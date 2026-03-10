ฟีฟ่า เผย “ฟุตบอลโลก” เลื่อนไม่ได้ จับตาสถานการณ์ตะวันออกกลางใกล้ชิด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการฟีฟ่า เผย ฟุตบอลโลก 2026 เลื่อนไม่ได้ เพราะเป็นทัวร์นาเมนท์ขนาดใหญ่ จับตาสถานการณ์ตะวันออกกลางใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 10 มกราคม สำนักข่าว CBC รายงานว่า เฮย์โม เชอร์กี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของฟีฟ่า ได้ออกมาระบุว่าฟุตบอลโลกปี 2026 เป็นรายการที่ใหญ่เกินที่จะเลื่อน ท่ามกลางความขัดแย้งตะวันออกกลาง โดยทางฟีฟ่าจะยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
นายเชอร์กี กล่าวว่า เขาเองก็พูดแน่ชัดไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะเขาไม่ได้มีลูกแก้ววิเศษ แต่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และพวกเราก็คอยดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ทั่วโลกเพื่อประเมินสถานการณ์
พร้อมกล่าวยืนยันว่าฟุตบอลโลกจะคงจัดตามกำหนดเดิม เพราะฟุตบอลโลกนั้นใหญ่เกินไป และหวังว่าทุกชาติที่ผ่านเข้าร่วมจะสามารถเดินทางมาร่วมการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา-แคนาดา-เม็กซิโก พร้อมระบุอีกว่าด้วยสถานการณ์โลกตอนนี้ ฟุตบอลโลกคือโอกาสดีที่จะสร้างความเป็นหนึ่ง
ทั้งนี้นายเชอร์กีระบุว่าฟีฟ่าติดต่อกับสมาคมฟุตบอลอิหร่านอยู่เสมอ แต่เขาไม่สามารถเปิดเผยบทสนทนาต่อสื่อได้
