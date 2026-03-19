อนุทิน ยืนยันไม่รู้เรื่อง ‘สุริยา’ งูเห่าส้ม โผล่โหวตนายกฯ แต่ขอบคุณทุกคะแนน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 17:45 น.
อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งเก้าอี้คนที่ 32 สมัยที่ 2 ยืนยันไม่รู้เรื่อง ‘สุริยา วงศ์อารีย์’ งูเห่าพรรคประชาชน โหวตให้ เผยขอบคุณทุกคะแนนเสียง ทำงานเพื่อประชาชนต่อไป

หลังจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 นัดแรก โดยพิจารณาเลือกบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ผลปรากฏว่า นายอนุทิน ชาญวีรกุล แคนดิเดตจากพรรคภูมิในไทย ได้คะแนน 293 เสียง ขณะที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จากพรรคประชาชน ตามมาที่ 119 เสียง

สภาฯ มีมติเห็นชอบให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นลำดับที่ 32 สมัยที่ 2

ขณะที่มีการลงคะแนนเสียงพบว่า นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 ได้โหวตสวนมติพรรค ขานชื่อของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล

ต่อมา สื่อมวลชนสอบถามนายอนุทิน ประเด็นที่ นายสุริยา วงศ์อารีย์ ขานชื่อตนเป็นนายกฯ ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ทั้งที่เลือกและไม่เลือก เพราะถือว่าการมายืนอยู่ตรงนี้คือการทำงานร่วมกันเพื่อประชาชน

ส่วนเรื่องการพูดคุยนโยบายกับพรรคเพื่อไทย พรรคร่วมรัฐบาลนั้น นายอนุทิน เผยว่า มีการพูดคุยหารือเรื่องนโยบายของประเทศตลอดเวลา

สำหรับความรู้สึกหลังได้รับคะแนนเป็นนายกฯ ต่อในสมัยที่ 2 นั้น นายอนุทินตอบเพียงสั้น ๆ ว่า “ยังก่อน รอขั้นตอน” จากนั้นเจ้าตัวเดินขึ้นรถไป

หลัง นายสุริยา วงศ์อารีย์ โหวตเลือกนายอนุทินเป็นนายกฯ พบว่าได้ปิดเฟซบุ๊กส่วนตัวลงแล้ว ไม่ทราบว่าเจ้าตัวปิดโซเชียลก่อนหรือหลังการลงคะแนนโหวต

ขณะที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยกรณี สส. โหวตสวนมติพรรค มองว่า การกระทำนี้มีผลประโยชน์อื่น และไม่ใช่จากฝ่ายค้านแน่นอน ตอนนี้พรรคประชาชนไม่ได้เสียสมาธิ เตรียมเดินหน้าดำเนินการตามวินัยเช่นกรณีในอดีตที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี นายณัฐพงษ์ ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนหน้านี้แล้ว แต่อาจเป็นการกล่าวหาเพื่อนร่วมพรรค แต่ตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นความจริง โดยจะมีการสืบสวนและดำเนินการทางวินัยต่อไปสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชนผลการโหวตนายกรัฐมนตรี

ข่าวล่าสุด
อนุทิน ไม่รู้เรื่อง สุริยา วงศ์อารีย์ โหวตให้เป็นนายกฯ ข่าวการเมือง

อนุทิน ยืนยันไม่รู้เรื่อง ‘สุริยา’ งูเห่าส้ม โผล่โหวตนายกฯ แต่ขอบคุณทุกคะแนน

12 นาที ที่แล้ว
วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน &quot;ณัฐพงษ์&quot; ข่าวการเมือง

วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน “ณัฐพงษ์”

14 นาที ที่แล้ว
เศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง เก่ง ผีน้อย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย บันเทิง

เศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง เก่ง ผีน้อย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย

18 นาที ที่แล้ว
เปิดแดชบอร์ด เช็คน้ำมัน Real-Time รับมือ ดีเซลขาดแคลน 8 อำเภอ เศรษฐกิจ

ลำพูน เปิดแดชบอร์ด เช็คน้ำมัน Real-Time รับมือ ดีเซลขาดแคลน 8 อำเภอ

19 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิ้ล นาคร-จูน กษมา เหมาซื้อน้ำมันเหลือง 500 ขวด ช่วยค่ารักษา เด๋อ ดอกสะเดา

36 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา ยอมรับ แบนสินค้าไทยไม่ได้ทั้งหมด หลังนำเข้าผ่านด่าน สปป.ลาว มากขึ้น ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ยอมรับ แบนสินค้าไทยไม่ได้ทั้งหมด หลังนำเข้าผ่านด่าน สปป.ลาว มากขึ้น

54 นาที ที่แล้ว
ย้อนประวัติ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในไทย ขายทำเลยทองหมื่นล้าน ย้ายไป ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เศรษฐกิจ

ย้อนประวัติ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในไทย ขายทำเลยทองหมื่นล้าน ย้ายไป ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 19 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปสถิติเมื่อวานผันผวน 13 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทอง 19 มี.ค. 69 ปิดตลาดร่วงหนัก 3,600 บาท ปรับราคาทะลุ 47 ครั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. ยกระดับ ปากกาลดน้ำหนัก เป็นยาควบคุมพิเศษ หลังพบใช้ผิดวัตถุประสงค์-ลักลอบขายไม่ได้รับอนุญาต ข่าว

อย. เข้ม ปากกาลดน้ำหนัก เป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้ผิดวัตถุประสงค์-แอบขายไม่ได้รับอนุญาต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดต้นทุนชีวิตและค่าเดินทางได้ปีละเท่าไหร่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร บันเทิง

ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ใจแทบขาด เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค. เป็นต้นไป ข่าว

รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค.เป็นต้นไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว เร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สุริยา วงศ์อารีย์&quot; งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต &quot;อนุทิน&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

“สุริยา วงศ์อารีย์” งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ข่าวการเมือง

ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. โหวต เท้ง เป็นนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคภูมิใจไทยโพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2 ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย โพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เคลื่อนไหวหลังตลกรุ่นน้อง เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปอย่างสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-เงินหมื่น ไปต่อหรือพอแค่นี้? เศรษฐกิจ

รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-คนละครึ่งพลัส ไปต่อหรือพอแค่นี้?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ซัดแก๊งขโมยกุ้งรถคว่ำเปรียบเหมือนสัมภเวสี ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ซัดชาวบ้านขโมยกุ้งรถคว่ำ เปรียบสัมภเวสี รุมกินเครื่องเส้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์-พรรคส้ม” โวยเสนอญัตติด่วนเรื่องราคาน้ำมัน แต่เจอปิดประชุมสภาหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้มสะเทือน! แฉปรากฎการณ์ &quot;งูดูดงู&quot; เสนอ 20 ล้าน แถมเงินเดือน แลกโหวตนายกฯ ข่าวการเมือง

ส้มสะเทือน! แฉปรากฎการณ์ “งูดูดงู” เสนอ 20 ล้าน แถมเงินเดือน แลกสวนมติพรรค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ คุย เหน่ง เหม่งจ๋าย ครั้งสุดท้าย 2 วันก่อน ตัดพ้อ “พี่ไม่ไหว” ก่อนจากไปอย่างสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน โผล่งูเห่า โหวต อนุทิน เป็นนายกฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง เก่ง ผีน้อย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย

เศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง เก่ง ผีน้อย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
เปิดแดชบอร์ด เช็คน้ำมัน Real-Time รับมือ ดีเซลขาดแคลน 8 อำเภอ

ลำพูน เปิดแดชบอร์ด เช็คน้ำมัน Real-Time รับมือ ดีเซลขาดแคลน 8 อำเภอ

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569

เปิ้ล นาคร-จูน กษมา เหมาซื้อน้ำมันเหลือง 500 ขวด ช่วยค่ารักษา เด๋อ ดอกสะเดา

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
กัมพูชา ยอมรับ แบนสินค้าไทยไม่ได้ทั้งหมด หลังนำเข้าผ่านด่าน สปป.ลาว มากขึ้น

กัมพูชา ยอมรับ แบนสินค้าไทยไม่ได้ทั้งหมด หลังนำเข้าผ่านด่าน สปป.ลาว มากขึ้น

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
Back to top button