ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดพื้นที่ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใกล้สถานศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กรมควบคุมโรค กำหนดพื้นที่-สถานที่ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใกล้สถานศึกษา
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แนวทางการกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา พ.ศ. 2569 ใจความว่า
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางเกี่ยวกับสถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2569 อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 สถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) บริเวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เมื่อพิจารณาระยะห่างจากสถานศึกษา
(2) สถานที่ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา
(3) สถานที่ที่มีลักษณะอาจเป็นแหล่งมั่วสุมหรือแหล่งมอมเมาเด็ก เยาวชน นักศึกษา
(4) บริเวณที่พึงเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษาในสถานศึกษา
ทั้งนี้ ตามประกาศรูปแบบที่แนวเขตบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ข้อ 3 สถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาตามข้อ 2 ไม่รวมถึงสถานที่ ดังต่อไปนี้
(1) สถานที่ของผู้ได้รับอนุญาตขายสุราโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ มีผลใช้บังคับ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราหรือสั่งปิดสถานประกอบการนั้นได้
(2) โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(3) สถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(4) สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า เฉพาะกรณีการขายให้กับผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
(5) ร้านค้าปลีกหรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดให้บริการภายในอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
(6) สนามกีฬาขนาดใหญ่ที่มีผู้ขอจัดกิจกรรมและได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะคราวที่ผู้จัดกิจกรรมมีมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความปลอดภัยของประชาชน
ข้อ 4 สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับใบอนุญาตขายสุราตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ให้ยังคงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตขายสุราจะสิ้นอายุ หรือจนกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
