“รังสิมันต์” ฟาดแรงปล้นประชาชนอย่างไร้สำนึกชั่วดี หลังราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาท
รังสิมันต์ โรม ฟาดแรงปล้นประชาชนอย่างไร้สำนึกชั่วดี เป็นการถอนทุนเลือกตั้งของนายทุนที่เร็วที่สุด เลวร้ายสุดในประวัติศาสตร์
นาย รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น 6 บาทต่อลิตร เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาว่า “นี่น่าจะเป็นการถอนทุนการเลือกตั้งของนายทุนพรรคการเมืองที่เร็วที่สุด โหดร้ายที่สุด เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ ปล้นประชาชนอย่างไร้สำนึกชั่วดี วิกฤตินี้สร้างขึ้นโดยเพื่อนร่วมชาติ ไอโม่งไม่ใช่ใคร รัฐบาลนี่แหละ”
ขณะที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วยนายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค แถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า การกระทำดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างรุนแรง และตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการวิกฤตพลังงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
หัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านเวทีสภาผู้แทนราษฎร แทนการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนเพียงฝ่ายเดียว เพื่อตอบข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลในรัฐบาล โดยเฉพาะนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในฐานะประธาน ศบก. ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานครบวงจร อาจอาศัยความช่ำชองและข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์จากการกำหนดนโยบายตรึงราคาและการประกาศขึ้นราคาในภายหลัง
นอกจากนี้ นายณัฐพงษ์ยังกล่าวถึงปัญหาน้ำมันขาดแคลนในหลายพื้นที่ ซึ่งสวนทางกับคำยืนยันของรัฐบาล โดยพบว่าประชาชนต้องต่อคิวเติมน้ำมันเป็นเวลานาน ขณะที่การจับกุมผู้กักตุนน้ำมันที่ผ่านมาเป็นเพียงรายย่อย จึงขอจี้ให้รัฐบาลเปิดเผยตัวตน ไอ้โม่งรายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการกักตุนน้ำมันเพื่อรอเก็งกำไรจากส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ยากของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
