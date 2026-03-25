สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย พรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ “ดองงูเห่า” แก้เผ็ดงูเห่า
สุริยา วงศ์อารีย์ ทิ้งพรรคส้ม โผล่นั่งเฝ้าพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชนงัดไม้เด็ดใช้มาตรการ “ดองงูเห่า” ห้ามขับออกหวังรักษาโควตาประธานกรรมาธิการสภาฯ
บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ (25 มี.ค. 69) มีประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงไม่แพ้ญัตติเรื่องราคาพลังงาน เมื่อปรากฏภาพของ นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.เขต 7 อุดรธานี จากพรรคประชาชน เข้าไปนั่งร่วมกลุ่มกับ สส. พรรคภูมิใจไทยอย่างเปิดเผย บริเวณแถวหลังของห้องประชุมสภาฯ
แม้พฤติกรรมจะชัดเจนว่าใจไม่อยู่กับพรรคแล้ว แต่ที่ประชุมพรรคประชาชนกลับมีมติเลือกใช้มาตรการ “ดองงูเห่า” คือจะไม่ขับออกจากพรรค เพื่อไม่ให้ไปทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคอื่น และอีกเหตุผลคือ การดองไว้มีผลดีมากกว่าการขับออก เพราะหากขับออก จะทำให้พรรคประชาชนเสีย สส. ไป 1 เก้าอี้ แล้วจะทำให้สูญเสียโควตาประธานกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎรได้
นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.เขต 7 อุดรธานี จากพรรคประชาชน กลายเป็นที่จับตามองตั้งแต่วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา โดยเขาเป็น สส. เพียงคนเดียวของพรรคประชาชนที่ตัดสินใจโหวตสวนมติพรรค ด้วยการโหวตหนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเคตจากพรรคภูมิใจไทยท ให้เป็นนายกรัฐมนตรี แทนที่จะเลือก นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตจากพรรคต้นสังกัดของตัวเอง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียล
อ้างอิงจาก : รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์
