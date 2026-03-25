ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน

แหม่ม ลิษา อดีตนางเอกดัง ป่วยมะเร็งปอดระยะ 3 อัปเดตอาการหลังรับคีโมเข็มที่ 9 เล่าผลข้างเคียงสุดทรมาน เรื่องราวการต่อสู้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกคน
แหม่ม ลิษา โพสต์ข้อความอัปเดตอาการป่วยโรคมะเร็งปอดระยะ 3 บวก ผ่านการรักษามาทั้งการฉายแสง ทำเคมีบำบัด รวมถึงการผ่าตัด ล่าสุดเข้ารับการให้คีโมเข็มที่ 9 ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างหนัก
แหม่ม ลิษา เล่าอาการหลังรับยาในวันที่ 6 มีอาการปวดหัวรุนแรงจนนอนไม่หลับ มีตุ่มแดงขึ้นเต็มศีรษะ ปลายนิ้วมือเริ่มมีอาการชา ร่างกายกินอาหารทั่วไปไม่ได้เพราะอาเจียนตามมาต้องหันมากินอาหารรสเปรี้ยวเพื่อให้รู้สึกสดชื่น ดื่มน้ำในปริมาณมากเพื่อประคองอาการ
แม้ก่อนหน้านี้แหม่มจะเป็นผู้หญิงที่ทนทานแข็งแกร่ง โรคร้ายกลับทำให้ตนรู้สึกอ่อนแอลงได้อย่างชัดเจน สัจธรรมชีวิต การไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ ถึงอย่างนั้นเธอยังคงมีกำลังใจดีเยี่ยม พร้อมสู้ทนรับการรักษาต่อไป
ท้ายโพสต์แหม่มยังส่งกำลังใจถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนให้ผ่านพ้นช่วงเวลาเลวร้ายไปด้วยกัน พร้อมกล่าวขอบคุณทุกยอดไลก์ยอดแชร์ที่ส่งมาให้กำลังใจ
อ้างอิงจาก : FB แหม่ม ลิษา
