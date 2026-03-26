ราคาน้ำมันโลกร่วง หลังทรัมป์แย้มเจรจาอิหร่านยุติสงคราม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 11:01 น.
(AP Photo/Nam Y. Huh)

ราคาน้ำมันโลกผันผวนหนัก ร่วงแตะ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สัญญาณบวก ทรัมป์แย้มเจรจาอิหร่านยุติสงคราม ขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

าคาน้ำมันโลกเกิดความผันผวนอย่างหนักเมื่อวานนี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นไปแตะ 101 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเที่ยงวัน ก่อนจะร่วงลงมาอยู่ที่ 98 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาพูดด้วยท่าทีคาดหวังว่าสหรัฐอเมริกาอาจบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางกับอิหร่านได้สำเร็จ

ทว่า ท่าทีของอิหร่านกลับแตกต่างออกไป ผู้นำอิหร่านหลายคนออกมาวิจารณ์ข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐฯ ยื่นเงื่อนไขหยุดยิงของตัวเอง โดยเรียกร้องให้นานาชาติยอมรับอธิปไตยของอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลก

แคโรลีน ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว ออกมายืนยันว่าการโจมตีของสหรัฐฯ สามารถกดดันให้รัฐบาลอิหร่านยอมเจรจาได้สำเร็จ เธอระบุว่าถ้าการตกลงครั้งนี้ล้มเหลว นั่นจะเป็นผลจากการที่รัฐบาลอิหร่านไม่ยอมรับความจริงว่าตนเองพ่ายแพ้ไปแล้ว ความเข้าใจไม่ตรงกันอาจทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อต่อไป กระทบต่อตลาดการเงินพร้อมดันราคาพลังงานให้พุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐฯ กับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์

การที่อิหร่านปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่เริ่มสงครามทำให้เส้นทางขนส่งน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติเหลวร้อยละ 20 ของโลกหยุดชะงัก

วิกฤตครั้งนี้บีบให้หลายประเทศในเอเชียต้องหาทางออก เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ เนื่องจากฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียสูงถึงร้อยละ 98 ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเชลล์เตือนว่าทวีปยุโรปอาจเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำมันในเดือนหน้า

ทางด้าน แลร์รี ฟิงก์ ผู้บริหารแบล็กร็อก บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ เตือนผ่านสำนักข่าวบีบีซีว่า เศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยถ้าราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

Gas prices are displayed at a gas station in Niles, Ill., Sunday, March 22, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh)

ถึงอย่างนั้น ความหวังเรื่องการเจรจาก็ช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตลาดหุ้นหลักในสหรัฐฯ ปิดตัวในแดนบวก ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปกับเอเชียแปซิฟิกก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย หรือฮ่องกง

ก่อนหน้านี้อิหร่านเพิ่งประกาศยอมให้เรือขนส่งสินค้าที่ไม่เป็นศัตรูแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ถ้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่อิหร่านก่อน ทางด้านสหรัฐฯ ก็เพิ่งยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาพลังงานขาดแคลนทั่วโลก

น้ำมันขึ้น 6 บาท สินค้าอะไรจะขึ้นราคาบ้าง กระเป๋าเงินคนไทยฉีก

"กัณวีร์" ถามแรงตาสว่างกันแล้วรึยัง รัฐบาลไม่รู้จักแก้ปัญหา รู้แต่เรื่องกิน

วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง

เปิดวาร์ป ปาปา เอสซีดู ศาสตราจารย์สเนปคนใหม่ ซีรีส์ Harry Potter

ราคาทองล่าสุด 26 มี.ค. 69 เที่ยงสวิง 10 ครั้ง ร่วง 500 ทองแท่งแตะ 70,000 บาท

"อนุทิน" อุบเงียบ โดนถามเรื่องขึ้นราคาน้ำมัน สั่งเรียกประชุมด่วนหารือวิกฤติพลังงาน

ฟันวีเนียร์หลุดกลางเวที มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 โชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินต่อจนจบ

เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น

ราคาน้ำมันโลกร่วง หลังทรัมป์แย้มเจรจาอิหร่านยุติสงคราม

เรือแสนแสบอั้นไม่ไหว ประกาศขึ้นราคา 2 บาท มีผลบังคับใช้ 30 มี.ค. นี้

จาตุรนต์ จี้รัฐกางแผนรับมือ ปัญหาน้ำมัน เปิดข้อมูลเรียลไทม์ ห่วงสงกรานต์ขาดแคลนหนัก

อ.เจษฎ์ เฉลยแล้ว ปลั๊กที่เขี่ยบุหรี่ ช่วยประหยัดน้ำมันจริงไหม รู้ก่อนเสียเงินฟรี

"ภูมิธรรม" เข้ารับเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก. พิเศษ ปี 2569 เช็กข้อมูลที่นี่

พงศกร ซัดรัฐขึ้นน้ำมัน 6 บาท อุ้มโรงกลั่น ทิ้งภาระให้ ปชช. เสนอสูตรหั่นราคา

เพจสถานทูตอิหร่านในไทย โพสต์ล้อ "ทรัมป์" ใส่เฝือก หลังอวดชนะสงครามขาดลอย

คาดน้ำมันลอตใหม่ถึงไทย เม.ย. นี้ หลังเรือบางจากผ่านฮอร์มุซปลอดภัย

#ราคาน้ำมัน ติดเทรนด์ X หลังปรับขึ้นรวดเดียว 6 บาท ชาวเน็ต ลั่้น เกิดมาไม่เคยเจอ

"บอสมิน-บอสแซม" ติดต่อขอเลื่อนส่งฟ้องออกไป 30 วัน คดีดิไอคอนกรุ๊ป

ลิซ่า ภคมน ซัด อนุทิน ออกรถไฟฟ้าใหม่อวดสื่อ เมินชาวบ้านต่อคิวเติมน้ำมันแพง

รัฐบาลเอาจริง บังคับใช้กฎหมายจราจร จับปรับผู้กระทำผิด เริ่ม 1 เม.ย.

นายหน้าอสังหาฯ อยู่ยาก คนใช้ AI ตัดสินใจซื้อวัดกันที่ 8 วินาที รอดหรือร่วง

คนไทยผวา น้ำมันดีเซลขึ้น 6 บาท ดันต้นทุนขนส่งพุ่ง สินค้าจ่อขยับราคา

"พีระพันธุ์-อรรถวิชช์" ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร

แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เปรียบเทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

