ธนกร วอนหยุดวาทกรรมสาดโคลน รัฐบาลรักษาอำนาจบริหารไม่เต็มที่
ธนกร วอนหยุดวาทกรรมสาดโคลน รัฐบาลรักษาอำนาจบริหารไม่เต็มที่ ยืนยัน อนุทิน ติดตามสถานการณ์วิกฤติพลังงานใกล้ชิด
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงวิกฤติพลังงาน รวมถึงปัญหาค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ไม่ได้นิ่งนอนใจ หรือปล่อยปละละเลยปัญหา วันนี้หลาย ๆ เรื่องรัฐบาลก็กำลังดำเนินการอยู่ เพียงแต่บางเรื่องรัฐบาลรักษาการนั้นอาจจะไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่เหมือนกับรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม
วันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังพิจารณาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตแล้วว่าจะลดอย่างไร และระยะเวลามากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม รวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มอื่น ๆ รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วย ที่สำคัญ ท่านนายกฯ พูดชัดเจนว่า หากสุดท้ายแล้วพบว่ามีใครกักตุน รัฐบาลก็พร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายทันที ไม่มีการยกเว้นแน่นอน
ส่วนที่ฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนช้าเกินไป นายธนกร กล่าวว่า วิกฤตพลังงานในครั้งนี้กระทบไปทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งท่านนายกฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทั้งเรียกประชุมนัดพิเศษ หรือโทรศัพท์สอบถามกับผู้ที่รับผิดชอบเพื่อติดตามสถานการณ์เป็นระยะ ๆ รวมทั้งกำชับ สส. ให้ลงพื้นที่เพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงต่างๆ ไปยังประชาชน เพียงแต่สิ่งเหล่านี้ท่านนายกฯ อาจจะไม่ได้ออกมาประกาศให้สาธารณะรับรู้เท่านั้นเอง ดังนั้น เรื่องที่ฝ่ายค้านอาจจะไม่รู้ ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลย แต่วันนี้นักการเมืองบางคนกลับพยายามวาดภาพให้ประชาชนตื่นตระหนก เอาประเด็นน้ำมันมาหากินอย่างน่าละอาย
“วันนี้ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่ ถ้าฝ่ายการเมืองยังหากินกับความไม่เข้าใจของประชาชน สุดท้ายก็จะกลายเป็นสังคมของวาทกรรมแทนที่จะอยู่บนสังคมแห่งข้อเท็จจริง อยากให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการเสนอแนะแนวทางที่มีประโยชน์กับบ้านเมือง มากกว่าการสาดโคลนใส่ฝ่ายตรงข้ามแล้วได้เพียงแค่ความสะใจ เชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน”
