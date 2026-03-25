คูเวต ลดกำลังผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง
คูเวต ประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง ดันน้ำมันพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
นายเชค นาวาฟ ซาอูด อัล-ซาบะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปิโตรเลียมคูเวต กล่าวถึงสถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกว่า มาตรการฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาการจัดหาพลังงานหยุดชะงักจากผลกระทบของสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่านนั้น แทบไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกน้ำมันและก๊าซตามปกติจากอ่าวเปอร์เซียในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ประเทศคูเวต รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียอย่างประเทศซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศอิรัก จำเป็นต้องลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบลงหลายล้านบาร์เรล สาเหตุมาจากทางการอิหร่านใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั่วภูมิภาค รวมถึงเป้าหมายที่เป็นเรือบรรทุกสินค้าซึ่งพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
บรรดานักวิเคราะห์ด้านพลังงานต่างประเมินว่าการหยุดชะงักของการจัดหาน้ำมันและก๊าซทั่วโลกในครั้งนี้ ถือเป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ และเป็นปัจจัยหลักที่ดันให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
นายเชค นาวาฟ ระบุว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงการโจมตีอ่าวเปอร์เซียเท่านั้น แต่ยังเป็นการจับเศรษฐกิจโลกเป็นตัวประกัน รวมถึงเป็นการโจมตีอธิปไตยของประเทศคูเวต โจมตีประชาชน และโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย เมื่อคืนที่ผ่านมาในกรุงคูเวตซิตีมีเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศถึง 5 ครั้ง ซึ่งการมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนั้น ไม่มีข้ออ้างใดที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำดังกล่าวได้
ปัจจุบันประเทศคูเวตในฐานะสมาชิกกลุ่มโอเปก ซึ่งเคยมีกำลังการผลิตน้ำมันได้ประมาณ 2.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต้องลดการผลิตพลังงานลง หลังจากทางการอิหร่านทำการปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งช่องแคบแห่งนี้มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากต้องรองรับการบริโภคน้ำมันของคนทั้งโลกรวมกันถึงร้อยละ 20 โดยทางการคูเวตยืนยันว่าไม่มีเส้นทางใดหรือสิ่งใดที่จะมาทดแทนการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
การปิดช่องแคบฮอร์มุซยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ต้นทุนปุ๋ยทางการเกษตรที่สูงขึ้นจะนำไปสู่ปัญหาความหิวโหยและความขัดแย้งทั่วโลกเมื่อราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นตาม ช่องแคบแห่งนี้ไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นช่องแคบของโลกทั้งภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมประเมินสถานการณ์ว่า ประเทศคูเวตต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานถึง 3 ถึง 4 เดือนในการกลับมาผลิตน้ำมันได้เต็มกำลังการผลิตดังเดิม แม้ว่าสงครามจะยุติลงในวันนี้ก็ตาม
ที่มา: Reuters
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฟิลิปปินส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินฯ หลังราคาน้ำมันพุ่ง 2 เท่า เหลือสำรองแค่ 45 วัน
- เอกนิติ แจงขยับราคาน้ำมัน 90 สตางค์ ชี้สถานการณ์เปลี่ยน ต้องเป็นไปตามตลาดโลก
- อิหร่าน แจ้งข่าวดี! ยืนยัน เรือไทย 1 ลำ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างปลอดภัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: