ทั่วโลกจับตา โควิดกลายพันธุ์ Cicada BA.3.2 แพร่แล้ว 23 ประเทศ หลบวัคซีนได้ดีกว่าเดิม
นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจับตา โควิด Cicada BA.3.2 ไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่ กำเนิดจากแอฟริกาใต้ โผล่ 23 ประเทศทั่วโลก แม้ผู้ป่วยยังมีอาการทั่วไป แต่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน นักวิทยาศาสตร์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังติดตามไวรัสสายพันธุ์ใหม่รหัส BA.3.2 อย่างใกล้ชิด
ไวรัส มีชื่อว่า ซิเคดา ตั้งตามพฤติกรรมของแมลงจักจั่นที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานก่อนจะปรากฏตัวขึ้นมา แพทย์พบไวรัสสายพันธุ์นี้ครั้งแรกที่ประเทศแอฟริกาใต้ในเดือนพฤศจิกายนปี 2567 ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐอเมริการายงานว่าปัจจุบันไวรัสลุกลามไปยัง 23 ประเทศทั่วโลก รวมถึง 25 รัฐในสหรัฐอเมริกา
ไวรัสสายพันธุ์ BA.3.2 มีความโดดเด่นเรื่องการกลายพันธุ์จำนวนมหาศาล แพทย์ประเมินว่ามีการเปลี่ยนแปลงในรหัสพันธุกรรมของโปรตีนหนามถึง 70 ถึง 75 ตำแหน่ง ทำให้วงการวิทยาศาสตร์กังวลว่าไวรัสอาจหลุดรอดระบบภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อครั้งก่อนหรือจากการฉีดวัคซีนได้
รายงานของศูนย์ควบคุมป้องกันโรคระบุว่าไวรัสสายพันธุ์นี้หลบหลีกแอนติบอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการชี้ว่าวัคซีนรุ่นใหม่ล่าสุดมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเจอกับสายพันธุ์นี้
อย่างไรก็ดี แพทย์ยังไม่พบหลักฐานว่าไวรัสชนิดนี้ทำให้เกิดอาการรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่น ผู้ติดเชื้อยังมีอาการทั่วไป เช่น เจ็บคออย่างหนัก คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ มีไข้ สูญเสียการรับรสหรือดมกลิ่น อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ท้องเสีย หายใจลำบาก
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ถึงมกราคม 2569 ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30 ของผู้ป่วยทั้งหมดในประเทศเดนมาร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ องค์การอนามัยโลกประกาศให้ BA.3.2 เป็นสายพันธุ์ที่ต้องให้ความสนใจตั้งแต่ปี 2568 พร้อมติดตามการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
ดร. แอนดรูว์ เปคอสซ์ นักไวรัสวิทยาจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ให้ความเห็นว่า ไวรัสสายพันธุ์นี้ยังไม่เป็นภัยคุกคามในทันที ทว่าไวรัสยังคงแพร่กระจายพร้อมกับวิวัฒนาการตัวเองต่อไป ซึ่งเพิ่มโอกาสที่มันจะแพร่เชื้อก่อให้เกิดโรคได้ดีขึ้นในอนาคต แพทย์แนะนำให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจทั้งหมดพร้อมกับเข้ารับการฉีดวัคซีนรุ่นล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตรียมความพร้อมรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์ได้อย่างทันท่วงที
