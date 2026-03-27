จ๋าย ไททศมิตร สมน้ำหน้า ประเทศอื่นราคาน้ำมันตก ขอบคุณรัฐบาลทำงานหนัก

ตัวตึงเคลื่อนไหว! จ๋าย ไททศมิตร โพสต์ปมราคาน้ำมันพุ่ง สวนทางตลาดโลกที่ราคาดิ่งลง ลั่น สมน้ำหน้าประเทศอื่นราคาตก ขอบคุณรัฐบาลมืออาชีพ ทำงานหนักเพื่อประชาชน
เมนต์สนั่นโซเซียล กรณี จ๋าย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี นักร้องนำวงร็อค ไททศมิตร ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Itkron Pungkiatrussamee กรณีราคาพุ่งสูงขึ้นกลางดึกอยู่ที่ 6 บาทต่อลิตร จากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางส่งผลต่อกลไกราคาน้ำมัน เจ้าตัวเคลื่อนไหวขอบคุณรัฐบาลที่ทำงานอย่างหนัก ระบุว่า “น้ำมันขึ้นอีก 6 บาท แต่เติมได้เต็มที่ เติมเอาให้รวยกันไปข้าง ขอบคุณรัฐบาลมืออาชีพที่ทำงานหนักเพื่อเรา ไปเติมน้ำมันดีกว่า ใจฟู”
ล่าสุด จากสถานการณ์น้ำมันโลกดิ่งหนัก เบรนท์หลุด 99 ดอลล์ เวสเท็กซัสหลุด 88 ดอลล์ เนื่องจากคลายกังวลสงคราม ฝั่ง นักร้องหนุ่ม ไม่วายออกมาโพสต์แสดงความเห็นอีกครั้งว่า “ว้ายสมน้ำหน้าราคาตก ประเทศฉันราคาดี ใจฟู”
งานนี้ชาวเน็ตไม่รอช้าออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของนักร้องหนุ่มมากมาย เช่น
“เห็นผลงาน ร้าบาน..กันหรือยัง?? อย่างน้อยประเทศเรา ก็มีราคาน้ำมันไว้เชิดหน้าชูตา กับเค้าได้”
“อยากทราบว่าคุณจ๋าย เค้าลงแข่งตูเดอร์ฟร้อง หรอคะ ปั่นจัดๆๆ”
“ประเทศอื่นขาลง ประเทศเราขาขึ้น ใจฟูฮาฟฟฟฟฟู่ววว”
“รวยกันใหญ่แล้วววว”
“มาดูงานที่ไทยได้นะ รวยไม่ไหวแล้ววว”
