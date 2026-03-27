แห่ชื่นชม! ศรีจันทร์ตรึงราคาสินค้า ยอมรับต้นทุนพุ่ง แต่ขอรับภาระไว้เอง

คุณแท็ป รวิศ CEO ศรีจันทร์ ตรึงราคาทุกรายการ ยอมแบกต้นทุนนานที่สุดเท่าที่ทำได้ ช่วยผู้บริโภคยุคของแพง ชาวเน็ตซึ้งชมวิสัยทัศน์ผู้นำที่จริงใจ
โซเชียลแห่ชื่นชม รวิศ หาญอุตสาหะ หรือ คุณแท็ป นักธุรกิจชื่อดัง ทายาทรุ่นที่ 3 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด หลังออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ประกาศตรึงราคาสินค้าทุกรายการเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงที่ราคาสินค้าต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นจากวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง
เขาอธิบายว่า ช่วงนี้ต้นทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และค่าขนส่งปรับตัวสูงขึ้นแทบทุกรายการ เขาเข้าใจดีว่าผู้บริโภคกำลังกังวลกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทางแบรนด์ศรีจันทร์จึงตัดสินใจตรึงราคาสินค้าทุกตัวเอาไว้ก่อน
พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ตรึงราคาไม่ได้หมายความว่าต้นทุนของบริษัทไม่ปรับขึ้น ทางบริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเหมือนกัน แต่ทีมงานกำลังทำงานอย่างหนักร่วมกับผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และพาร์ตเนอร์ทุกราย เพื่อหาวิธีบริหารจัดการต้นทุนให้ได้ดีที่สุด โดยเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร การเจรจาข้อตกลงใหม่ และการหาวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์กว่าเดิม
“ในเวลานี้เราขอเลือกรับต้นทุนส่วนนี้ไว้เองให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เพราะเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ควรทำ ในเวลาที่ทุกคนกำลังรัดเข็มขัดอยู่ครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเราศรีจันทร์มาเสมอครับ”
หลังจากประกาศของแบรนด์ศรีจันทร์เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาชื่นชมวิธีการแก้ปัญหาที่ให้ความสำคัญและใส่ใจผู้บริโภคเป็นหลัก นอกจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ของศรีจันทร์จะเป็นจุดเด่นที่ทำให้หลาย ๆ คนตัดสินใจซื้อแล้ว ทัศนคติของบริหารแบรนด์ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน งานนี้หลาย ๆ คนถึงประกาศจุดยืนว่าจะสนับสนุนต่อไปอย่างแน่นอน
“เป็นแนวทางที่น่าชื่นชมของผู้ประกอบการครับ ที่เลือกจะยืนเคียงข้างผู้บริโภคให้มากที่สุด”
“นอกจากผลิตภัณฑ์ดีแล้ว leadership ของแบรนด์นี้ก็มีส่วนทำให้เราเป็นลูกค้ายาวนานค่ะ”
“ดีมากเลยนะคะที่ออกมาแจ้ง อย่างน้อยบอกผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ได้เตรียมตัวมีความพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนี้ (อย่างน้อยมีการ save เงินทัน และไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย) แล้วผู้ผลิตช่วยตรึงราคาสักระยะถือว่าช่วยกันและสุดความสามารถแล้ว หนูว่าเป็น crirsis communication ที่เลิศมากค่ะ”
“Mind set ของ leadership ดีมากค่ะ สนับสนุนแบรนด์ต่อไปนะคะ”
“ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ เราจะสนับสนุนคุณต่อไปเรื่อย ๆ ถึงแม้วันที่ตรึงราคาไม่ไหว เราก็จะซื้อต่อค่ะ เพราะเราเชื่อว่าคุณได้ทำเต็มที่ในส่วนของคุณแล้วค่ะ”
