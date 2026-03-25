ข่าวต่างประเทศ

คูเวต ลดกำลังผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 15:49 น.
คูเวต ประกาศลดผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง

คูเวต ประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง ดันน้ำมันพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

นายเชค นาวาฟ ซาอูด อัล-ซาบะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปิโตรเลียมคูเวต กล่าวถึงสถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกว่า มาตรการฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาการจัดหาพลังงานหยุดชะงักจากผลกระทบของสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่านนั้น แทบไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกน้ำมันและก๊าซตามปกติจากอ่าวเปอร์เซียในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ประเทศคูเวต รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียอย่างประเทศซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศอิรัก จำเป็นต้องลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบลงหลายล้านบาร์เรล สาเหตุมาจากทางการอิหร่านใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั่วภูมิภาค รวมถึงเป้าหมายที่เป็นเรือบรรทุกสินค้าซึ่งพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

บรรดานักวิเคราะห์ด้านพลังงานต่างประเมินว่าการหยุดชะงักของการจัดหาน้ำมันและก๊าซทั่วโลกในครั้งนี้ ถือเป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ และเป็นปัจจัยหลักที่ดันให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

โรงกลั่นน้ำมันใน คูเวต
ภาพรวมโรงกลั่นน้ำมันมินา อัล-อะห์มาดี ในประเทศคูเวต วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 (ภาพถ่ายโดย AP)

นายเชค นาวาฟ ระบุว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงการโจมตีอ่าวเปอร์เซียเท่านั้น แต่ยังเป็นการจับเศรษฐกิจโลกเป็นตัวประกัน รวมถึงเป็นการโจมตีอธิปไตยของประเทศคูเวต โจมตีประชาชน และโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย เมื่อคืนที่ผ่านมาในกรุงคูเวตซิตีมีเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศถึง 5 ครั้ง ซึ่งการมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนั้น ไม่มีข้ออ้างใดที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำดังกล่าวได้

ปัจจุบันประเทศคูเวตในฐานะสมาชิกกลุ่มโอเปก ซึ่งเคยมีกำลังการผลิตน้ำมันได้ประมาณ 2.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต้องลดการผลิตพลังงานลง หลังจากทางการอิหร่านทำการปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งช่องแคบแห่งนี้มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากต้องรองรับการบริโภคน้ำมันของคนทั้งโลกรวมกันถึงร้อยละ 20 โดยทางการคูเวตยืนยันว่าไม่มีเส้นทางใดหรือสิ่งใดที่จะมาทดแทนการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้

การปิดช่องแคบฮอร์มุซยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ต้นทุนปุ๋ยทางการเกษตรที่สูงขึ้นจะนำไปสู่ปัญหาความหิวโหยและความขัดแย้งทั่วโลกเมื่อราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นตาม ช่องแคบแห่งนี้ไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นช่องแคบของโลกทั้งภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมประเมินสถานการณ์ว่า ประเทศคูเวตต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานถึง 3 ถึง 4 เดือนในการกลับมาผลิตน้ำมันได้เต็มกำลังการผลิตดังเดิม แม้ว่าสงครามจะยุติลงในวันนี้ก็ตาม

ที่มา: Reuters

ข่าวล่าสุด
หวยลาววันนี้ 25 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาว 6 ตัววันนี้ 25 มี.ค. 69 ตรวจสลาก 5/45 ลุ้นโชคท้ายเดือน

3 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/4/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่นตรงกัน

7 นาที ที่แล้ว
ศาลพนมเปญ ฟันคุก 2 ปี สาวโรงงาน โพสต์เดือดซัด &quot;ตระกูลฮุน&quot; ปมพื้นที่ทับซ้อนชายแดน ข่าว

ศาลพนมเปญ ฟันคุก 2 ปี สาวโรงงาน โพสต์เดือดซัด “ตระกูลฮุน” ปมพื้นที่ทับซ้อนชายแดน

7 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปราคาปิดวานนี้บวก 1,400 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 สรุปราคาปิดเย็น ทองแท่งขายออก 70,500 บาท เพิ่มจากเมื่อวาน 2,200 บาท

19 นาที ที่แล้ว
วงจรปิดเผยภาพสุดท้าย น้องแรม เดินเข้าห้องพร้อม ไอ้ต้อม 2 ชม. ก่อนถูกฆ่าหั่นศพ ข่าว

วงจรปิดเผยภาพสุดท้าย น้องแรม เดินเข้าห้องพร้อม ไอ้ต้อม 2 ชม. ก่อนถูกฆ่าหั่นศพ

31 นาที ที่แล้ว
นางงามกัมพูชาแต่งกายคล้ายแม่การะเกด บุพเพสันนิวาส บันเทิง

คุ้นมาก นางงามเขมรสวมชุดไทย คล้ายแม่การะเกด ตัวละครบุพเพสันนิวาส

37 นาที ที่แล้ว
แบบสอบถาม โรคซึมเศร้า ข่าว

สลด ผู้พิพากษาศาลเยาวชน จบชีวิตตัวเองในคอนโด ด้วยโรคซึมเศร้า

49 นาที ที่แล้ว
เตือนผู้ใช้รถ! 31 มี.ค. สิ้นสุดมาตรการ &quot;เตือนก่อนปรับ&quot; เริ่มกวดขัน ดีเดย์ 10 เม.ย.นี้ ข่าว

เตือนผู้ใช้รถ! 31 มี.ค. สิ้นสุดมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” เริ่มกวดขัน ดีเดย์ 10 เม.ย.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลชันสูตร น้องแรม เหยื่อ ไอ้ต้อม หึงโหด ฆ่าหั่นศพ นิติวิทย์ เผย อวัยวะภายใน-ซี่โครง หาย ข่าว

เปิดผลชันสูตร น้องแรม เหยื่อ ไอ้ต้อม หึงโหด ฆ่าหั่นศพ นิติวิทย์ เผย อวัยวะภายใน-ซี่โครง หาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งวัยรุ่นจีนรุมกระทืบเด็ก 14 ตำรวจลงโทษแค่ปรับ ชาวเมืองนับพันประท้วง ข่าวต่างประเทศ

แก๊งวัยรุ่นจีนรุมกระทืบเด็ก 14 ตำรวจลงโทษแค่ปรับ ชาวเมืองนับพันประท้วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา เคลียร์ชัดปมหนี้ เมย์ วาสนา ยืนยันจ่ายตรงตามกำหนดสัญญา ข่าวดารา

ดิว อริสรา เคลียร์หนี้ เมย์ วาสนา มั่นใจไม่เคยผิดสัญญา ทำหน้าที่ลูกหนี้ดีที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น้ำ นิชนันท์&quot; จี้ &quot;สุริยา&quot; สส.งูเห่า ลาออกพรรคประชาชน หลังโผล่นั่งร่วมภูมิใจไทย ข่าวการเมือง

“น้ำ นิชนันท์” จี้ “สุริยา” สส.งูเห่า ลาออกพรรคประชาชน หลังโผล่นั่งร่วมภูมิใจไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คูเวต ประกาศลดผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

คูเวต ลดกำลังผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน บันเทิง

ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย มติพรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ &quot;ดองงูเห่า&quot; แก้เผ็ดงูเห่า ข่าว

สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย พรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ “ดองงูเห่า” แก้เผ็ดงูเห่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชายสาวลาว แฉพิรุธ &quot;ไอ้ต้อม&quot; ฆ่าหั่นศพน้องสาว ทำตัวใจเย็นก่อนเผ่นหนีหนองคาย ข่าว

พี่ชายสาวลาว แฉพิรุธ “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพน้องสาว ทำตัวใจเย็นก่อนเผ่นหนีหนองคาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต สูญเสียครูที่รักยิ่ง 2 ท่านติดในรอบ 4 วัน ข่าว

สุดเศร้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต สูญเสียครูที่รักยิ่ง 2 ท่านติดในรอบ 4 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก พูดแล้ว หลัง แม่เกตุ เปิดตัวแฟนใหม่ รับห่วงแม่ อยากให้เจอรักที่ดี บันเทิง

เจนนี่ รัชนก พูดแล้ว หลัง แม่เกตุ เปิดตัวแฟนใหม่ รับห่วงแม่ อยากให้เจอรักที่ดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หาดูยาก พิ้งกี้ สาวิกา เผยโฉมคุณพ่อวัย 88 ที่มาเชื้อสาย 5 ชาติ แคปชั่นน้ำตาซึม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเขมรหงอย รัฐบาลสั่งห้าม เล่นสาดน้ำ สงกรานต์ 69 ฝ่าฝืนลงโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

คนเขมรหงอย รัฐบาลสั่งห้าม เล่นสาดน้ำ สงกรานต์ 69 ฝ่าฝืนลงโทษหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องทะเบียน รถอีวี นายกฯ &quot;อนุทิน&quot; ป้ายแดง เข้าทำเนียบรัฐบาล ไร้รถนำขบวน ข่าว

ส่องทะเบียน รถอีวี นายกฯ “อนุทิน” ป้ายแดง เข้าทำเนียบรัฐบาล ไร้รถนำขบวน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แชร์แชต หนุ่มทักถามคอนโด &quot;เลี้ยงไก่ได้ไหม&quot; หลัง สว. แนะนำวิธีแก้จน ข่าว

สรยุทธ แชร์แชต หนุ่มทักถามคอนโด “เลี้ยงไก่ได้ไหม” หลัง สว. แนะนำวิธีแก้จน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเป็นห่วง หญิง 73 โอนเงินผิดปกติ กลัวถูกหลอก บุกเตือนถึงหน้าบ้าน โดนด่าสวน &quot;หน้าเหมือนโจร&quot; ข่าว

ตร.ห่วง หญิง 73 โอนเงินผิดปกติ กลัวถูกหลอก บุกเตือนถึงหน้าบ้าน โดนด่าสวน “หน้าเหมือนโจร”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ยุติธรรม การันตีพักโทษ &quot;ทักษิณ&quot; เสร็จทัน 11 พ.ค. ลั่นไม่มีใครต้องเสียสิทธิ์ ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม การันตีพักโทษ “ทักษิณ” เสร็จทัน 11 พ.ค. ลั่นไม่มีใครต้องเสียสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิปมือถือไอ้ต้อม แฉพฤติกรรมทรมานน้องแรม ข่าว

คลิปเศร้า น้องแรม นั่งร้องไห้ทรมาน ถูก ‘ไอ้ต้อม’ เหยียบหน้า ก่อนมีข่าวฆ่าหั่นศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 15:49 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 25 มีนาคม 2569

หวยลาว 6 ตัววันนี้ 25 มี.ค. 69 ตรวจสลาก 5/45 ลุ้นโชคท้ายเดือน

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/4/69

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่นตรงกัน

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปราคาปิดวานนี้บวก 1,400 บาท

ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 สรุปราคาปิดเย็น ทองแท่งขายออก 70,500 บาท เพิ่มจากเมื่อวาน 2,200 บาท

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
วงจรปิดเผยภาพสุดท้าย น้องแรม เดินเข้าห้องพร้อม ไอ้ต้อม 2 ชม. ก่อนถูกฆ่าหั่นศพ

วงจรปิดเผยภาพสุดท้าย น้องแรม เดินเข้าห้องพร้อม ไอ้ต้อม 2 ชม. ก่อนถูกฆ่าหั่นศพ

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
Back to top button