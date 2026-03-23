เช็กอาการ ไข้กาฬหลังแอ่นระบาด คนไทยตายแล้ว 3 ติดต่อทางไหน
แพทย์เตือน ระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่นระบาด คร่าชีวิตคนไทย 3 ราย เชื้อแพร่กระจายเร็วผ่านน้ำลาย เช็กอาการอันตรายพร้อมวิธีป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อได้ที่นี่
ต้นตอของโรคไข้กาฬหลังแอ่น
ชื่อโรคอธิบายถึงอาการเด่นของผู้ป่วย คือมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังจนกลายเป็นปื้นสีคล้ำตามลำตัว ร่วมกับภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบรุนแรงจนกล้ามเนื้อคอเกร็ง ผู้ป่วยจะมีอาการคอแข็ง ลามไปจนถึงหลังเกร็งแอ่นไปด้านหลังโดยไม่รู้สึกตัว เชื้อแบคทีเรียก่อโรคชนิดนี้อาศัยอยู่ในโพรงจมูกกับลำคอของมนุษย์ คนจำนวนหนึ่งมีเชื้อนี้อยู่แต่ไม่มีอาการป่วย พวกเขาสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำได้
ช่องทางการติดต่อ วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ
เชื้อโรคไข้กาฬหลังแอ่นไม่ลอยไปตามอากาศเหมือนโควิด แต่มันติดต่อกันผ่านละอองน้ำลายจากการสัมผัสใกล้ชิด ไอ จาม ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน ใช้ช้อนคันเดียวกัน รวมถึงการจูบ โรคนี้มักระบาดในพื้นที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก
การสกัดกั้นไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกาย ป้องกันโรคนี้ได้ด้วยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ควรหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนส้อม ร่วมกับผู้อื่น หมั่นล้างมือทำความสะอาดอยู่เสมอ หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันละอองน้ำลายตลอดเวลา
สัญญาณอันตรายที่ต้องรีบไปโรงพยาบาล
โรคใช้เวลาฟักตัวประมาณ 3-4 วัน อาการเริ่มแรกคล้ายไข้หวัดทั่วไป มีไข้ ปวดเมื่อย ปวดหัว แต่ผู้ป่วยจะทรุดลงอย่างรวดเร็ว หากกินยาลดไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบสังเกตสัญญาณอันตราย 3 ประการ
ประการแรกคือมีจุดแดงเล็กๆ หรือปื้นสีม่วงตามตัว หากนำแก้วใสมากดทับแล้วจุดแดงไม่จางหายไป แสดงว่ามีเลือดออกใต้ผิวหนัง
ประการที่สองคือมีอาการทางระบบประสาท ผู้ป่วยจะก้มคอให้ชิดหน้าอกไม่ได้ ปวดหัวรุนแรง ลืมตาสู้แสงไม่ได้ มีอาการซึม สับสน พูดจาวนไปวนมา
ประการสุดท้ายคือเกิดภาวะช็อก ร่างกายมีไข้สูงแต่มือเท้าเย็นจัด ชีพจรเต้นเร็ว หายใจหอบเหนื่อย ความดันโลหิตตก
หากพบอาการผิดปกติเหล่านี้เพียงข้อเดียว ห้ามรอดูอาการเด็ดขาด ต้องรีบพาผู้ป่วยไปห้องฉุกเฉินทันที การรักษาที่ล่าช้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงอาจส่งผลต่อชีวิต แพทย์จะรีบให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเพื่อฆ่าเชื้ออย่างเร่งด่วน ควบคู่กับการรักษาประคับประคองภาวะช็อกเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: