สหพันธ์ขนส่งฯ ปรับขึ้นค่าขนส่งสูงสุด 30% พิษน้ำมันพุ่ง 6 บาท

สหพันธ์การขนส่งฯ ประกาศขึ้นค่าขนส่ง 27-30% หลังน้ำมันพุ่ง 6 บาทต่อลิตร จี้รัฐบาลแก้โครงสร้างราคาพลังงานด่วน ปรับปรุงโครงสร้าง-ร้องเก็บภาษีลาภลอย
วันนี้ (27 มีนาคม 2569) ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการขนส่งรวม 13 สมาคม ออกแถลงการณ์สถานการณ์วิกฤตพลังงาน หลังสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ยืดเยื้อมานานกว่า 4 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จนส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลก ทำให้น้ำมันดิบขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทางสหพันธ์ระบุว่า มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ผ่านมายังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยเฉพาะการประกาศขึ้นราคาน้ำมันรวดเดียว 6 บาทต่อลิตร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ทำให้กับประชาชนอย่างมาก เนื่องจากน้ำมันเป็นต้นทุนหลักทั้งการผลิตและการขนส่ง หากปล่อยไว้จะกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าไฟฟ้า
ล่าสุด ที่ประชุมสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จึงมีมติในการดำเนินการภายใต้สถานการณ์วิกฤตพลังงานรวม 7 ข้อ ดังนี้
1. ประกาศปรับอัตราค่าขนส่งขึ้น 27-30% สำหรับการวิ่งเที่ยวเดียว หากเป็นแบบ 2 เที่ยวจะปรับขึ้น 20% และคิดค่าจอดรอเพิ่ม 20-30% โดยอ้างอิงจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งต้นที่ 29.94 บาทต่อลิตร
2. กำหนดให้ราคาหน้าปั๊มและราคาขายส่ง (Jobber) มีราคาใกล้เคียงกัน และต้องปล่อยน้ำมันให้ครบตามโควตา ห้ามเกิดการขาดแคลน ห้ามให้รอ หรือจำกัดการเติม
3. ยืนยันไม่ใช้ B20 เนื่องจากไม่เหมาะสมกับรถบรรทุกและมีคุณภาพไม่เหมาะสม เป็นการนำของแพงมาผสมของถูก ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
4. เสนอให้เปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร ศบก. ทั้งคณะ เนื่องจากประชาชนมองว่ามีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
5. ปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้เกิดความเป็นธรรม
6. เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาจัดเก็บภาษีลาภลอย
7. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งมีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการการรับส่ง เน้นลดรถเที่ยวเปล่าขากลับเพื่อเพิ่มรายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อยคาร์บอน
ทางสหพันธ์ย้ำว่าสถานการณ์ในขณะนี้ไม่มีแนวโน้มจะยุติลงในเร็ววันตามที่แต่ละฝ่ายโฆษณาไว้ ภาคธุรกิจจึงต้องแบกรับภาระหนักและอาจจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริง โดยส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนทั้งประเทศ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แห่ชื่นชม! ศรีจันทร์ตรึงราคาสินค้า ยอมรับต้นทุนพุ่ง แต่ขอรับภาระไว้เอง
- จ๋าย ไททศมิตร สมน้ำหน้า ประเทศอื่นราคาน้ำมันตก ขอบคุณรัฐบาลทำงานหนัก
- อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ จี้รัฐบาลช่วยคนจน หลังราคาน้ำมันขึ้นลิตรละ 6 บาท กระทบทั้งประเทศ
