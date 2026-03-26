ราคาน้ำมันโลกร่วง หลังทรัมป์แย้มเจรจาอิหร่านยุติสงคราม

ราคาน้ำมันโลกผันผวนหนัก ร่วงแตะ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สัญญาณบวก ทรัมป์แย้มเจรจาอิหร่านยุติสงคราม ขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
าคาน้ำมันโลกเกิดความผันผวนอย่างหนักเมื่อวานนี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นไปแตะ 101 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเที่ยงวัน ก่อนจะร่วงลงมาอยู่ที่ 98 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาพูดด้วยท่าทีคาดหวังว่าสหรัฐอเมริกาอาจบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางกับอิหร่านได้สำเร็จ
ทว่า ท่าทีของอิหร่านกลับแตกต่างออกไป ผู้นำอิหร่านหลายคนออกมาวิจารณ์ข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐฯ ยื่นเงื่อนไขหยุดยิงของตัวเอง โดยเรียกร้องให้นานาชาติยอมรับอธิปไตยของอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลก
แคโรลีน ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว ออกมายืนยันว่าการโจมตีของสหรัฐฯ สามารถกดดันให้รัฐบาลอิหร่านยอมเจรจาได้สำเร็จ เธอระบุว่าถ้าการตกลงครั้งนี้ล้มเหลว นั่นจะเป็นผลจากการที่รัฐบาลอิหร่านไม่ยอมรับความจริงว่าตนเองพ่ายแพ้ไปแล้ว ความเข้าใจไม่ตรงกันอาจทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อต่อไป กระทบต่อตลาดการเงินพร้อมดันราคาพลังงานให้พุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐฯ กับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
การที่อิหร่านปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่เริ่มสงครามทำให้เส้นทางขนส่งน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติเหลวร้อยละ 20 ของโลกหยุดชะงัก
วิกฤตครั้งนี้บีบให้หลายประเทศในเอเชียต้องหาทางออก เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ เนื่องจากฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียสูงถึงร้อยละ 98 ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเชลล์เตือนว่าทวีปยุโรปอาจเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำมันในเดือนหน้า
ทางด้าน แลร์รี ฟิงก์ ผู้บริหารแบล็กร็อก บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ เตือนผ่านสำนักข่าวบีบีซีว่า เศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยถ้าราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
ถึงอย่างนั้น ความหวังเรื่องการเจรจาก็ช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตลาดหุ้นหลักในสหรัฐฯ ปิดตัวในแดนบวก ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปกับเอเชียแปซิฟิกก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย หรือฮ่องกง
ก่อนหน้านี้อิหร่านเพิ่งประกาศยอมให้เรือขนส่งสินค้าที่ไม่เป็นศัตรูแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ถ้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่อิหร่านก่อน ทางด้านสหรัฐฯ ก็เพิ่งยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาพลังงานขาดแคลนทั่วโลก
