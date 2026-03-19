“สุริยา วงศ์อารีย์” งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ
“สุริยา วงศ์อารีย์” สส.งูเห่า พรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี ไร้คำชี้แจง หลังโหวตสวนมติพรรค สนับสนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ
ภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 นัดแรก มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 โดยผู้ที่จะได้รับเลือกต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สส. ทั้งหมด หรือ 251 เสียงขึ้นไป
ผลการโหวต นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 293 เสียง ขณะที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ จากพรรคประชาชน ได้ 119 เสียง และงดออกเสียง 86 เสียง สภาฯ จึงมีมติเห็นชอบให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ระหว่างการโหวต พบว่ามี สส. จากพรรคประชาชนโหวตสวนมติพรรค 1 ราย คือ นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7
ทีมข่าวได้ตรวจสอบโซเชียลมีเดียของ นายสุริยา พบว่าบัญชีเฟซบุ๊กถูกปิดไปแล้ว โดยไม่ทราบว่าปิดก่อนหรือหลังการโหวต ขณะที่นายสุริยายังไม่มีคำชี้แจงแต่อย่างใด และทางพรรคประชาชนก็ยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการเช่นกัน
