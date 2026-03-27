บันเทิง

อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ จี้รัฐบาลช่วยคนจน หลังราคาน้ำมันขึ้นลิตรละ 6 บาท กระทบทั้งประเทศ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 11:44 น.
63

อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ อัดรัฐบาล ปม น้ำมันขึ้นราคา ลิตรละ 6 บาท วอนเห็นใจคนจน แนะคนไทยใช้ชีวิตพอเพียง-พึ่งตัวเองเอาตัวรอดวิกฤติเศรษฐกิจ

เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระทบคนไทยทั้งประเทศ เมื่อมีการปรับราคาน้ำมันขึ้นรวดเดียว ลิตรละ 6 บาท กลางดึกวันที่ 26 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา จนประชาชนแห่ขับรถออกมาต่อแถวเติมน้ำมันกันจนแน่นปั๊ม

ล่าสุด ไทยรัฐบันเทิง ได้มีโอกาสได้เจอ อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ผู้กำกับและนักแสดงชื่อดังที่มาร่วมงาน “MONO OPEN HOUSE 2026” ณ MONO29 Studio ถนนชัยพฤกษ์ จึงสัมภาษณ์ถึงผลกระทบหลังราคาน้ำมันถูกปรับขึ้นลิตรละ 6 บาท

อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ เผยว่า “โห ยิ่งทุกวันนี้ตาย ๆ ทุกวันนี้จะออกกองได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ น้ำมัน… โอ้ (ส่ายหน้า) ไม่ใช่หน้าที่ของผมในการที่จะควบคุมราคาน้ำมัน รัฐบาลมีอำนาจในการควบคุมราคาน้ำมัน เขายังทำไม่ได้ ในที่สุดก็ปล่อยลอยตัว แล้วปั๊มน้ำมันก็ตลกนะ ทุกปั๊มขาดหมด รอขนส่ง ป้ายติด แต่พอบอกว่าขึ้นราคาพรุ่งนี้พร้อมเปิด มันคืออะไร ความจริงคืออะไรทุกคนรู้ ทุกคนรู้ว่าเพราะอะไร

เพราะฉะนั้นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะรัฐบาล หรือว่ารัฐาบาลแก้ไขปัญหาด้วยการทำอะไร คุณก็ทำสิ ทำเพื่อคนจน ทำเพื่อคนทั้งหลาย ไอ้เรายังพอมีนะ เติมแพงขึ้นลิตรละ 6 บาทช่างมันเถอะ แต่ชาวบ้านเขาไหวหรือเปล่า และยิ่งกว่านั้นมันไม่ได้แค่น้ำมันอย่างเดียว มันกลายเป็นของทุกอย่างขึ้นราคาหมด เพราะค่าขนส่ง หรือไม่ก็อ้างไง ถ้าจะมองในแง่ที่ดีก็คือประเทศเราใช้น้ำมันถูกกว่าหลายประเทศ แต่ก็ยังสงสารคนจน (ถอนหายใจ)”

นอกจากนี้ อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ ก็ยังฝากกำลังใจไปถึงคนไทยทุกคนที่กำลังเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ด้วยว่า “ตราบใดที่มีลมหายใจก็สู้กันไปนะคนไทยทุกคน อย่าหวังพึ่งคนอื่น พึ่งตัวเองให้มากที่สุด อะไรที่ทำเองได้ทำ อะไรที่ประหยัดได้ประหยัด อะไรที่ไม่ต้องกินได้ก็ไม่ต้องกิน ไม่ต้องมีก็ได้ก็ไม่ต้องมี เอาตัวให้รอดครับ ในภาวะที่ทุกคนอ้างสงคราม ซึ่งมันไม่ได้เกิดจากประเทศเราเป็นคนก่อ แต่มันมีอิทธิพลกระทบมาถึงประเทศเราได้

ฉะนั้นวันนี้เราในฐานะประเทศเล็กๆ ประชากรประเทศเล็กๆ ประเทศนึง ต้องเอาตัวเองให้รอด ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงให้ไว้นะครับ อยู่ได้ครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก :

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button