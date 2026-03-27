สงสาร! น้าวัย 18 ตบหลาน 2 ขวบหน้าคว่ำ จับเหวี่ยงตกบันได เพื่อนยืนถ่ายคลิปขำลั่น
น้าสาววัย 18 ปี ตบหน้าหลาน 2 ขวบล้มคว่ำ ก่อนจับเหวี่ยงตกบันได ด้านเพื่อนสาวยืนถ่ายคลิปขำลั่น แถมไม่คิดช่วย ร้องแต่ “โอ้วมายก๊อดส์!”
เพจเฟซบุ๊ก TonAor Clip โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่ระบุว่า “น้องอายุ 2 ขวบ ถูกน้าอายุ 18 กับเพื่อนถ่ายคลิปตบหน้าคว่ำ ผลักตกบันได ในคลิปทำไปหัวเราะไปเหมือนเป็นเรื่องสนุก พ่อแม่เด็กติดคุกต้องอาศัยอยู่กับน้า และญาติ”
จากคลิปเกิดขึ้นที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ หญิงสาวรายหนึ่งที่ปรากฏในคลิปใช้ฝ่ามือตบหน้าเด็กวัย 2 ขวบอย่างแรงจนล้มลงไปกับพื้น จากนั้นใช้เท้าเขี่ยเด็กและของที่อยู่บนพื้น ส่วนเด็กก็ร้องไห้ ก่อนจะสั่งให้เด็กลุกขึ้นพร้อมกับดึงแขนเด็กขึ้นแล้วจับโยนออกไปนอกบ้านซึ่งมีบันไดที่ยื่นออกมานอกตัวบ้าน
ขณะที่เพื่อนของหญิงสาวซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิป ได้แต่พูดตลอดว่า “มายก๊อดส์! โอ้วมายก๊อดส์! มันแซ่บสุดเลย!” ด้วยท่าทีตลกขบขัน และดูเหมือนไม่ได้คิดจะช่วยเหลือขณะคนที่ระบุว่าเป็นน้าทำร้ายเด็กด้วยอารมณ์รุนแรง
หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นไม่พอใจต่อการกระทำที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งระบุว่า “โอ้มายกอตพ่xงxึงดิ ใจร้ายจัง” , “แย่มาก เด็กแค่ 2 ขวบเอง ช่วยน้องด้วยนะคะ” , “เป็นเด็กที่เลวมาก!! เลวแต่เด็ก ทั้งคนกระทำและคนถ่าย” , “เxี้ยจริงๆ กับเด็กตัวเท่านี้ยังทำได้ลงคอ จิตใจxึงเลวทรามมาก”
ล่าสุดมีรายงานว่า นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า คลิปที่ปรากฏในโซเชียลเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา และบ้านหลังดังกล่าวในตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะมีการเรียกบุคคลที่ปรากฏในคลิปและผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนต่อไป ส่วนญาติได้ติดต่อมาที่นายอำเภอและจะเดินทางมารับเด็กที่ถูกทำร้ายแล้ว
