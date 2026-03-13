ทรัมป์ แนะอิหร่าน ไม่ควรแข่ง ฟุตบอลโลก 2026 บนแผ่นดินสหรัฐ หวั่นชีวิตไม่ปลอดภัย
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า เป็นเรื่อง “ไม่เหมาะสม” ที่ทีมชาติอิหร่านจะเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) ซึ่งสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในช่วงซัมเมอร์นี้ ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่สหรัฐฯ กับอิสราเอลกำลังใช้กำลังทหารโจมตีอิหร่านอย่างหนัก
ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่า “ทีมฟุตบอลทีมชาติอิหร่านเป็นที่ต้อนรับเสมอสำหรับฟุตบอลโลก แต่ผมไม่เชื่อจริงๆ ว่ามันจะเหมาะสมหากพวกเขามาที่นี่ เพื่อชีวิตและความปลอดภัยของพวกเขาเอง”
คำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางการอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธที่จะส่งทีมเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากสถานการณ์สงคราม
ด้านบัญชีอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของทีมชาติอิหร่าน ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไป ออกมาตอบโต้ผู้นำสหรัฐฯ อย่างดุเดือด โดยตั้งคำถามถึงสิทธิ์ของทรัมป์ในการก้าวก่ายเรื่องนี้ว่า “ฟุตบอลโลกเป็นงานระดับนานาชาติและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน องค์กรที่ดูแลคือ ฟีฟ่า (FIFA) ไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง”
ทีมชาติอิหร่านยังวิจารณ์สหรัฐฯ อย่างเจ็บแสบเรื่องการรักษาความปลอดภัยว่า “แน่นอนว่าไม่มีใครสามารถตัดสิทธิ์ทีมชาติอิหร่านออกจากฟุตบอลโลกได้ ประเทศเดียวที่สมควรถูกตัดสิทธิ์ คือประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘เจ้าภาพ’ แต่กลับไร้ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับทีมที่มาร่วมแข่งขันในงานระดับโลกต่างหาก”
ฟีฟ่ากับการถูกตั้งคำถามเรื่อง “สองมาตรฐาน”
สำหรับฟุตบอลโลก 2026 มีสหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดา เป็นเจ้าภาพร่วม จะเปิดฉากในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ ซึ่งอิหร่านถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับ นิวซีแลนด์ เบลเยียม และอียิปต์ และมีคิวต้องลงเตะในพื้นที่ลอสแอนเจลิสและซีแอตเทิลของสหรัฐฯ
ก่อนหน้านี้ จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า ผู้มีความสนิทสนมกับทรัมป์ เพิ่งโพสต์ข้อความขอบคุณประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ยืนยันว่าพร้อมต้อนรับทีมอิหร่านว่านี่คือเครื่องพิสูจน์ว่า “ฟุตบอลรวมโลกให้เป็นหนึ่ง”
อย่างไรก็ตาม ท่าทีของฟีฟ่ากำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากนักสิทธิมนุษยชน ประเด็นที่อินฟานติโนเคยมอบ “รางวัลสันติภาพฟีฟ่า” (FIFA Peace Prize) ให้กับทรัมป์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว แต่หลังจากรับรางวัลได้ไม่ถึง 4 เดือน ทรัมป์กลับเปิดฉากโจมตีอิหร่านจนลุกลามเป็นสงครามระดับภูมิภาค มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,000 คน
นอกจากนี้ ฟีฟ่ายังถูกโจมตีเรื่องความไม่เสมอต้นเสมอปลาย เพราะในอดีต ฟีฟ่าสั่งแบนรัสเซียทันทีหลังจากการบุกยูเครนในปี 2021 แต่กลับเมินเฉยต่อข้อเรียกร้องให้คว่ำบาตรอิสราเอลจากสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซา
เมื่อแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ฟีฟ่าจะต้องตัดสินใจว่าจะจัดการกับโควตาที่ว่างลงนี้อย่างไร ตามกฎของทัวร์นาเมนต์ระบุว่า หากมีสมาคมที่เข้าร่วมถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์ ฟีฟ่ามีอำนาจตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว
ทางเลือกที่เป็นไปได้ในขณะนี้คือ ฟีฟ่าอาจเลือกทีมชาติจากทวีปเอเชียที่มีอันดับโลกสูงสุด (ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ) เข้ามาเสียบแทน หรือหากเวลาไม่กระชั้นชิดจนเกินไป กลุ่ม G ก็อาจจะต้องแข่งขันกันโดยใช้กฎพิเศษที่มีเพียง 3 ทีมแทนที่จะเป็น 4 ทีมตามปกติ
