อนุทิน ยืนยันไม่รู้เรื่อง ‘สุริยา’ งูเห่าส้ม โผล่โหวตนายกฯ แต่ขอบคุณทุกคะแนน
อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งเก้าอี้คนที่ 32 สมัยที่ 2 ยืนยันไม่รู้เรื่อง ‘สุริยา วงศ์อารีย์’ งูเห่าพรรคประชาชน โหวตให้ เผยขอบคุณทุกคะแนนเสียง ทำงานเพื่อประชาชนต่อไป
หลังจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 นัดแรก โดยพิจารณาเลือกบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ผลปรากฏว่า นายอนุทิน ชาญวีรกุล แคนดิเดตจากพรรคภูมิในไทย ได้คะแนน 293 เสียง ขณะที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จากพรรคประชาชน ตามมาที่ 119 เสียง
สภาฯ มีมติเห็นชอบให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นลำดับที่ 32 สมัยที่ 2
ขณะที่มีการลงคะแนนเสียงพบว่า นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 ได้โหวตสวนมติพรรค ขานชื่อของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล
ต่อมา สื่อมวลชนสอบถามนายอนุทิน ประเด็นที่ นายสุริยา วงศ์อารีย์ ขานชื่อตนเป็นนายกฯ ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ทั้งที่เลือกและไม่เลือก เพราะถือว่าการมายืนอยู่ตรงนี้คือการทำงานร่วมกันเพื่อประชาชน
ส่วนเรื่องการพูดคุยนโยบายกับพรรคเพื่อไทย พรรคร่วมรัฐบาลนั้น นายอนุทิน เผยว่า มีการพูดคุยหารือเรื่องนโยบายของประเทศตลอดเวลา
สำหรับความรู้สึกหลังได้รับคะแนนเป็นนายกฯ ต่อในสมัยที่ 2 นั้น นายอนุทินตอบเพียงสั้น ๆ ว่า “ยังก่อน รอขั้นตอน” จากนั้นเจ้าตัวเดินขึ้นรถไป
หลัง นายสุริยา วงศ์อารีย์ โหวตเลือกนายอนุทินเป็นนายกฯ พบว่าได้ปิดเฟซบุ๊กส่วนตัวลงแล้ว ไม่ทราบว่าเจ้าตัวปิดโซเชียลก่อนหรือหลังการลงคะแนนโหวต
ขณะที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยกรณี สส. โหวตสวนมติพรรค มองว่า การกระทำนี้มีผลประโยชน์อื่น และไม่ใช่จากฝ่ายค้านแน่นอน ตอนนี้พรรคประชาชนไม่ได้เสียสมาธิ เตรียมเดินหน้าดำเนินการตามวินัยเช่นกรณีในอดีตที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี นายณัฐพงษ์ ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนหน้านี้แล้ว แต่อาจเป็นการกล่าวหาเพื่อนร่วมพรรค แต่ตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นความจริง โดยจะมีการสืบสวนและดำเนินการทางวินัยต่อไป
