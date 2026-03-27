กัมพูชา หยุดเก็บ ค่าปรับจราจรชั่วคราว บรรเทาภาระคนขับรถท่ามกลางวิกฤตน้ำมันแพง
กัมพูชา หยุดเก็บ ค่าปรับจราจรชั่วคราว โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเผย มีผลตั้งแต่ 26 มี.ค. 69 ขณะราคาน้ำมันดีเซลพุ่งขึ้น 84% นับตั้งแต่สงครามตะวันออกกลางปะทุ
กัมพูชาประกาศระงับการเก็บค่าปรับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 หลังสงครามในตะวันออกกลางผลักดันราคาน้ำมันพุ่งขึ้นรุนแรงต่อเนื่อง
ทัช โสกา โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา แถลงว่า มาตรการนี้ออกมาเพื่อไม่สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้กับผู้ขับขี่ที่กำลังแบกรับต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม การระงับค่าปรับไม่ได้หมายความว่าตำรวจจราจรจะถอนตัวออกจากท้องถนน เจ้าหน้าที่จะยังคงประจำการเพื่อให้ความรู้ผู้ขับขี่เรื่องกฎจราจรและช่วยคลายการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ส่วนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และการตรวจอาวุธหรือวัตถุระเบิดระหว่างการลาดตระเวนกลางคืนยังดำเนินการตามปกติ
ราคาน้ำมันกัมพูชาพุ่งหนักหลังสงครามปะทุ
กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาประกาศว่า น้ำมันเบนซินธรรมดาปรับราคาเป็น 5,450 เรียลต่อลิตร (ประมาณ 1.35 ดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่น้ำมันดีเซลอยู่ที่ 7,100 เรียลต่อลิตร และก๊าซหุงต้ม (LPG) อยู่ที่ 3,200 เรียลต่อลิตร
นับตั้งแต่สงครามตะวันออกกลางเริ่มต้น ราคาน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และก๊าซหุงต้มในกัมพูชาพุ่งขึ้นถึง 41.5%, 84% และ 60% ตามลำดับ
กัมพูชานำเข้าเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากต่างประเทศทั้ง 100% เนื่องจากไม่มีโรงกลั่นน้ำมันของตัวเอง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจึงส่งผลโดยตรงต่อราคาขนส่ง อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศทันที
ตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 การจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงกว่า 70% ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันที่ 8 มีนาคม และพุ่งสูงสุดที่ 126 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กัมพูชาเผชิญกับการขาดแคลนน้ำมันและต้องเร่งนำเข้าจากสิงคโปร์และมาเลเซียแทน หลังจีนและเวียดนามระงับการส่งออกเชื้อเพลิง
กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ไม่มีโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ หรือมีกำลังการกลั่นน้อยมาก จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากไทย เวียดนาม และสิงคโปร์เป็นหลัก ทำให้ทั้งสามประเทศได้รับผลกระทบหนักกว่าชาติอื่นในภูมิภาค
มาตรการระงับค่าปรับจราจรของกัมพูชาเป็นหนึ่งในหลายแนวทางที่รัฐบาลอาเซียนใช้รับมือวิกฤตพลังงานครั้งนี้ ขณะที่ไทยประกาศตรึงราคาดีเซล และหลายประเทศในภูมิภาคสั่งให้ข้าราชการทำงานที่บ้านเพื่อลดการใช้น้ำมัน
