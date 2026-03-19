ข่าวต่างประเทศ

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด พุ่ง 27 ราย ลามเข้าลอนดอน หมอเครียด เชื้อแพร่เร็วผิดปกติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 18:28 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 17:32 น.
Gareth Fuller/PA via AP

อังกฤษผวาหนัก! คลัสเตอร์ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด ลามเข้าลอนดอน แพทย์ช็อกเชื้อแพร่เร็วผิดปกติจนน่าตกใจ

เกิดวิกฤตด้านสาธารณสุขตื่นตระหนกไปทั่วเกาะอังกฤษ ทางการยืนยันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) แพร่ระบาด มีต้นตอจากเทศมณฑลเคนต์ ล่าสุดเชื้อได้ลุกลามเข้าสู่เมืองหลวงอย่างลอนดอนแล้ว ท่ามกลางความงุนงงของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับว่า ไม่เคยเห็นการแพร่กระจายของเชื้อที่รวดเร็ว รุนแรงขนาดนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศ

ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดพุ่งขึ้นเป็น 27 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว 15 ราย (พบว่าเป็นสายพันธุ์ MenB ถึง 9 ราย) และอยู่ระหว่างรอผลสอบสวนโรคอีก 12 ราย ตอนนี้คร่าชีวิตคนหนุ่มสาวไปแล้ว 2 ราย ได้แก่ จูเลียต เคนนี นักเรียนหญิงวัยเพียง 18 ปี และนักศึกษามหาวิทยาลัยวัย 21 ปี นอกจากนี้ยังมีวัยรุ่นอีกหลายคนที่อาการสาหัสจนแพทย์ต้องให้ยาเพื่ออยู่ในภาวะโคม่าเทียม

22-year-old postgraduate law student Oliver Contreras, right, receives an injection in the sports hall at the University of Kent campus in Canterbury, England, Wednesday, March 18, 2026, where the rollout of a meningitis B vaccine to about 5,000 students has begun.
(Gareth Fuller/PA via AP)

สิ่งที่ทำให้วงการแพทย์ทั่วอังกฤษต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด คือความเร็วในการแพร่ระบาด นพ.ภารัต ปันคาเนีย อาจารย์แพทย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ ถึงกับเอ่ยปากว่า ตลอดชีวิตการเป็นหมอมา 40 ปี เขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

ปกติแล้วโรคนี้จะพบผู้ติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงกันเพียง 2-3 ราย หรืออย่างมากก็ 4 ราย และมักจะใช้เวลาแพร่เชื้อหลายสัปดาห์ แต่การพบผู้ป่วยจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับสถานที่เดียวกันในเวลาอันสั้นถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างยิ่ง

ศูนย์กลางของการแพร่ระบาดครั้งนี้ถูกโยงไปที่ไนต์คลับชื่อ “Club Chemistry” ในเมืองแคนเทอร์เบอรีช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยลุกลามไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยเคนต์ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรีไครสต์เชิร์ช โรงเรียนอีก 4 แห่งในพื้นที่

ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อในสถาบันการศึกษาด้านแอนิเมชันระดับอุดมศึกษา “Escape Studios” ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ The O2 Arena ในกรุงลอนดอน ยิ่งไปกว่านั้น ทางการฝรั่งเศสยังรายงานพบผู้ป่วย 1 รายในประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์นี้ด้วย

Students queue for antibiotics outside a building at the University of Kent, following an outbreak of meningitis, in Canterbury, Kent, England, Monday March 16, 2026.
(Gareth Fuller/PA via AP)

ศ.โรบิน เมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร (UKHSA) ตั้งข้อสันนิษฐานถึงความผิดปกติครั้งนี้ไว้ 2 ประเด็น คืออาจเกิดจากพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มของผู้ติดเชื้อที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง หรือในอีกกรณีที่น่ากังวลกว่าคือ “ตัวแบคทีเรียอาจเกิดการวิวัฒนาการ” จนมีความสามารถในการส่งต่อเชื้อได้เก่งและดุร้ายขึ้น ซึ่งขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังเร่งถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อเพื่อหาคำตอบ

แม้จะดูน่ากลัว แต่หน่วยงานสาธารณสุขได้ออกมาให้ข้อมูลเพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน ยืนยันว่าโรคนี้ไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆ ทางอากาศเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่ เชื้อไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวสิ่งของได้นาน

ดังนั้นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะจึงไม่มีความเสี่ยง เชื้อแบคทีเรียตัวนี้จะแพร่กระจายผ่าน “การสัมผัสใกล้ชิดอย่างมากและใช้เวลานาน” เช่น การจูบ การใช้แก้วน้ำร่วมกัน หรือการดูดบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกัน

เพื่อเป็นการสกัดกั้นเชื้อ UKHSA ได้ระดมฉีดวัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบสายพันธุ์บี (MenB) ให้กับนักศึกษาในพื้นที่เสี่ยงไปแล้วกว่า 600 โดส พร้อมแจกจ่ายยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันล่วงหน้าอีกถึง 6,500 ชุด นอกจากนี้ยังได้ออกประกาศเตือนด่วนไปยังระบบสาธารณสุขแห่งชาติ (NHS) ทั่วประเทศ ให้บุคลากรทางการแพทย์สวมชุดป้องกัน (PPE) ขั้นสูงสุดเมื่อต้องรับมือกับผู้ป่วยช่วงอายุ 16-30 ปีที่มีอาการเข้าข่าย เนื่องจากโรคนี้จะทำให้อาการของผู้ป่วยทรุดหนักลงอย่างรวดเร็ว

Students wait in line at the entrance to the sports hall at the University of Kent campus in Canterbury, England, Wednesday, March 18, 2026, where the rollout of a meningitis B vaccine to about 5,000 students has begun.
(Gareth Fuller/PA via AP)

ความท้าทายต่อไปที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังจับตามองอย่างหนัก คือช่วงเทศกาลวันหยุดอีสเตอร์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นช่วงที่นักศึกษาจะเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวทั้งในและต่างประเทศ ทางการจึงเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่เดินทางออกจากพื้นที่ไปแล้ว รีบติดต่อแพทย์ใกล้บ้านเพื่อรับยาปฏิชีวนะและวัคซีนโดยด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้คลัสเตอร์นี้ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นวิกฤตระดับชาติ

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า โรงเรียนแคนาดา จัดโซนห้ามนร.คริสต์กินอาหาร หวั่นกระเทือนใจนร.มุสลิม ช่วงถือศีลอด

33 วินาที ที่แล้ว
คืนจันทร์ดับ 19 มีนาคม 2569 ข่าว

คืนพระจันทร์ดับ 19 มี.ค.69 ฟ้ามืดไร้แสงจันทร์ เปิดความลับ ‘แบล็กมูน’

35 นาที ที่แล้ว
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด พุ่ง 27 ราย ลามเข้าลอนดอน หมอเครียด เชื้อแพร่เร็วผิดปกติ ข่าวต่างประเทศ

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระบาด พุ่ง 27 ราย ลามเข้าลอนดอน หมอเครียด เชื้อแพร่เร็วผิดปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โยกพึ่ง สิงคโปร์-มาเลเซีย นำเข้าน้ำมันมากขึ้น หลังจีนกั๊กส่งออกพลังงาน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โยกพึ่ง สิงคโปร์-มาเลเซีย นำเข้าน้ำมันมากขึ้น หลังจีนกั๊กส่งออกพลังงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า อดีตแอร์สาวไทย ถูกชาวเน็ตเกาหลี รุมบูลลี่หน้าตา-เหยียดเชื้อชาติ ข่าว

สรุปดราม่า คนเกาหลีเหยียด อดีตแอร์ชาวไทย เจอทัวร์ไทยถล่มจนลบหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ไม่รู้เรื่อง สุริยา วงศ์อารีย์ โหวตให้เป็นนายกฯ ข่าวการเมือง

อนุทิน ยืนยันไม่รู้เรื่อง ‘สุริยา’ งูเห่าส้ม โผล่โหวตนายกฯ แต่ขอบคุณทุกคะแนน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน &quot;ณัฐพงษ์&quot; ข่าวการเมือง

วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน “ณัฐพงษ์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง เก่ง ผีน้อย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย บันเทิง

เศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง เก่ง ผีน้อย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแดชบอร์ด เช็คน้ำมัน Real-Time รับมือ ดีเซลขาดแคลน 8 อำเภอ เศรษฐกิจ

ลำพูน เปิดแดชบอร์ด เช็คน้ำมัน Real-Time รับมือ ดีเซลขาดแคลน 8 อำเภอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิ้ล นาคร-จูน กษมา เหมาซื้อน้ำมันเหลือง 500 ขวด ช่วยค่ารักษา เด๋อ ดอกสะเดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ยอมรับ แบนสินค้าไทยไม่ได้ทั้งหมด หลังนำเข้าผ่านด่าน สปป.ลาว มากขึ้น ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ยอมรับ แบนสินค้าไทยไม่ได้ทั้งหมด หลังนำเข้าผ่านด่าน สปป.ลาว มากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนประวัติ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในไทย ขายทำเลยทองหมื่นล้าน ย้ายไป ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เศรษฐกิจ

ย้อนประวัติ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในไทย ขายทำเลยทองหมื่นล้าน ย้ายไป ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 19 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปสถิติเมื่อวานผันผวน 13 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทอง 19 มี.ค. 69 ปิดตลาดร่วงหนัก 3,600 บาท ปรับราคาทะลุ 47 ครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. ยกระดับ ปากกาลดน้ำหนัก เป็นยาควบคุมพิเศษ หลังพบใช้ผิดวัตถุประสงค์-ลักลอบขายไม่ได้รับอนุญาต ข่าว

อย. เข้ม ปากกาลดน้ำหนัก เป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้ผิดวัตถุประสงค์-แอบขายไม่ได้รับอนุญาต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดต้นทุนชีวิตและค่าเดินทางได้ปีละเท่าไหร่?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร บันเทิง

ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ใจแทบขาด เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค. เป็นต้นไป ข่าว

รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค.เป็นต้นไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว เร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สุริยา วงศ์อารีย์&quot; งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต &quot;อนุทิน&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

“สุริยา วงศ์อารีย์” งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ข่าวการเมือง

ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. โหวต เท้ง เป็นนายกฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคภูมิใจไทยโพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2 ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย โพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เคลื่อนไหวหลังตลกรุ่นน้อง เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปอย่างสงบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-เงินหมื่น ไปต่อหรือพอแค่นี้? เศรษฐกิจ

รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-คนละครึ่งพลัส ไปต่อหรือพอแค่นี้?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คืนจันทร์ดับ 19 มีนาคม 2569

คืนพระจันทร์ดับ 19 มี.ค.69 ฟ้ามืดไร้แสงจันทร์ เปิดความลับ ‘แบล็กมูน’

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
สรุปดราม่า อดีตแอร์สาวไทย ถูกชาวเน็ตเกาหลี รุมบูลลี่หน้าตา-เหยียดเชื้อชาติ

สรุปดราม่า คนเกาหลีเหยียด อดีตแอร์ชาวไทย เจอทัวร์ไทยถล่มจนลบหนี

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
อนุทิน ไม่รู้เรื่อง สุริยา วงศ์อารีย์ โหวตให้เป็นนายกฯ

อนุทิน ยืนยันไม่รู้เรื่อง ‘สุริยา’ งูเห่าส้ม โผล่โหวตนายกฯ แต่ขอบคุณทุกคะแนน

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน &quot;ณัฐพงษ์&quot;

วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน “ณัฐพงษ์”

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
