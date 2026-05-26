ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดพื้นที่ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใกล้สถานศึกษา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 17:11 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 17:11 น.
59
ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดพื้นที่ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใกล้สถานศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กรมควบคุมโรค กำหนดพื้นที่-สถานที่ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใกล้สถานศึกษา

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แนวทางการกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา พ.ศ. 2569 ใจความว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางเกี่ยวกับสถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2569 อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 สถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) บริเวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เมื่อพิจารณาระยะห่างจากสถานศึกษา

(2) สถานที่ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา

(3) สถานที่ที่มีลักษณะอาจเป็นแหล่งมั่วสุมหรือแหล่งมอมเมาเด็ก เยาวชน นักศึกษา

(4) บริเวณที่พึงเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษาในสถานศึกษา

ทั้งนี้ ตามประกาศรูปแบบที่แนวเขตบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ข้อ 3 สถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาตามข้อ 2 ไม่รวมถึงสถานที่ ดังต่อไปนี้

(1) สถานที่ของผู้ได้รับอนุญาตขายสุราโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ มีผลใช้บังคับ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราหรือสั่งปิดสถานประกอบการนั้นได้

(2) โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(3) สถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(4) สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า เฉพาะกรณีการขายให้กับผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

(5) ร้านค้าปลีกหรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดให้บริการภายในอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

(6) สนามกีฬาขนาดใหญ่ที่มีผู้ขอจัดกิจกรรมและได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะคราวที่ผู้จัดกิจกรรมมีมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความปลอดภัยของประชาชน

ข้อ 4 สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับใบอนุญาตขายสุราตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ให้ยังคงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตขายสุราจะสิ้นอายุ หรือจนกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

ดูด่วน! เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด 1 มิ.ย. 69 แนวทางมงคลก่อนหวยออกวันจันทร์

2 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด เบิร์ด ธงไชย บันเทิง

ภาพล่าสุด เบิร์ด ธงไชย ใบหน้าสดใส แฟน ๆ แห่ชม ออร่าความหล่อไม่เปลี่ยน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผลตรวจออก! เครนทับรถไฟ 31 ศพ สีคิ้ว ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่คนมักง่าย

17 นาที ที่แล้ว
สิทธิคงเหลือ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; เหลืออีกกี่สิทธิ ตอนนี้ยังลงทะเบียนทันไหม เศรษฐกิจ

อัปเดต! สิทธิคงเหลือ “ไทยช่วยไทย พลัส” เหลืออีกกี่สิทธิ ตอนนี้ยังลงทะเบียนทันไหม

29 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดพื้นที่ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใกล้สถานศึกษา ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดพื้นที่ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใกล้สถานศึกษา

52 นาที ที่แล้ว
ม.การกีฬาแห่งชาติ เชิดชูเกียรติ เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ศิษย์เก่าดีเด่นปี 68 ข่าว

ม.การกีฬาแห่งชาติ เชิดชูเกียรติ เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ศิษย์เก่าดีเด่นปี 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิสามัญ &quot;ไซดี&quot; โจรก่อการร้าย ระดับแกนนำ โยงบึ้มปั๊มน้ำมัน-ตู้ ATM ดับคาบ้านพักยะลา ข่าว

วิสามัญ “ไซดี” โจรก่อการร้าย ระดับแกนนำ โยงบึ้มปั๊มน้ำมัน-ตู้ ATM ดับคาบ้านพักยะลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยานยนต์

“ซีเค” ช็อกดีไซน์ เฟอร์รารี รถยนต์ไฟฟ้า 22 ล้านบาท Ferrari Luce

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว. ยื่นฟัน ม.112 “ณัฐพงษ์-ปิยบุตร” เพื่อปกป้องสถาบัน กรณีวิจารณ์องคมนตรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจสลาย โรงเรียนโพสต์อาลัย เด็กหญิง 12 เหยื่อพ่อเลี้ยงฆ่าโหด ข่าวอาชญากรรม

ใจสลาย โรงเรียนโพสต์อาลัย เด็กหญิง 12 เหยื่อพ่อเลี้ยงฆ่าโหด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ปู มัณฑนา” ฟิวส์ขาด ซัด “ทนายเดชา-ลูกหมี” พาดพิงเกาะกระแส หิวแสงไม่เลิก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนลาวอัดคลิปขอโทษกู้ภัยไทย โพสติแซะเสนอหน้า ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ! คนลาวไหว้ขอโทษกู้ภัยไทย แซะอยากได้หน้า ช่วยคนติดถ้ำเหมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มิกา ซาโล อดีตนักแข่ง F1 แจงเองเป็นอุบัติเหตุ ยืนยันประเทศไทยปลอดภัย จะกลับมาอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาครง โพสต์ต้อนรับ อนุทิน เยือนฝรั่งเศส แนบเพลงไทย ฉลองความสัมพันธ์ 170 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการป่วย นก เชิญยิ้ม หลังแอดมิต รพ.ด้วยภาวะหัวใจขาดเลือด ล่าสุดกลับบ้านได้แล้ว บันเทิง

ข่าวดี นก เชิญยิ้ม หลังแอดมิต รพ. ป่วยหัวใจขาดเลือด ล่าสุดกลับบ้านได้แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องสาว ฮาย อาภาพร โพสต์อาลัย เอก แดนเซอร์รุ่นแรกเสียชีวิต บันเทิง

น้องสาว ฮาย อาภาพร เศร้า แดนเซอร์รุ่นแรกเสียชีวิต โพสต์จากลา ไม่เจ็บไม่ปวดแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” คุย Meta เคลียร์ปมไลฟ์เสียว ชี้ตอบสนองช้า ปล่อยทิ้งไว้นาน 8 ชม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จเร เชิญยิ้ม ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชค หลัง สังข์ ดอกสะเดา เข้าฝันบอกเลขท้ายก่อนวันเผา เลขเด็ด

จเร เชิญยิ้ม ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชค หลัง สังข์ ดอกสะเดา เข้าฝันบอกเลขท้ายก่อนวันเผา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลดีเอ็นเอยืนยัน เสริมลาภ ปิ่นทอง คือผู้เสียชีวิตรายที่ 8 เหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206 ข่าว

ประวัติเศร้า เหยื่อรถไฟชนรถเมล์รายที่ 8 ชีวิตโดดเดี่ยว ทำงานหนัก ไม่มีครอบครัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ &quot;เป๋าตัง&quot; ปลอม หลอกดูดเงินอ้าง &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ข่าว

เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ “เป๋าตัง” ปลอม หลอกดูดเงินอ้าง “ไทยช่วยไทย พลัส”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอตัว “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่ง F1 แล้ว เตรียมสอบคดีถูกกรีดขากลางกรุงฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้จัดการทีมเบสบอลญี่ปุ่นลาออก ถูกจับข้อหาซ้อมลูกสาว โมโหเถียงพ่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า ครอบครัวไรเดอร์ บ.จีนจ้างจัดฉากสู้ชีวิต-หักหัวคิว 80% ก่อนยึดช่องหนี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจสั่งสอบ คดี “มิกา ซาโล” อดีตนักแข่งรถ F1 ถูกกรีดขาที่กรุงเทพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 ย่านกรุงเทพ เช่าคอนโดราคาถูก แต่ยังอยู่สบาย ไม่ต้องจ่ายแพง เศรษฐกิจ

4 ย่านกรุงเทพ เช่าคอนโดราคาถูก แต่ยังอยู่สบาย ไม่ต้องจ่ายแพง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 17:11 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 17:11 น.
59
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูด่วน! เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด 1 มิ.ย. 69 แนวทางมงคลก่อนหวยออกวันจันทร์

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
ภาพล่าสุด เบิร์ด ธงไชย

ภาพล่าสุด เบิร์ด ธงไชย ใบหน้าสดใส แฟน ๆ แห่ชม ออร่าความหล่อไม่เปลี่ยน

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
สิทธิคงเหลือ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; เหลืออีกกี่สิทธิ ตอนนี้ยังลงทะเบียนทันไหม

อัปเดต! สิทธิคงเหลือ “ไทยช่วยไทย พลัส” เหลืออีกกี่สิทธิ ตอนนี้ยังลงทะเบียนทันไหม

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569

“ซีเค” ช็อกดีไซน์ เฟอร์รารี รถยนต์ไฟฟ้า 22 ล้านบาท Ferrari Luce

เผยแพร่: 26 พฤษภาคม 2569
Back to top button