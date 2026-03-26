CEO ศรีจันทร์ เตือนสงครามรอบนี้ ธุรกิจหนักสุด เงินสดคือทางรอด

รวิศ หาญอุตสาหะ เตือนผู้ประกอบการรับมือ วิกฤตธุรกิจต้นทุนพุ่ง กำลังซื้อหด แนะตั้งวอร์รูมบริหารกระแสเงินสดรายวันเพื่อรักษาบริษัทให้อยู่รอด
รวิศ หาญอุตสาหะ นักธุรกิจชื่อดัง ทายาทรุ่นที่ 3 และ CEO ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกเล่าถึงสถานการณ์ความยากลำบากในแวดวงธุรกิจปัจจุบัน ผู้ประกอบการกำลังเผชิญปัญหาใหญ่จากต้นทุนสินค้าปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกัน ซ้ำร้ายสินค้าบางประเภทยังขาดตลาดจนไม่สามารถหาซื้อได้แม้จะมีเงินทุนพร้อมก็ตาม ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับสภาวะกำลังซื้อของลูกค้าที่หดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ยากลำบาก รวิศแนะนำให้ผู้ประกอบการนำแผนสำรองที่เตรียมไว้ออกมาใช้ บริษัทต่างๆ ควรพิจารณาจัดตั้งวอร์รูมเพื่อบริหารจัดการปัญหาอย่างใกล้ชิด วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานทุกคนตื่นตัวพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
นักธุรกิจคนดังเน้นย้ำแนวคิดสำคัญว่า เงินสดคือพระเจ้า ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ เงินสดคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยพยุงให้ธุรกิจอยู่รอด เจ้าของกิจการต้องหันมาตรวจสอบกระแสเงินสดอย่างละเอียดเป็นประจำทุกวัน เฝ้าระวังตัวเลขอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้มองเห็นปัญหาล่วงหน้า นำไปสู่การแก้ไขวิกฤตได้ทันท่วงที
ท้ายโพสต์เขายังกล่าวอวยพรให้ผู้ประกอบการทุกคนโชคดีฝ่าฟันสถานการณ์ยากลำบากครั้งนี้ไปให้ได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: