผลดีมาก
เพราะมันใช้ระบบที่ควรจะปกป้องคนเป็นอาวุธทำร้ายคน
ในทางทฤษฎี ศาลคือที่ที่ทุกคนเท่าเทียมกัน แต่ในทางปฏิบัติ เป็นคดีขึ้นศาลต้องการเงิน ต้องการเวลา ต้องการทนาย สามสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนในสังคมมีสิทธิเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
นักข่าวอิสระเงินเดือนหมื่นต้น ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายหลักร้อยล้าน แม้ไม่ต้องถูกตัดสินว่าผิดก็แพ้แล้ว เพราะแค่ต้องหาทนายมาสู้คดีก็เงินหมดบัญชี
ผลกระทบจึงไม่ได้อยู่แค่กับคนที่ถูกฟ้อง แต่ลามไปยังทุกคนที่กำลังคิดจะพูดอะไรสักอย่าง เรียกสิ่งนี้ว่า Chilling Effect ความหวาดกลัวที่แผ่กว้างออกไปเหมือนคลื่นในน้ำ ทำให้คนอื่นเลือกนิ่งเงียบทั้งที่ยังไม่ได้ถูกฟ้องแม้แต่คนเดียว
ทำไมประเทศที่เสรีภาพต่ำถึงชอบฟ้องปิดปาก
ในประเทศที่มีสถาบันกฎหมายเข้มแข็ง มีผู้พิพากษาอิสระ มีกฎหมาย Anti-SLAPP ให้อำนาจศาลยกฟ้องคดีประเภทนี้ตั้งแต่ต้น ผู้ที่ยื่น SLAPP มีความเสี่ยงสูง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายย้อนกลับที่ต้องชดใช้ให้อีกฝ่าย ความเสียหายต่อภาพลักษณ์
แต่ในประเทศที่ระบบยุติธรรมไม่เป็นอิสระจากอำนาจทางการเมือง ที่กฎหมายหมิ่นประมาทมีโทษทางอาญา ที่กระบวนการพิจารณาคดียืดเยื้อเป็นปีๆ SLAPP คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แทบไม่มีต้นทุนสำหรับคนรวย
ยิ่งกว่านั้น ในหลายประเทศ กฎหมายบางตัวเป็นโครงสร้างที่เอื้อต่อการ SLAPP อยู่แล้วโดยตัวมันเอง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหมิ่นประมาทที่กว้าง ตีความได้หลายทาง หมิ่นประมาทประเภทยิ่งจริงยิ่งผิด กฎหมายความมั่นคงนำมาใช้กับนักข่าว หรือกฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ นำความเท็จเข้าสู่ระบบ แม้โพสต์ความจริง
Amnesty International บันทึกกรณี SLAPP ในไทยไว้หลายคดี รวมถึงกรณีบริษัท Thammakaset ที่ฟ้อง 22 บุคคลด้วยคดีหมิ่นประมาทกว่า 36 คดี จากการเปิดเผยการละเมิดสิทธิแรงงาน ต่อมา ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา ยกฟ้อง คดีส่วนใหญ่ วินิจฉัยว่า การร้องเรียนเรื่องสภาพการทำงานเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของแรงงาน และถือเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย
ขณะที่ RSF จัดให้ไทยอยู่อันดับ 85 ในดัชนีเสรีภาพสื่อโลกปี 2025 โดยชี้ว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการครอบงำสื่อโดยกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดอำนาจยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญ”
Anti-SLAPP คืออะไร และมีอยู่จริงไหม
Anti-SLAPP คือกลไกทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโต้คดีประเภทนี้โดยเฉพาะ
รูปแบบที่ใช้กันในหลายประเทศคือการให้อำนาจศาล “ยกฟ้องเร็ว” คดีที่เข้าข่าย SLAPP ตั้งแต่ระยะแรก ไม่ต้องรอพิจารณาคดีเต็มรูปแบบ พร้อมสั่งให้โจทก์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของจำเลย ในบางระบบ อาจฟ้องกลับได้ว่าโจทก์ใช้กระบวนการยุติธรรมโดยไม่สุจริต
สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่ออกกฎหมาย Anti-SLAPP ระดับรัฐ 40 รัฐมีกฎหมายนี้แล้ว บางรัฐเข้มแข็งมาก บางรัฐก็ยังมีช่องโหว่ สหภาพยุโรปออกคำสั่ง Anti-SLAPP ในปี 2024 เพื่อปกป้องนักข่าวและนักเคลื่อนไหวทั่วทั้งกลุ่ม
ในไทย ยังไม่มีกฎหมาย Anti-SLAPP เฉพาะ แต่มีสัญญาณที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ก้าวสำคัญในไทย ประธานศาลฎีกาลงนามคำแนะนำ Anti-SLAPP
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา ลงนามในคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญา พ.ศ. 2569 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาให้เป็นไปโดยสุจริต ป้องกันมิให้กระบวนการทางศาลถูกนำไปบิดเบือน หรือใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
นี่คือสัญญาณจากสูงสุดของฝ่ายตุลาการว่า ศาลรับรู้ปัญหานี้แล้ว พร้อมจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างจริงจังมากขึ้น
คำแนะนำ ระบุพฤติการณ์ที่ควรสงสัยว่าเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตไว้ชัดเจน ได้แก่
- ยื่นฟ้องคดีในศาลที่อยู่ห่างไกลจากภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานของจำเลยโดยไม่มีเหตุจำเป็น
- ฟ้องคดีหลายคดีจากข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เดียวกันเพื่อสร้างภาระในการต่อสู้คดี
- ฟ้องบุคคลที่ใช้สิทธิตามกฎหมายหรือแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น การปกป้องสิทธิมนุษยชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิทธิผู้บริโภค สิทธิแรงงาน หรือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ที่สำคัญกว่านั้น หากปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่าการฟ้องคดีเป็นไปโดยไม่สุจริต ศาลมีอำนาจยกฟ้องได้ตั้งแต่ในชั้นตรวจฟ้อง หมายความว่าจำเลยไม่จำเป็นต้องรอพิสูจน์ตัวเองในการพิจารณาคดียาวนับปี ศาลสามารถตัดวงจรนั้นออกได้ตั้งแต่ต้น
ยังต้องรอดูว่าในทางปฏิบัติ คำแนะนำนี้จะถูกนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอและกล้าหาญแค่ไหน แต่การที่ประธานศาลฎีกาส่งสัญญาณแบบนี้อย่างเป็นทางการ นับเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทย
แล้วเรา คนไทยทำอะไรได้บ้าง
ในระดับปัจเจก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ รู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่ การเข้าใจ SLAPP ช่วยให้เราอ่านข่าวที่ว่านักข่าวถูกฟ้องได้ลึกกว่าแค่ตัวเลข และตั้งคำถามว่าใครได้ประโยชน์จากความเงียบของคนที่ถูกฟ้อง
ในระดับสังคม การมีองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่จำเลยในคดี SLAPP เช่น iLaw ในไทย หรือ Committee to Protect Journalists ในระดับสากล คือกลไกที่ทำให้ต้นทุนของการพูดความจริงไม่ตกอยู่กับปัจเจกคนเดียว
และในระดับกฎหมาย การผลักดันให้คำแนะนำของประธานศาลฎีกาฉบับนี้เดินหน้าไปสู่กฎหมาย Anti-SLAPP ที่ผ่านสภาอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่แค่เรื่องของนักข่าวหรือนักเคลื่อนไหว แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่อาจวันหนึ่งจำเป็นต้องพูดอะไรสักอย่างที่มีคนไม่อยากได้ยิน
คดี SLAPP ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นผิด มันแค่บอกว่าการพูดมัน แพง มาก
ในโลกที่ความจริงมีราคา คนที่จ่ายได้มากกว่ามักเป็นคนที่กำหนดได้ว่าอะไรควรถูกได้ยิน
อ่านข่าวอื่นๆ
- “สุชาติ” เอาผิด “ไอซ์ รักชนก” โพสต์บิดเบือน ปั่นกระแสโจมตี ยันไม่ได้ฟ้องปิดปาก
- เกิดอะไรขึ้น? เพจ เฟ็ดเฟ่ โพสต์แฉ คนใกล้ตัว ฮุบเงิน 10 ล้าน ไล่เพื่อนพ้นทาง-ฟ้องปิดปา
- ศิริกัญญา ชี้ คดีพิรงรอง เข้าข่ายฟ้องปิดปาก ย้ำต้องมีกฎหมายคุ้มครอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: